Tuesday, 31 October 2023 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يطلق نداء شخصيا لوقف الحرب في غزة

10/30/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، نداء شخصيا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرا أن الحرب «لا تجلب سوى الخراب والرعب والدمار».
وكتب تيدروس على موقع «اكس»: «نداء متواضع لوقف إطلاق النار والسلام... عندما كنت طفلا محاصرا في ظل الحرب، كنت أعرف عن كثب رائحتها وأصواتها ومشاهدها».
والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية متحدر من منطقة تيغراي في إثيوبيا التي شهدت نزاعات دامية خلال عقود وصولا إلى الأشهر الأخيرة. وهو المسؤول الوحيد الذي خبر الحرب شخصيا خلال طفولته من بين جميع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين دعوا حتى الآن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وكتب: «أتعاطف بشدة مع العالقين حاليا في وسط النزاع، وأشعر بألمهم كما لو كان ألمي». وفقد تيدروس شقيقا توفي بسبب عدم تمكنه من الحصول على رعاية صحية.
وقال تيدروس إن «الحرب لا تجلب إلا الخراب والرعب والدمار. ولا شيء آخر».
وأضاف: «في هذه اللحظة الحرجة، دعونا نتغلب على الانقسامات ونسلك طريق السلام. إن إظهار الشجاعة بشكل حقيقي يكمن في اختيار السلام. أدعو قادة العالم إلى الاتحاد وقيادة العالم نحو السلام. اختاروا السلام».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، أن أثينا «تبحث مع حلفائها» الأميركيين وفي الأمم المتحدة إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.
وقال المتحدث، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي، إن «اليونان تدرس مع جميع حلفائها، وبينهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إيصال مساعدات إنسانية عن طريق البحر إلى المدنيين» في غزة.
وأضاف «انه إجراء صعب ومعقد جدا، وليس لدينا أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي».
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والواقعة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط تؤيد «فتح ممرات إنسانية» و«هدنة إنسانية إذا لزم الأمر».

MENAFN30102023000130011022ID1107339677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث