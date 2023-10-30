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جوارديولا يشيد بـالماكينة هالاند.. ومانشستر يونايتد يفتقد للأمل والهوية

10/30/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه لم يتوقع حدوث هذه الفجوة الكبيرة في الهيمنة أمام مانشستر يونايتد، عند توليه قيادة فريقه الحالي في العام 2016.
ونجح سيتي في الفوز على مانشستر يونايتد في البريمير ليج (3-0)، أول من أمس على ملعب أولد ترافورد، ليبتعد الفريق السماوي بفارق 9 نقاط عن الشياطين الحمر في جدول الترتيب.
وقال جوارديولا في هذا الصدد، خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أعرف ما قدمناه، لكني لا أعرف ماذا فعل مانشستر يونايتد، لأنني لا أتواجد معهم".
وأضاف: "لم أتوقع ذلك (هيمنة سيتي).. فمع وصولي، وصل جوزيه مورينيو (لتدريب مانشستر يونايتد) ومعه (زلاتان) إبراهيموفيتش، بالإضافة للاعبين بارزين للغاية مثل (روميلو) لوكاكو".
وعن أسباب نجاح فريقه، قال: "الوحدة التامة من الأعلى للأسفل، إضافة إلى سير الجميع في نفس الاتجاه داخل النادي.. سواء كان خطأً أم صحيحًا".
وتابع: "نرتكب الأخطاء بالطبع، ولكن عند الخسارة أو التعرض لأي موقف، وحينما لا تسير الأمور بصورة جيدة، لا نوجه اللوم لشخص بعينه، ويكون لسان حالنا: حسنًا سنقوم بالأمور بصورة أفضل.. ماذا يحدث؟ الخصم أصبح أفضل ونحن ينخفض مستوانا، ماذا يتوجب علينا أن نفعل لإيجاد حل؟".
وواصل المدرب الإسباني: "هذا ما نقوم به منذ اليوم الأول.. لم نحقق الفوز (بالبريميرليج) في الموسم الأول، ولم أشعر بشكوى من الرئيس، بل دعمني بلا شروط".
وأردف: "أتذكر عند خسارتنا نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي، عندما كنا نشعر بالدمار، حينها قال الرئيس سنفوز بهذا اللقب عاجلًا أم آجلًا".
وأتم جوارديولا: "النادي يعتمد علي، واللاعبون يعرفون أنني أعتمد عليهم.. وحينها لا نشعر بالحماس الشديد عند الفوز، ولا نشعر بالدراما الشديدة عند الخسارة.. هذه كرة قدم، ونفكر فيما يمكننا القيام به بصورة أفضل، وهذا سبب ثبات منظومة النادي".
وأعرب جوارديولا عن سعادته بالفوز الكبير بقوله: "نحب اللعب هنا على هذا الملعب الرائع والذي سبق وأن خضنا عليه مباريات مميزة، في أول 5 أو 10 دقائق فقدنا بعض الكرات البسيطة، وهذا أمر خطير أمامهم".
واستطرد: "في الشوط الثاني قاموا بمحاولتين هجوميتين، ونجحنا في تنظيم صفوفنا بشكل جيد، وبعد الهدف الثاني حركنا الكرة بصورة مميزة وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف، أنا سعيد بالتواجد بالقرب من قمة الدوري، الهدف الثاني ساعدنا كثيرًا للتحلي بالهدوء والمثالية بصورة أكبر".
وواصل: "أمام غريم وفي أولد ترافورد، فهذا بالطبع واحد من أفضل المستويات في الموسم، أشعر بأننا نقدم في تلك المرحلة من الموسم مستوى أفضل من ذلك الذي قدمناه في نفس المرحلة من الموسم الماضي".
أما عن صناعة إيرلينج هالاند، الهدف الثالث لفيل فودين، فقال: "هذا يظهر مدى كرمه، هو فتى يريد تسجيل الأهداف، ولكن عندما تتاح له فرصة التمرير يقوم بذلك، كان أمامه فرصة هائلة في نهاية الشوط الأول، وقام أونانا بتصد لا يصدق، أما هم فكانت لديهم فرصة واحدة عبر ماكتوميناي وتصدى لها إيدرسون بشكل رائع، ولكن في الشوط الثاني وبعد الهدف الثاني، كنا في أعلى مستوى لنا".
وبالنظر إلى احترامه لليونايتد وتاريخه، علق: "يونايتد يستمتع عند الفوز علينا، وبالتالي من الطبيعي أن نستمتع بالفوز عليهم، يمكن النظر لشكل الأجواء اليوم من تكريم السير بوبي تشارلتون، أولد ترافورد كان رائعًا، بالطبع تريد الفوز والضحك، وعندما يفوزون هم يضحكون، ولكن عندما نتعرض لهتافات مسيئة مثل تلك التي وجهت لبوبي تشارلتون، فهذا لا يمثلنا".
وتابع: "نحترم التاريخ والتقاليد، فزنا كثيرًا في العقد الأخير، وبعد الفوز دائمًا ما نتواجد في المكان الصحيح، لا نقوم بشيء إضافي لإهانة خصمنا وهذا سبب فخري بالنادي الذي أمثله".
وعلق على حديثه مع هالاند في نهاية المباراة: "كان يتعلق بالفرصة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول التي تصدى لها أونانا، كان لدي شعور بأنه لم يكن بحاجة لاستخدام القوة، فقط لمس الكرة في المكان الصحيح".
وأتم: "إيرلينج ماكينة، سجل هدفين وكان بمقدوره إحراز 4 أهداف، هو لاعب لا يصدق، نتحلى بالثقة عند تواجده".
من جانبه، تحدث هالاند عن فوز فريقه لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "مذهل، فوز رائع وكانت مباراة لا تصدق وكذلك الفريق، وخصوصا ذلك الفتى (برناردو سيلفا إلى جواره)".
وعلق هالاند على الهدف الثالث: "رأيت فيل (فودين) يتواجد وحيدا وبالتالي كان الأمر بسيطا".
وعن حديثه مع جوارديولا عقب نهاية اللقاء: "قلت له كان هناك تصد مذهل (من أندريه أونانا) قبل نهاية الشوط الأول، ولكن نحن فزنا ولا أهتم".
وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي" قال هالاند: "قدمنا مستوى رائعا وسيطرنا على المباراة، كل لاعب في مانشستر سيتي قدم مستوى مذهلا".
وأضاف: "أعتقد أنه ذلك أفضل مستوى لنا هذا الموسم من حيث السيطرة على المباراة وتقديم كرة القدم التي نريدها، الأمر لم يكن سهلا، ولكن الطريقة التي قمنا بها كانت رائعة".
وبشأن ركلة الجزاء التي سجل منها الهدف الأول أكمل: "شاهدتها وكانت واضحة، شاهدتها على الشاشة، ومن ثم كان الأمر بعد ذلك يتعلق بالتركيز والتسجيل".
وتطرق هالاند إلى مدى خصوصية الفوز على يونايتد قائلا: "بالطبع، لكن في الصورة الأكبر هذه 3 نقاط فقط، علينا التمتع بثبات المستوى طوال الموسم، لا يزال هناك 84 نقطة، وبالتالي الأمر يتعلق بحصد النقاط الثلاث كل أسبوع".
أما برناردو سيلفا، فأعرب عن سعادته الغامرة بالمستوى الذي قدمه فريقه، وقال في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، بعيدًا عن بعض الكرات البسيطة التي فقدناها، فلم نقدم لهم الكثير، أول 30 دقيقة في الشوط الثاني كانت جيدة للغاية، وخصوصا في طريقة الضغط وهذا ما افتقدناه أمام آرسنال، كنا رائعين، وتهانينا لهذا الرجل الكبير (هالاند)".
وتابع: "عندما نأتي إلى تلك الملاعب مثل أنفيلد وأولد ترافورد، نعرف بأن الفرق تنتظر خسارتنا للكرة والاعتماد على الهجمات المرتدة، الأمر كان يتعلق بالبناء وعدم خسارة كرات بسيطة والسيطرة على اللقاء، والتحلي بالصبر في الأمتار الأولى من وسط ملعبنا ومن ثم الهجوم، ليس من السهل القدوم إلى هنا والتغلب على هذا الفريق".
وأتم: "بالطبع هذا واحد من أفضل الانتصارات، أن تفوز (3-0) خارج ملعبك أمام تلك الجماهير، أعتقد أننا قدمنا أحد أفضل مستوياتنا".
في الجهة المقابلة، ادعى مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، أنه من المستحيل جعل الفريق يلعب مثل فريقه السابق أياكس، بعد الهزيمة المريرة أمام مانشستر سيتي.
وقدم تين هاج، الذي شاهد فريقه يتراجع إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، اعترافًا مذهلاً فيما يتعلق بفريق أياكس الناجح الذي فاز بعدد كبير من الألقاب المحلية ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في العام 2019.
وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لن نلعب أبدًا كرة القدم التي لعبناها في أياكس هنا. لدي الآن لاعبون آخرون، وهذا ليس سبب مجيئي إلى هنا".
وأضاف: "إن قدرات اللاعب التي لديك تحدد الطريقة التي ستلعب بها. لهذا السبب نلعب هنا بطريقة مختلفة عما كنت ألعب به في أياكس. يجب أن يكون هذا هو الحال، لأنني لا أستطيع اللعب بنفس الطريقة هنا".
وتابع: "هذا ليس في الحمض النووي لمانشستر يونايتد على الإطلاق. كرة القدم في أياكس نموذجية للغاية، وهنا سنلعب بشكل مباشر أكثر. لدينا أيضًا اللاعبون القادرون على ذلك، خصوصا في المقدمة".
وحذر لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، مانشستر يونايتد وتين هاج من أنهما بلا توجيه لدرجة أن الفريق لم يظهر أي أسلوب لعب مميز منذ 18 شهرًا تحت قيادة المدرب الهولندي.
ويعتقد كاراجر أن يونايتد قد يتراجع أكثر تحت قيادة تين هاج، مشيرًا إلى افتقار الفريق إلى الهوية كمشكلة رئيسية.
وقال مدافع ليفربول السابق لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أحد منا هنا يستطيع أن يشرح ما يحاول مانشستر يونايتد القيام به فيما يتعلق بطريقة اللعب".
وأضاف: "إنه (تين هاج) موجود هنا منذ ما يقرب من 18 شهرًا. لقد رأينا أوناي إيمري يأتي إلى أستون فيلا، وشاهدنا أنجي بوستيكوجلو يأتي إلى توتنهام في فترة زمنية قصيرة، هذا لا يعني أنك تفوز كل أسبوع، ولكن عندما تذهب إلى المباريات فأنت تعرف ما ستراه، ما زلنا لا نعرف ما سنراه مع مانشستر يونايتد. أخبرني كيف يلعبون".
واحتل يونايتد المركز الثالث في الموسم الأول لتين هاج، وفاز بأول لقب له منذ ست سنوات (كأس الرابطة)، لكن رصيد شعبية المدرب الهولندي لدى الجماهير يتلاشى بسرعة.
ويحتل بطل إنجلترا 20 مرة، المركز الثامن في جدول ترتيب البريمير ليج، بفارق 11 نقطة عن توتنهام متصدر الدوري وثماني نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع، وخسر 5 من أصل 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.
وبينما اعترف كاراجر بأن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن عملية الاستحواذ على النادي لم تساعد تين هاج، إلا أنه أصر على أنه لا يمكن إلقاء اللوم على عائلة جليزر المالكة، في افتقار يونايتد للهوية على أرض الملعب.
وأردف: "في كل مرة يتعرضون فيها لهزيمة سيئة في مباراة ما، يعود كل شيء إلى الملكية، بالطبع هذا ليس صحيحًا، المشجعون ليسوا سعداء، لكن ما نتحدث عنه هو أسلوب كرة القدم، ما يفعله في ملعب التدريب من الاثنين إلى الجمعة ليس له علاقة بقدوم جيم راتكليف".
وتابع: "ماذا يريد من هؤلاء اللاعبين أن يفعلوا؟ عندما يبنون من الخلف ونرى كل فريق كبير في الدوري يفعل ذلك، ما الذي يحاول مانشستر يونايتد فعله بالكرة؟".
وأوضح كاراجر أن نهج يونايتد كان نموذجيًا لفريق يتطلع إلى تجنب التفوق بشكل شامل من قبل خصوم أفضل، وقال: "إنهم يلعبون كرة القدم الضعيفة، وقد فعلوا ذلك منذ مجيئه، إنهم يلعبون الهجمات المرتدة ويلعبون الكثير من الكرات الطويلة. لا يوجد فريق كبير آخر يلعب بهذه الطريقة".
وفي السياق ذاته، صرح مدرب آرسنال الأسطوري أرسين فينجر، إن مانشستر يونايتد فريق "لم يعد لديه أي أمل"، بعد الهزيمة أمام الجار مانشستر سيتي.
وعلى الرغم من أن يونايتد أظهر ومضات واعدة في الشوط الأول، حيث صنع عددًا من الفرص الذهبية لكنه أهدرها، إلا أن فريق تين هاج تراجع في الشوط الثاني وعانى للتعامل مع هيمنة سيتي على الكرة.
وفي معرض تعليقه على هزيمة الشياطين الحمر، اعترف فينجر بأنه يشعر بالأسف على النادي لأنه "لا يوجد أمل في الفريق".
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أود أن أقول إن الفجوة بين الفريقين أصبحت أكبر وأكبر مع استمرار المباراة، في النهاية بالنسبة لمثل هذا النادي الكبير، شعرت بالأسف لمانشستر يونايتد لأنه لا يوجد أمل في الفريق".
وأضاف: "لا أرى أين يمكنهم التحسن بشكل أساسي. لقد فقد هذا الفريق الثقة والجودة وحتى الروح اليوم. أود أن أقول إنها لم تكن روحًا قتالية رائعة من مانشستر يونايتد، علاوة على ذلك".
وأكد فينجر أن تين هاج أخطأ في تكتيكاته من خلال مطالبة فريقه باستمرار بإعادة الكرة إلى حارس المرمى أندريه أونانا، بدلاً من الدفع للأمام بالاستحواذ.
وتابع: "أعتقد أن مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا، أولاً وقبل كل شيء يتعلق الأمر بالجودة، والجودة الفردية للاعبين، وشعرت اليوم أنهم كانوا سيئين للغاية في بناء المباراة من الخلف. لقد أعطوا الكرة مرات عديدة لحارس المرمى عندما كانت لديهم الإمكانيو للعب للأمام".
وأردف: "ثم تجعل الفريق بأكمله غير متأكد ويفتقر إلى الثقة، لأنه عندما تشعر أن الخوف هناك، فإنهم لا يريدون الكرة،أود أن أقول إن الجزء الثاني من مشكلتهم الكبيرة اليوم هو أن المسافات بين المهاجم والمدافعين كانت ضخمة".
وواصل: "كانت هناك مواقف كان فيها المهاجمون يغلقون المنطقة ويحاولون الضغط، وكان المدافعون على بعد 20 مترًا خلف خط المنتصف، لا يمكنك استعادة الكرة ضد فريق مثل مانشستر سيتي عندما تكون المسافات كبيرة جدًا، لم يكن الفريق متماسكًا بما فيه الكفاية".
إلى ذلك، حث أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، النادي على تجريد اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز من شارة القائد.
وفي حين أن هناك الكثير من المشاكل في يونايتد في الوقت الحالي، يعتقد كين أن الكثير منها ينبع من القائد، وهناك أدلة كافية للانتقال إلى قائد جديد.
وقال كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بعد اليوم، ومشاهدته مرة أخرى اليوم، سأجرده منه شارة القيادة بالتأكيد، أعلم أنه قرار كبير، لقد سحبوا الشارة من هاري ماجواير، لكن فرنانديز ليس قائدًا".
وأضاف: "إنه لاعب موهوب، لا شك في ذلك، لكن أعتقد أن ما رأيته معه اليوم مرة أخرى، يتذمر، ويئن، ويرفع ذراعيه في الهواء باستمرار، هذا غير مقبول حقًا".
وتابع: "بعد ما رأيناه اليوم، أود أن أخلصه من مهمته، عليك أن تبدأ من مكان ما، نتحدث عن مستوى مجلس الإدارة والمدربين، وسأبدأ من ذلك لأن المدرب قادر على رفع يديه والقول.. انظر، لقد فهمت الأمر بشكل خاطئ".
وأكمل: "فيرنانديز لاعب كرة قدم رائع، ولكن فيما يتعلق بالقدرات القيادية، فهو عكس ما أريده في القائد".
وانتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، الجناح البرازيلي أنتوني ووصفه بأنه "محرج" بعد مشاحنته مع جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي.
وفي اللحظات الأخيرة من ديربي مانشستر، كان من الواضح أن إحباط يونايتد يتزايد، مع تخلفه بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي انتهى به اللقاء.
وبعد خطأ على دوكو، بدا أن أنتوني غاضب من الجناح البلجيكي.
وسارع نيفيل للإشارة إلى هذه الحادثة، بقوله في معرض تحليله للقاء لصالح شبكة "سكاي سبورت": "أنتوني قام للتو بركل دوكو، لقد فقد مانشستر يونايتد انضباطه ويبدأ الأمر بقائده".
وأضاف: "إنها سخيفة ومحرجة من أنتوني، لو كان الأمر بيدي لطردته من الملعب".
وسخر دوكو من أنتوني، بعد انتهاء مباراة الفريقين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونجا أنتوني ببطاقة صفراء فقط على الرغم من اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، لكن اللاعبين تبادلا الكلمات بشدة وجهاً لوجه.
وضحك دوكو أخيرًا عندما خرج سيتي بالنقاط الثلاث وقام بالإشارة إلى ذلك عبر حسابه على إنستجرام.
ونشر دوكو صورة وهو يشير إلى انتوني بالسكوت، وأرفق معها عبارة تقول: "ابقوا هادئين مانشستر زرقاء". -(وكالات)

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