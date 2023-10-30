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الهروب إلى الأمام

10/30/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

قد يبدو هذا العنوان غريبا للوهلة الأولى إلا أنه واقع ملموس، نراه في بعض الناس ممن يفتقرون الى الإرادة ممن تنطبق عليهم هذه المقولة، والهروب إلى الأمام لا يحدث في ظروف عادية وإنما في الظروف الصعبة الشائكة والاستثنائية، فنجد من يهرب من مسؤولياته إلى الأمام للتغطية على فشله وعجزه أمام المشاكل التي يعاني منها، فيكون مثل من هرب من الجيش ووقع في الأسر وكأنك يا أبا زيد ما غزيت، فأنت في هذه الحالة زدت الطين بلة، وأسباب هذا التصرف الخاطئ كثيرة منها: الأزمات النفسية، وقلة الحيلة واستيعاب الحل والمخرج منه وغير ذلك، وهؤلاء الناس يجهلون أن الأزمات مهما كبرت وعظمت مصيرها إلى زوال لا شك في ذلك يقول الشاعر:
ولرب نازلة يضيق بها الفتى
ذرعا وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها
فرجت وكنت أظنها لا تفرج
فأين هؤلاء اليائسون البائسون من قول النبي صلى الله عليه وسلم «لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه»، ولو أنهم فكروا قليلا واستخدموا عقولهم لوجدوا أن الهروب من المشاكل والأزمات إلى الأمام أشد ضررا من مواجهتها.
ولو أعادوا حساباتهم وتأنوا فسيجدون الحل، والإنسان الشجاع المؤمن بقضاء الله وقدره لا يهرب من واقعه الى الوهم مهما كان الأمر شديدا ومؤلما، فلابد من الثبات والتصدي والصبر والقبول بما كتبه الله علينا، فالهروب الى الأمام لا يغني ولا يسمن من جوع، وهي عادة سيئة وتصرف خاطئ لأنه لا يحل المشاكل بل يؤجلها ويتركها كما هي، لأنه يزيد المشاكل تعقيدا فيعيش المرء في دوامة لها أول وليس لها آخر.
والعجيب أيضا أن البعض يتظاهر بأنه بخير وأنه على ما يرام وواقعه عكس ما يقول ويدعي، وتجد من يتظاهر بالغنى وهو على الحديدة، وهناك من يقول إنه بصحة جيدة وهو عليل، وتجد من يدعي الانفتاح على الجميع وهو منطو على نفسه في عزلة عن الناس، فلم لا نعيش واقعنا كما هو؟ ولم نهرب من مشاكلنا إلى مشاكل أكبر؟ ولم نعيش في وهم؟
فاللهم أصلح حالنا، ودمتم سالمين.

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