Tuesday, 31 October 2023 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتصاران للفحيص ونجوم الفحيص بـسلة الناشئات

10/30/2023 11:20:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – حقق فريق نادي شباب الفحيص، فوزا كبيرا على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (85-38)، في لقاء أقيم بصالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب أول من أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة.
وبرزت اللاعبة زينة قراعين في اللقاء من جانب فريق الفحيص بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 31 نقطة و3 متابعات و6 تمريرات و13 سرقة للكرة بفاعلية 45، فيما كانت حلا مارجي اللاعبة الأبرز من جانب فريق نجوم الأرثوذكسي بتسجيلها 4 نقاط مع 11 متابعة ناجحة وتمريرة حاسمة و3 ستيل بفاعلية 8.
ولم يواجه فريق نجوم الفحيص صعوبات كبيرة أيضا في تخطي عقبة فريق الإنجليزية بنتيجة (40-13)، في لقاء أقيم أول من أمس بصالة الفحيص، وكانت فيه اللاعبة ألما حداد الأبرز من جانب فريق نجوم الفحيص بتسجيلها 4 نقاط مع 18 متابعة ناجحة وتمريرة حاسمة و3 بلوك شوت بفاعلية 18، فيما كانت مريم صادق اللاعبة الأبرز من جانب فريق الإنجليزية بتسجيلها 5 نقاط مع 8 متابعات ناجحة وتمريرة حاسمة و4 سرقات للكرة بفاعلية 1.
وعاد الفحيص إلى الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري الناشئات برصيد 18 نقطة "العلامة الكاملة"، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 17 نقطة، ونجوم الفحيص ثالثا برصيد 13 نقطة، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 11 نقطة، والأهلي خامسا برصيد 10 نقاط، والإنجليزية سادسا وفي المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

MENAFN30102023000072011014ID1107339665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث