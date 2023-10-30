مشاعر الآخرين

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعلمنا في بيوت أهلنا ألا نحتفل بمناسباتنا السعيدة، عرس أو خطوبة أو ذكرى ميلاد طفل أو غيرها من مثل ذلك إذا كان في أي بيت من شارعنا مأتم أو «سرادق» عزاء، وإن كانت الأحزان في بيت أحد الأقرباء يتم إلغاء الاحتفال أو تأجيله إن أمكن، وإن كان سرادق العزاء بعيداً فيتم خفض أي أصوات للفرح، وفي كل الأحوال لم نكن نجرؤ على تشغيل الأغاني والموسيقى أو رفع صوت التلفزيون.
ولم يكن الآباء بحاجة لأن يشرحوا للصغار أسباب ضرورة الالتزام بذلك لأنها كانت «حالة عامة» يلتزم بها جميع الجيران إعراباً عن التضامن والتعاضد واحتراماً لمشاعر الحزن التي تعتصر الجار.
ولكن يبدو أن ما تربينا عليه لم يعد يطبق في زمن العجائب الذي نعيشه وإلا كيف سمح الأهل لعشرات من أبنائهم وبناتهم في سن «المراهقة» أن يحضروا حفلاً صاخباً يستمر حتى ما بعد منتصف الليل في «ڤيلا» خاصة بمنطقة المنصورية القريبة من أبورواش وقرية كرداسة بمحافظة الجيزة يوم الخميس الماضي، وهي منطقة غالبية سكانها من أهلنا البدو والريفيين المتمسكين بالعادات والتقاليد لتكون النتيجة اعتداءات ومشاحنات وإطلاق أعيرة نارية وقطع طريق، ولولا لطف الله وصغر أعمار المشاركين والمشاركات لتحول الأمر الى كارثة ومأساة وأزهقت أرواح بريئة.
بيان وزارة الداخلية «المقتضب» أكد أن ما حدث هو «مشادات كلامية» بين الأهالي المنفعلين بما يحدث لأهلنا في غزة من مذابح، وبين المشاركين في الحفل الصاخب لم يصل الى مستوى تقديم بلاغات رسمية، بينما تؤكد مقاطع ڤيديو وشهادات للمشاركين أن الأمر كان أكبر من ذلك.
وطبعاً اتضح أن الحفل أقيم بدون الحصول على أي تصاريح وأن أهالي منطقة «عزبة العرب» اشتكوا عدة مرات وطالبوا صاحب الڤيلا بالتوقف عن إقامة الحفلات الصاخبة وخفض أصوات الموسيقى العالية دون جدوى.
تأكيداً، لست ضد الحريات الشخصية، ولكن القواعد واضحة، فالحرية يجب ألا تتعارض مع حقوق الجيرة.
وكلمة في آذان أولياء أمور هؤلاء الشباب صغار السن: ربوا أبناءكم كما رباكم آباؤكم وعلموهم احترام مشاعر الآخرين والحفاظ على وشائج الجيرة وحسن تقدير الأمور.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
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