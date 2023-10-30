MENAFN - Al-Anbaa) تعلمنا في بيوت أهلنا ألا نحتفل بمناسباتنا السعيدة، عرس أو خطوبة أو ذكرى ميلاد طفل أو غيرها من مثل ذلك إذا كان في أي بيت من شارعنا مأتم أو «سرادق» عزاء، وإن كانت الأحزان في بيت أحد الأقرباء يتم إلغاء الاحتفال أو تأجيله إن أمكن، وإن كان سرادق العزاء بعيداً فيتم خفض أي أصوات للفرح، وفي كل الأحوال لم نكن نجرؤ على تشغيل الأغاني والموسيقى أو رفع صوت التلفزيون.

ولم يكن الآباء بحاجة لأن يشرحوا للصغار أسباب ضرورة الالتزام بذلك لأنها كانت «حالة عامة» يلتزم بها جميع الجيران إعراباً عن التضامن والتعاضد واحتراماً لمشاعر الحزن التي تعتصر الجار.

ولكن يبدو أن ما تربينا عليه لم يعد يطبق في زمن العجائب الذي نعيشه وإلا كيف سمح الأهل لعشرات من أبنائهم وبناتهم في سن «المراهقة» أن يحضروا حفلاً صاخباً يستمر حتى ما بعد منتصف الليل في «ڤيلا» خاصة بمنطقة المنصورية القريبة من أبورواش وقرية كرداسة بمحافظة الجيزة يوم الخميس الماضي، وهي منطقة غالبية سكانها من أهلنا البدو والريفيين المتمسكين بالعادات والتقاليد لتكون النتيجة اعتداءات ومشاحنات وإطلاق أعيرة نارية وقطع طريق، ولولا لطف الله وصغر أعمار المشاركين والمشاركات لتحول الأمر الى كارثة ومأساة وأزهقت أرواح بريئة.

بيان وزارة الداخلية «المقتضب» أكد أن ما حدث هو «مشادات كلامية» بين الأهالي المنفعلين بما يحدث لأهلنا في غزة من مذابح، وبين المشاركين في الحفل الصاخب لم يصل الى مستوى تقديم بلاغات رسمية، بينما تؤكد مقاطع ڤيديو وشهادات للمشاركين أن الأمر كان أكبر من ذلك.

وطبعاً اتضح أن الحفل أقيم بدون الحصول على أي تصاريح وأن أهالي منطقة «عزبة العرب» اشتكوا عدة مرات وطالبوا صاحب الڤيلا بالتوقف عن إقامة الحفلات الصاخبة وخفض أصوات الموسيقى العالية دون جدوى.

تأكيداً، لست ضد الحريات الشخصية، ولكن القواعد واضحة، فالحرية يجب ألا تتعارض مع حقوق الجيرة.

وكلمة في آذان أولياء أمور هؤلاء الشباب صغار السن: ربوا أبناءكم كما رباكم آباؤكم وعلموهم احترام مشاعر الآخرين والحفاظ على وشائج الجيرة وحسن تقدير الأمور.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.