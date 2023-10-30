إصدار جدول مباريات الدور الثاني من دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات، لموسم والذي ينطلق الجمعة.
وتشارك فرق شباب الأردن، العربي، الاتحاد، عمان FC، الجزيرة، كفرجايز، أكاديمية رؤى المستقبل، اتحاد الرمثا، اليرموك، والصريح، في الدور الثاني من البطولة.
ويقام الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.
للاطلاع على جدول مباريات الدور الثاني من دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات (اضغط هنا )
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