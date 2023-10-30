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اليوم العالمي لمرضى السكري

10/30/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في 20 ديسمبر 2007 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 225/61 الذي أعلنت فيه يوم 14 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لمرضى السكري للاعتراف بالحاجة العاجلة لمتابعة الجهود متعددة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية وتشجيع التشخيص المبكر وإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتثقيف في مجال الرعاية الصحية.
ويشجع قرار الأمم المتحدة الدول الأعضاء على وضع سياسات وطنية للوقاية من مرض السكري وعلاج المصابين به ورعايتهم بما يتماشى مع وسائل التنمية المستدامة في نظمها الصحية، حيث إن الهدف من اليوم العالمي لهذا العام هو الوصول إلى رعاية جميع مرضى السكري، خاصة أنه بعد مائة عام من اكتشاف الأنسولين لا يزال المصابون بداء السكري عاجزين عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها لتجنب المضاعفات.
إن مرض السكري هو سبب رئيسي من أسباب الإصابة بالعمى والفشل الكلوي والنوبة القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية وباتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى أن النشاط البدني قد يمنع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو يؤخر الإصابة به.
وتشير التقديرات إلى أن معدل الانتشار العالمي للسكري يتضاعف منذ عام 1980 إذ ارتفع من 4.7% إلى 8.5% لدى البالغين (من عام 1980 إلى عام 2014)، وهذه الزيادة بسبب زيادة عوامل الخطورة المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة والتدخين والخمول البدني. إن داء السكري هو مرض مزمن ويحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه، حيث إن الأنسولين هو الهرمون الذي ينظم مستوى السكر في الدم.
وفي عام 2012 كان داء السكري السبب المباشر لوفاة 15 مليون مريض ويحدث ما يزيد على 80% من هذه الوفيات في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل. وقد تبين أنه عند اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني المنتظم والحفاظ على الوزن الطبيعي وتجنب استخدام التبغ من أهم الطرق لمنع أو تأخير الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والذي يمكن علاجه وتجنب المضاعفات أو تأخير ظهورها، بالإضافة إلى استخدام الأدوية والفحص بانتظام وعلاج المضاعفات.
إن اليوم العالمي لمرضى السكري يعد فرصة لتثقيف الناس بمرض السكري وكيفية الوقاية منه، وكذلك لحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة داء السكري، وللاحتفال بالإنجازات وتعزيزها في هذا المجال.

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