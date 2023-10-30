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زيارة مدرب تحدث أزمة.. نجوم يشرفون على متفوقي البترا

10/30/2023 11:20:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
نقاط الأهلي تعيد التوازن للفيصلي
 اعتبر جمهور النادي الفيصلي، أن الظفر بنقاط مباراة الفريق أول من أمس أمام الأهلي، ضمن منافسات دوري المحترفين، كان مهما جدا لإعادة التوازن إلى الفريق، تمهيدا لانطلاقة جديدة أكثر استقرارا وتفاؤلا.
وتحدث عدد من محبي الفيصلي، أن المهم في مباراة الأهلي كان حصد النقاط الثلاثة، كون الفريق كان يحتاج لفوز معنوي في هذه المرحلة الصعبة التي تأتي بعد خسارة قاسية أمام فريق السد القطري بدوري أبطال آسيا.
واعتبر الجمهور أن الفريق مطالب بفوز أيضا على فريق الجليل في المباراة المقبلة بالدوري، قبل الدخول في مرحلة توقف طويلة بسبب مشاركات المنتخب الوطني، قد تتيح للجهاز الفني بقيادة أحمد هايل، فرصة لتصحيح الأخطاء.
وجدد الجمهور ثقته بالفريق وقدرته على استعادة التوازن، في الطريق نحو إحراز لقبي الدوري والكأس، متمنين أن تشهد المرحلة التالية استقرارا إداريا، في ظل الاستقالات التي تقدم بها أعضاء في مجلس الإدارة.
زيارة إلى مدرب تحدث أزمة
تسبب عضو إدارة في أحد أندية المحترفين، في إحداث أزمة داخل النادي، بسبب قيامه بزيارة إلى مدرب سابق لفريق الكرة، برفقة أحد الأعضاء العاملين في فريق الكرة.
وتعرض عضو الإدارة ومرافقه إلى عتب كبير من قبل أعضاء في الإدارة والنادي، بسبب قيامه بهذه الزيارة للمدرب الأسبق لفريق الكرة، معتبرين أن مثل هذه الزيارة ربما تحمل إشارات كثيرة.
وما زاد "الطين بلة"، قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بالظهور في تسجيل صوتي، يؤكد ما جرى، وينتقد قيام زميله بهذه الزيارة، على اعتبار أن هناك توترات بين مجلس الإدارة والمدرب، وأنه لا يجوز القيام بمثل هذه الزيارات وفي هذا التوقيت.
نجوم الرياضة يشرفون
على متفوقي جامعة البترا
 بدأ عدد من نجوم الرياضة الأردنية، بالإشراف على فحوصات التفوق الرياضي للطلبة الملتحقين بالمقاعد الدراسية في جامعة البترا.
وأصرت الجامعة على استقطاب نجوم الرياضة من أصحاب الخبرة، لاختبار قدرات المتقدمين للحصول على منحة تفوق رياضي، وبالتالي ضمان اختيار الأفضل ممن يستحقون الحصول على هذه الميزة.
وبدأت الجامعة اعتبارا من أول من أمس، ببدء اختبارات الطلبة الراغبين بالحصول على ميزة التفوق الرياضي من لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية وفي مختلف الألعاب، حيث كان الفحص الأول للمتقدمين عن لعبة كرة السلة، والتي أشرف على اختباراتها، نجم المنتخب الوطني السابق زيد الخص.
وينتظر أن تتوالى اختبارات التفوق الرياضي في الألعاب الأخرى، حيث تشهد الجامعة يوم غد الأربعاء، اختبارات كرة القدم التي يشرف عليها النجم السابق ومدرب المنتخب الأولمبي الحالي عبدالله أبو زمع.
واستعانت الجامعة بنجوم الرياضة الأردنية أمثال زيد الخص (كرة السلة)، وعبدالله أبو زمع (كرة القدم) وأحمد ابو السعود (الجمباز) ومصطفى الفاعوري (الكراتيه) وغيرهم من نجوم الرياضة الأردنية في مختلف الألعاب.
وأكد عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الدكتور إياد الملاح، أن الجامعة حريصة على دعم الرياضة الأردنية والرياضيين، من خلال توفير منح وخصومات للمتفوقين رياضيا، لحثهم على مواصلة التفوق وتحقيق نتائج لافتة تساهم في رفع علم الوطن عاليا.
وأضاف: نقتدي دائما بجلالة الملك عبدالله الثاني الرياضي الأول، وسمو ولي العهد الأمير الحسين، بدعمهما الدائم للرياضة والرياضيين، وهو الأمر الذي دفعنا في الجامعة لتخصيص منح للمتفوقين رياضيا، وتعدى الأمر أيضا إلى افتتاح تخصص التربية الرياضية في الجامعة.
وبين عميد شؤون الطلبة أن الاستعانة بنجوم كبار معروفين في الألعاب الرياضية، للإشراف على اختبارات المتفوقين رياضيا، يأتي تجسيدا للمصداقية والشفافية والمهنية، لاختيار من يستحق من المتفوقين، متمنيا التوفيق للجميع.
يحدث في زمن الاحتراف.. اللعب بعد 48 ساعة عمل
أكد مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن أحد نجوم فريق الكرة، شارك في المباراة الأخيرة بالدوري، رغم تواجده في العمل لمدة 48 ساعة متواصلة.
وتساءل المدرب عن كيفية حدوث ذلك في زمن الاحتراف، لافتا إلى أن الكرة الأردنية ما تزال تحتاج لخطوات متقدمة للوصول إلى الاحتراف الحقيقي أو ما يشبهه. وروى المدرب ما جرى مع لاعبه بالقول: بحكم الوظيفة، اضطر اللاعب للتواجد في عمله على مدار اليومين اللذين سبقا المباراة، قبل أن يعود إلى بيته في منتصف الليل، ثم يتوجه في اليوم التالي إلى الملعب للمشاركة في مباراة بدوري المحترفين، قبل أن يستيقظ في اليوم التالي مبكرا للالتحاق بالعمل.
لاعبو السلط في حيرة من أمرهم
 بات لاعبو فريق السلط في حيرة من أمرهم، بسبب الرواتب الشهرية المتأخرة، والتي دفعتهم أول من أمس، للاحتجاب بشكل جماعي عن التدريب.
ويرى اللاعبون أن التقدم في المستوى الفني للفريق، يدفعهم للتفكير كثيرا قبل الاحتجاب عن التدريبات، ولكنهم يرون أن تأخر المستحقات كثيرا، يدفعهم لاستخدام أسلوب الاحتجاب للضغط على الإدارة لتوفير الرواتب. وغاب اللاعبون عن تدريب أول من أمس، بانتظار أن يكونوا قد حضروا إلى تمرين يوم أمس على ملعب الجبيهة، للتشاور بشأن الخطوة التالية.
هدية للاعبي الجليل بعد نقاط السرحان
 قدمت إدارة نادي الجليل، هدية للاعبي فريق الكرة، بمناسبة الفوز على فريق مغير السرحان بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الأسبوع السادس بدوري المحترفين.
الهدية تتمثل في إعفاء اللاعبين من العقوبات والخصومات التي تعرضوا لها من قبل النادي، بسبب مخالفات مثل التغيب عن التدريب أو المباريات أو السلوكيات.
ولاقت هذه الهدية رضى وإشادة اللاعبين الذين شكروا الإدارة على جهودها ومبادراتها في دعم الفريق، رغم الظروف المالية الصعبة.
مهام تحكيمية كثيرة للحكام الأردنيين
 كلف الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، مجموعة من خبراء التحكيم الأردنيين في مهام خارجية قريبة، تتمثل في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي وتصفيات كأس العالم ودوري أبطال آسيا وغرب آسيا للناشئات، إلى جانب مراقبين ومحاضرين في التحكيم.
وينتظر أن يشهد الأسبوعان المقبلان، مغادرة الكثير من الخبرات التحكيمية الأردنية، في مهام خارجية متنوعة.

كواليس النجوم
. مطلع في أحد أندية المحترفين، حذر من قيام النادي بإبعاد محترف أجنبي بطريقة تعسفية، أو من دون التوصل لاتفاق معه حول فسخ العقد، كون إبعاده بشكل تعسفي سوف يكبد صندوق النادي مبالغ مالية كبيرة، وبحكم من الاتحاد الدولي "فيفا".
. لاعبون في أندية بدوري المحترفين لكرة القم، ينتظرون فترة التوقف الدولية المقبلة، للتصعيد بشأن مطالبهم المالية المتأخرة المترتبة على النادي.. اللاعبون يجدون في هذه الفترة فرصة للاحتجاب والتصعيد في ظل غياب المباريات.
. مباريات دوري المحترفين وما شهدته من غياب لافت للجمهور، يؤكد أن الشارع الأردني بجميع أطيافه متضامن ومتعاطف مع أهل غزة الذين يتعرضون لحرب همجية صهيونية.

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