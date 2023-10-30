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هانت آلامي وأحزاني.. يا غزة!

10/30/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كنت أظن أن لدي آلاما، وأحزانا، وكربات، وإنني أعاني من بعض الشدائد، وأن لدي الكثير من النواقص التي أحتاج لأن أكملها مع الوقت، وأن لدي الكثير من الاحتياجات، وأشياء كثيرة تؤرقني!
كنت أظن ذلك!
ولكن بعدما رأيت، وتوقفت، وتمعنت، في المشهد المؤلم في غزة، وما يحصل لأهل غزة من قتل، وتشريد، وهدم، وتنكيل، وضياع ما بعده ضياع، وبشاعة بكل ما للكلمة من معنى، هان كل شيء بناظري، وهانت كل آلامي وأحزاني، وصغر ما كنت أظنه كبيرا وعظيما، وشعرت بعظيم النعمة التي تحيطني.
نعم هانت كل آلامي وأحزاني، وشعرت بعظيم النعمة التي تحيط بي، ولكن، ولكن «تجدد جرح آخر»!، وتملكني ألم أعظم وأكبر وأنا أشاهد أهلي وإخوتي وأخواتي وأطفالي يموتون بدم بارد في غزة، على يد الغازي الصهيوني الجائر، فالألم عظيم والحدث كبير.
ومن هنا نناشد العالم التحرك بسرعة لوقف هذا الانتهاك الصارخ والمخالف لكل معاني الأخلاق والمبادئ والانسانية، فالاحتلال وجيشه الوحشي قد ارتكب ومازال ابشع المجازر في حق شعب لا يريد إلا كرامته وحريته وأرضه المقدسة، فعلى العالم التحرك، فإن صمت العالم يعد أحد صور المشاركة في هذا الانتهاك الصارخ!.
من يقرأ التاريخ في شتى العصور، فسوف يرى أن الحق هو المنتصر، وأن الباطل هو الزاهق، وكل نفس تقتل سوف تُقتل، وكل يد تبطش سوف تُبتر، وكل سيف جائر سوف يكسر، هذه سنة الله في أرضه.
فنقول لأهل غزة، لا شك بأنكم في اختبار عظيم، ولا شك بأن العدو لديه إمكانات كبرى، ولكن الله أكبر وأعظم من كل قوة وكيان، فكونوا مع الله، وأبشروا بنصر الله، فهذه سنة الله كتبها على نفسه، بأن ينصر الحق على الباطل، وينصر النور على الظلام، ومهما كانت الظروف قاسية وموجعة، فإن أمر نافذ، وهنا نشكر ونفخر بموقف الكويت قيادة وشعبا في الوقوف مع إخواننا في غزة.
بالختام: نتوجه إلى الله بقلوب يغمرها الألم والحسرة على ما يحصل في غزة، ونسأله سبحانه أن يعجل نصره لأهل غزة وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يدحر اليهود المعتدين ويجعل كيدهم في نحرهم، فقوة الله فوق كل قوة، وجبروته سبحانه فوق كل جبروت، وبيده النصر والتمكين، وهو القائل في كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم).
وقال سبحانه: (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض).
وقال سبحانه: (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون).


HaniAlnbhan@

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