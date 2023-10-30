محسنو الكويت.. وأيتام غزة

طالعتنا في الأيام الأخيرة الصحف والوسائل الإعلامية والإعلانية عن المبادرة الخيرية الإنسانية الأخيرة لكفالة 1000 يتيم فلسطيني، لتكشف عن أسمى معاني التضامن الإسلامي، والتآزر الإنساني، تجاه الإخوة في المدن الفلسطينية وخاصة غزة الصامدة، ولعل أروع ما في هذه الوجهة الخيرية، أنها ترجمة بصدق لمشاعر المحسنين من أهل الكويت، الذين استفزهم - مؤخرا - العدوان البربري الغاشم، الذي استهدف أهلنا الآمنين، فسارعوا ملبين نداء الواجب، لتبلغ حصيلة التبرعات أعلى نسبها في أوقات قياسية تكفي إعالتهم لسنة كاملة.وما يحمد لهذه الحملة أنها أفرزت لنا باقتدار صورة جديدة من صور الدعم الذي دأب شعبنا الأصيل على تقديمه للأشقاء في محنتهم، وحلقة موصولة لمسلسل انعاش الذاكرة بالقضية الإسلامية والعربية الأم، التي استحوذت منذ اندلاعها على اهتمام الكويت شعبا وحكومة وقيادة، ودارت معها تحشد وتؤيد في عزم واستماتة، مستندة إلى عدالة القضية التي لا تسقط بالتقادم، ولشرف المقاومة واستبسالها، وواجب النصرة..لقد وثق أهل الكويت بأهمية الوقوف إلى جوار هؤلاء المستضعفين، وتسهيل كافة أوجه المساعدة شدا لأزرهم، وعونا لهم على مواصلة التصدي للممارسات الوحشية الجائرة، التي يقدم عليها المحتل.لاتزال أيادي الكويت مبسوطة بالعطاء، ولاتزال مؤسساتها الخيرية قادرة على حشد الضمائر الحية من أهل الخير المؤمنة بأنه لا بديل عن الوقوف مع أبناء الأمة الذين تحصد آلة القتل أرواحهم باستهانة، ليلطخ وجه الاحتلال عاره، الذي لا ينظفه الماء، ولا يظهره التراب.لقد كانت مبادرة كفالة أيتام غزة وفلسطين إعلانا صريحا، اطلقته النجاة الخيرية، تضمد به الجراح الغائرة لأبناء الشهداء، وتواسي من خلاله ضحايا الفاجعة التي لم يشهد مثيلها عدوانا وظلما.إن المجازر اليومية حتى لحظتنا هذه، تكشف حجم التوحش، وتبين قسوة المصير المجهول الذي يواجهه أهل فلسطين منفردين، ففي غزة الصامدة تنتحب الطفولة، تلملم أشلاءها المبعثرة تحت ضربات الغدر واليتم والاستباحة، هناك حيث خيم الرعب والخوف والتدمير، بعد أن أصبحوا هدفا لعدو لا يعرف القيم، ولا يعترف بالأعراف، ولا المواثيق، ولا يصون للبراءة حرمة، فمع كل غارة يتساقط شهداء فلسطين كالطير الجريح تحت سنابك الكره والجبروت، تتضاعف على إثره معدلات اليتم، وتفقد الأسر العائل والسند.يوما بعد يوم يعطي العمل الخيري الكويتي الدرس تلو الدرس، في الاصطفاف إلى جانب هموم أمته وقضاياها، في انحياز صريح لحقها المشروع، ومترجما لمشاعر الصادقين الذين التفوا حوله، وساندوه على المضي بإصرار في طريقه المقدس، شعارهم الواحد «النصرة لفلسطين»، وحتما ستجيء من بعدهم أجيال تقول في افتخار: لقد كانوا على مستوى المسؤولية، وكانوا أوفياء لأماناتهم..

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