(MENAFN
- Al-Anbaa) في 20 ديسمبر 2007 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 225/61 الذي أعلنت فيه يوم 14 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لمرضى السكري للاعتراف بالحاجة العاجلة لمتابعة الجهود متعددة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية وتشجيع التشخيص المبكر وإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتثقيف في مجال الرعاية الصحية.
ويشجع قرار الأمم المتحدة الدول الأعضاء على وضع سياسات وطنية للوقاية من مرض السكري وعلاج المصابين به ورعايتهم بما يتماشى مع وسائل التنمية المستدامة في نظمها الصحية، حيث إن الهدف من اليوم العالمي لهذا العام هو الوصول إلى رعاية جميع مرضى السكري، خاصة أنه بعد مائة عام من اكتشاف الأنسولين لا يزال المصابون بداء السكري عاجزين عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها لتجنب المضاعفات.
إن مرض السكري هو سبب رئيسي من أسباب الإصابة بالعمى والفشل الكلوي والنوبة القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية وباتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى أن النشاط البدني قد يمنع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو يؤخر الإصابة به.
وتشير التقديرات إلى أن معدل الانتشار العالمي للسكري يتضاعف منذ عام 1980 إذ ارتفع من 4.7% إلى 8.5% لدى البالغين (من عام 1980 إلى عام 2014)، وهذه الزيادة بسبب زيادة عوامل الخطورة المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة والتدخين والخمول البدني. إن داء السكري هو مرض مزمن ويحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه، حيث إن الأنسولين هو الهرمون الذي ينظم مستوى السكر في الدم.
وفي عام 2012 كان داء السكري السبب المباشر لوفاة 15 مليون مريض ويحدث ما يزيد على 80% من هذه الوفيات في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل. وقد تبين أنه عند اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني المنتظم والحفاظ على الوزن الطبيعي وتجنب استخدام التبغ من أهم الطرق لمنع أو تأخير الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والذي يمكن علاجه وتجنب المضاعفات أو تأخير ظهورها، بالإضافة إلى استخدام الأدوية والفحص بانتظام وعلاج المضاعفات.
إن اليوم العالمي لمرضى السكري يعد فرصة لتثقيف الناس بمرض السكري وكيفية الوقاية منه، وكذلك لحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة داء السكري، وللاحتفال بالإنجازات وتعزيزها في هذا المجال.
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