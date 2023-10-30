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الحرب البرية في غزة تحتدم الفاتورة البشرية ترتفع وعقبات تعوق الإنقاذ

10/30/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة في شمال القطاع من الشرق والغرب، بعد ثلاثة أيام من اعلان توسيع الهجوم البري وبعد 24 يوما من القصف العنيف والممنهج، واعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية انها تصدت للهجوم واجبرت القوات الاسرائيلية على التراجع.
وقد اعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن «حجم التوغل الإسرائيلي يدل على طموح أقل من الإطاحة بحركة حماس، ورغبة في إضعاف بنيتها وتصفية قادتها». وهو الهدف الذي اعلنته اسرائيل حين اطلاق حربها.
وبعد ان كانت المواجهة تتم بقصف متبادل عبر الحدود، تحولت المعركة إلى اشتباكات برية شديدة، حيث حاولت دبابات إسرائيلية، قطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه لفترة قصيرة قبل ان تنسحب بعد مواجهة عنيفة مع الفصائل الفلسطينية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان أن الدبابات الاسرائيلية وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم: قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وأطلقوا النار باتجاه أي سيارة تمر هناك.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه ضرب «أكثر من 600» هدف في قطاع غزة «خلال 24 ساعة».
وأضاف في بيان انه خلال الاشتباكات في قطاع غزة قتل عشرات المسلحين الذين تحصنوا في أبنية وأنفاق وحاولوا مهاجمة قواتنا.
واشار الى أن إحدى طائراته استهدفت مبنى كان في داخله نحو 20 مسلحا من حركة حماس، فيما ضربت أخرى «موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع» في منطقة جامعة الأزهر في مدينة غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أربعة من قادة حماس.
وذكر سكان أن القوات الإسرائيلية نفذت عشرات الغارات الجوية على الجانب الشرقي من المدينة، وأفاد البعض بسماع هدير دبابات تتقدم وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تسجيلات مصورة لما قالت إنها مناورات داخل غزة تظهر جنودا في مبان ودبابات على طريق رئيسي وضربات جوية على ما قالت إنها مبان تحتلها حماس.
وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري «إننا نتحرك من الأرض، ونرصد الإرهابيين ونهاجم من الجو. وهناك أيضا اشتباك مباشر. ويدور القتال داخل قطاع غزة».
وفي الغرب، حيث عرضت إسرائيل أمس الأول صورا لدبابات على ساحل البحر المتوسط، قال سكان إن الطريق الساحلي بين الشمال والجنوب تعرض للقصف عدة مرات من الجو والبحر.
وأكد مسؤولو الصحة الفلسطينيون أن ضربات جوية إسرائيلية أصابت مناطق قريبة من مستشفيات الشفاء والقدس والصداقة التركي بمدينة غزة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 117 ألفا من المدنيين يحتمون إلى جانب آلاف المرضى والأطباء في المستشفيات في الشمال.
في المقابل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن «المقاومة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه».
وأكد المكتب أنه لا يوجد أي تقدم بري إسرائيلي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة، وان ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.
وأضاف أن هذه الآليات استهدفت سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين وقامت بتجريف الشارع، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، مشيرا إلى أنه لا وجود لآليات لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وأن حركة المواطنين هناك عادت لطبيعتها عليه.
وقالت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة حماس ان مقاتليها باغتوا «قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا وهاجموها بقذائف «الياسين 101» والأسلحة الرشاشة تحت غطاء أسلحة القنص».
وفي هذا الاطار، قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي: «مجاهدونا يوقعون قوة مدرعة للعدو الإسرائيلي في كمين محكم شرقي حي الزيتون أسفر عن إصابات في صفوفها».
من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في مقابلة مع الجزيرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بمئات القنابل حي تل الهوى في القطاع، ما أعاق عملهم وأنهم يواجهون «صعوبة كبيرة» في أداء مهتهم.
وأوضح محمود أن الاحتلال أباد الشوارع الفرعية التي توصل للحي، وليس لديهم القدرة على الوصول للمنطقة لإنقاذ الجرحى ونقل الشهداء. ووصف ما يحدث في حي تل الهوى بـ «إبادة جماعية ومحرقة».
والتوتر امتد ايضا إلى القدس المحتلة، حيث أصيب شرطي إسرائيلي بجروح بعدما طعنه فلسطيني أعلنت الشرطة أنها قتلته. وفي وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار في القدس أعقبها وقوع خمسة انفجارات على الاقل وفق وكالة فرانس برس.
وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل أربعة فلسطينيين فجر أمس خلال عملية للجيش الإسرائيلي في جنين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن «أكثر من 100 مركبة عسكرية اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة برفقة جرافتين عسكريتين».
ودعت برلين إسرائيل إلى «حماية» الفلسطينيين في الضفة الغربية من «المستوطنين المتطرفين».
إلى ذلك، اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب على القطاع إلى «8306 شهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا». وأكد المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة ان عددا كبيرا «من الشهداء مازال تحت الأنقاض». وقال إن «الاحتلال عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى». واتهم اسرائيل بإخراج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهداف 25 سيارة إسعاف. وناشد سكان غزة التوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توافر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى.
وأضافت «حتى 29 أكتوبر، تم الإبلاغ عن نحو 1800 مفقود، منهم 940 طفلا على الأقل، وربما كانوا محاصرين أو لقوا حتفهم تحت الأنقاض بينما كانوا في انتظار من ينقذهم».

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