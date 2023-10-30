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الرياض لمنع التهجير القسري في غزة وواشنطن لـ هدنة إنسانية جدية

10/30/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين من استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
ودعا الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم للوكالة في ظل التحديات التي تواجهها في تقديم خدماتها، خصوصا بغزة.
وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.
وأكد أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع.
وفي سياق متصل، وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي أكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة في غزة، والتي إن استمرت ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية.
وشدد الصفدي، خلال مباحثاته في عمان مع الموفد الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون، على «ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته في تطبيق القانون الدولي، وحفظ السلم، ووقف العنف والحرب».
وبحث الجانبان الجهود المبذولة لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس»، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين.
من جهته، شدد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا حيال التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأن يعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكل الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الأمير فيصل بن فرحان مع كل من: وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا مايكل مارتن، ووزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو، ووزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إن وزير الخارجية ناقش خلال هذه الاتصالات الهاتفية مع الوزراء المعنيين، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وسبل منع التهجير القسري لسكان غزة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
كما شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره بالعمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد لكليفرلي في أبوظبي امس، حيث جرى بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد في غزة وحماية أرواح المدنيين كافة، كما بحثا سبل إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين بشكل مكثف ومستدام. وقال وزير الخارجية البريطاني لوكالة «رويترز»، قبيل لقائه نظيره الإماراتي، إن لندن تعمل من أجل وقف مؤقت للأعمال العدائية في غزة ليتسنى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين.
وأضاف «نعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وأطراف أخرى لمحاولة التوصل لهدنة إنسانية، توقف قصير مؤقت ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها».
من جهته، قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي «إن واشنطن تؤيد فكرة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ويجب أن تؤخذ بجدية لإيصال المساعدات وإخراج الرهائن». إلى ذلك، دعت جنوب أفريقيا الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة من مزيد من القصف الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا في بيان «تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».
وتابعت «تتطلب أعداد القتلى من غير المقاتلين، خاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا، من العالم أن يظهر أنه جاد بخصوص المساءلة العالمية».

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