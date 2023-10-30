الهروب إلى الأمام

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قد يبدو هذا العنوان غريبا للوهلة الأولى إلا أنه واقع ملموس، نراه في بعض الناس ممن يفتقرون الى الإرادة ممن تنطبق عليهم هذه المقولة، والهروب إلى الأمام لا يحدث في ظروف عادية وإنما في الظروف الصعبة الشائكة والاستثنائية، فنجد من يهرب من مسؤولياته إلى الأمام للتغطية على فشله وعجزه أمام المشاكل التي يعاني منها، فيكون مثل من هرب من الجيش ووقع في الأسر وكأنك يا أبا زيد ما غزيت، فأنت في هذه الحالة زدت الطين بلة، وأسباب هذا التصرف الخاطئ كثيرة منها: الأزمات النفسية، وقلة الحيلة واستيعاب الحل والمخرج منه وغير ذلك، وهؤلاء الناس يجهلون أن الأزمات مهما كبرت وعظمت مصيرها إلى زوال لا شك في ذلك يقول الشاعر:
ولرب نازلة يضيق بها الفتى
ذرعا وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها
فرجت وكنت أظنها لا تفرج
فأين هؤلاء اليائسون البائسون من قول النبي صلى الله عليه وسلم «لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه»، ولو أنهم فكروا قليلا واستخدموا عقولهم لوجدوا أن الهروب من المشاكل والأزمات إلى الأمام أشد ضررا من مواجهتها.
ولو أعادوا حساباتهم وتأنوا فسيجدون الحل، والإنسان الشجاع المؤمن بقضاء الله وقدره لا يهرب من واقعه الى الوهم مهما كان الأمر شديدا ومؤلما، فلابد من الثبات والتصدي والصبر والقبول بما كتبه الله علينا، فالهروب الى الأمام لا يغني ولا يسمن من جوع، وهي عادة سيئة وتصرف خاطئ لأنه لا يحل المشاكل بل يؤجلها ويتركها كما هي، لأنه يزيد المشاكل تعقيدا فيعيش المرء في دوامة لها أول وليس لها آخر.
والعجيب أيضا أن البعض يتظاهر بأنه بخير وأنه على ما يرام وواقعه عكس ما يقول ويدعي، وتجد من يتظاهر بالغنى وهو على الحديدة، وهناك من يقول إنه بصحة جيدة وهو عليل، وتجد من يدعي الانفتاح على الجميع وهو منطو على نفسه في عزلة عن الناس، فلم لا نعيش واقعنا كما هو؟ ولم نهرب من مشاكلنا إلى مشاكل أكبر؟ ولم نعيش في وهم؟
فاللهم أصلح حالنا، ودمتم سالمين.
MENAFN30102023000130011022ID1107339669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.