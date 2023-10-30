55 مليوناً مصابون بالخرف

تقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 55 مليون شخص في العالم يعانون حاليا من الخرف، يعيش أكثر من 60% منهم في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل. والأدهى من ذلك والأمر، إصابة ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام! يصاب الإنسان بالخرف نتيجة مجموعة متنوعة من الأمراض التي تؤثر في الدماغ، فمرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعا، ويعتبر السبب الرئيسي السابع للوفاة. والمصابون بالخرف يكلفون الاقتصادات على مستوى العالم في سنة واحدة قرابة 1.3 تريليون دولار. وليس بالضرورة أن يرتبط التقدم في السن بالخرف، وهو مصطلح للعديد من الأمراض التي تؤثر في الذاكرة والتفكير والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. ويزداد سوءا بمرور الوقت، ويستهدف بشكل رئيسي بعض كبار السن وليس جلهم. وهناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بالخرف منها: العمر، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، زيادة الوزن أو السمنة، التدخين، شرب الكحوليات - والعياذ بالله - والخمول البدني، والعزلة الاجتماعية والاكتئاب.وهناك عدد من الأمراض يمكن أن تتسبب في الامراض التي تتلف الخلايا العصبية وكذا الدماغ، وهذا يؤدي في العادة إلى تدهور القدرة على التفكير، اي الوظيفة الادراكية بشكل لا نتوقعه. لكن علينا أن ننتبه إلى الأضرار الناجمة عن الإصابة بالخرف، فهناك أضرار جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية، تمتد لتشمل أقارب المصابين والمجتمع كافة. وهناك قصور كبير في فهمنا لحياة وسلوك وإدراك المصابين بالخرف، وهذا يؤدي إلى اتساع الهوة أمام التشخيص والرعاية.ومن علامات الخرف وأعراضه: نسيان الأشياء أو الأحداث الأخيرة، فقدان الأشياء أو وضعها في غير مكانها، التوهان عند المشي أو القيادة، الخلط، حتى في الأماكن المألوفة، عدم القدرة على تمييز الوقت، مواجهة صعوبات في حل المشكلات أو اتخاذ القرارات، مواجهة مشكلات في تتبع الحوار أو صعوبة في العثور على الكلمات، مواجهة صعوبات في أداء المهام الاعتيادية، عدم القدرة على تقدير المسافات بين الأشياء بصريا.ومن الأمور الغريبة التي لا يعرفها الكثيرون وجود ما يسمى بالخرف الكاذب. والسؤال هنا كيف نميز بين الخرف الحقيقي والخرف الكاذب؟ ببساطة نستطيع أن نميز بين الاثنين بما يلي: الخرف الكاذب تكون بدايته مفاجئة أي يفاجئ المسن أهله وأسرته بأعراض الخرف، وبذلك يتعرف الأهل على بداية الإصابة بالخرف الكاذب (يعني متى بدأت عليه علامات فقدان الذاكرة) ومتى بدأ التغيير في سلوكه؟ أما المسن المصاب بالخرف الحقيقي فبدايته غير معروفة ولا ينتبه له أهله ألا بعد مرور فترة من الزمن تكون طويلة نسبيا. عادة يكون عند الشخص الذي يعاني من الخرف الكاذب إصابة سابقة بالاكتئاب وتصرفاته ما تتماشى مع تدهور شخصيته وعندما تسأله عن أي حدث تكون إجابته «ما أدري» أو «ما أتذكر» مع هدوء أعصاب، بينما المصاب بالخرف الحقيقي يحاول أن يتذكر وإذا لم يستطع التذكر يشعر بالإحباط ويعصب وربما يكون عدوانيا (المرجع: خرف الشيخوخة دكتور/ غسان جعفر ص 160).يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله (ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا - الحج: 5) فليستعد الجميع لهذه المرحلة، أطال الله بأعمار الجميع ورزقنا من العمل أحسنه.

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