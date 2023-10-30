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إسرائيل تعلن تحرير مجندة أسيرة في عملية برية ومحتجزات لدى حماس لنتنياهو حررنا الآن الآن

10/30/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» الإسرائيليين، أنه تم الإفراج عن مجندة كانت أسيرة لدى حركة حماس عبر عملية برية في غزة.
وعرض صورة المجندة التي قال إنه حررها من «حماس» أثناء لقائها مع عائلتها، متعهدا بـ «مواصلة العمل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس»
وكانت حركة حماس بثت مقطع فيديو تظهر فيه 3 نساء، قالت إنهن من الأسيرات اللواتي تحتجزهن منذ عملية «طوفان الأقصى» والهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»، إن المحتجزات وجهن رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الفيديو الذي حمل عنوان «عدد من الأسرى الصهاينة في غزة يوجهون رسالة إلى نتنياهو وحكومته»، ويظهر المقطع ومدته 76 ثانية السيدات الثلاث يجلسن على كراس بلاستيكية وخلفهن بلاط أبيض اللون.
ولم تتحدث سوى واحدة منهن، وبدا عليها الغضب، وصرخت مطالبة نتنياهو بتحرير الرهائن. وقالت السيدة: «نحن في خضم إخفاقكم السياسي والأمني والعسكري في السابع من أكتوبر، لم يكن هناك جيش ولم يصل أحد».
وصرخت السيدة في نهاية المقطع «حررنا، حررنا، الآن الآن الآن».
وأضافت: «أنت تتحمل مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر»، وأضفن: «يجب أن تحررنا جميعا الآن. تم احتجازنا منذ 23 يوما، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار»، وقلن أيضا «وعدت بإطلاق سراحنا وبدلا من ذلك مازلنا في الأسر».
في المقابل، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمقطع المصور ووصفه بأنه «دعاية نفسية قاسية». وقال في بيان: «أتوجه إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب.. قلوبنا معكم ومع المختطفين الآخرين»، مؤكدا «نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم».

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