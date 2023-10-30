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منتخب السلة يؤكد مشاركته بالبطولة العربية تأهبا للتصفيات الآسيوية

10/30/2023 11:20:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – أكدت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لمنتخبات الرجال، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) إلى 3 كانون الثاني (يناير) المقبلين.
ويشارك "صقور الأردن" في البطولة إلى جانب منتخبات، تونس والجزائر والكويت والإمارات ومصر والمغرب وليبيا وموريتانيا والصومال، وهي المنتخبات العشرة إلى جانب الأردن التي أكدت مشاركتها في البطولة العربية، بانتظار الكشف عن تفاصيل ونظام البطولة وموعد سحب القرعة.
ويأتي قرار المشاركة في البطولة العربية، ليشكل محطة تحضير للمنتخب الوطني، الذي يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، بمواجهة منتخبي فلسطين والسعودية، في النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أيضا المنتخب العراقي.
ومن المتوقع، أن يكشف اتحاد كرة السلة خلال الأيام القليلة المقبلة عن مصير الجهاز الفني لـ"الصقور"، والذي يضم كلا من: المدرب وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، سواء بتجديد عقودهم أو الإعلان عن جهاز فني جديد.
ولم تتضح بعد طبيعة المشاركة الأردنية في البطولة العربية، سواء من خلال اللعب بفريق يضم لاعبين شباب لإكسابهم الخبرات الضرورية والوقوف على مستواهم، أو الاعتماد على العناصر الأساسية، خاصة وأن اللاعبين المحليين يخضعون لفترة استراحة سلبية طويلة، بعد الإعلان عن تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة لمدة موسم واحد بالتوافق مع الأندية، رغم التكهنات بإمكانية استحداث بطولة غير رسمية للاعبين، لإبقائهم في أجواء المباريات والحفاظ على مهاراتهم ولياقتهم البدنية.
وحول نظام التصفيات الآسيوية، قسم "فيبا" المنتخبات الـ24 إلى ست مجموعات بالتساوي بين المنطقتين الغربية والشرقية، بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، حيث ستقام تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالبطولة.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات، تايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا، وجاءت منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، فيما تواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا في المجموعة الثالثة. وجاءت منتخبات إيران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، وضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات.
وتنطلق التصفيات الآسيوية من خلال إقامة مباريات النافذة الأولى في الفترة من 22 إلى 26 شباط (فبراير) من العام المقبل، فيما تلعب النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وتقام النافذة الثالثة في الفترة من 20 إلى 24 شباط (فبراير) من العام 2025.

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