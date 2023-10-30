Tuesday, 31 October 2023 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصدار جدول مباريات الدور الثاني من دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات

10/30/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات، لموسم والذي ينطلق الجمعة.
وتشارك فرق شباب الأردن، العربي، الاتحاد، عمان FC، الجزيرة، كفرجايز، أكاديمية رؤى المستقبل، اتحاد الرمثا، اليرموك، والصريح، في الدور الثاني من البطولة.
ويقام الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.

للاطلاع على جدول مباريات الدور الثاني من دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات (اضغط هنا )


MENAFN30102023000072011014ID1107339667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث