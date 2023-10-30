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دي لاسال يؤكد والنصر يعتذر عن البطولة العربية للسيدات.. ومباراتان بـالأولى

10/30/2023 11:20:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- تسلم اتحاد الكرة الطائرة تأكيد نادي دي لاسال- بطل دوري السيدات-، مشاركته في فعاليات دورة الألعاب العربية للسيدات، والتي تقام في الشارقة خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.
كما تسلم الاتحاد كتاب اعتذار من فريق النصر- بطل السوبر وكأس الأميرة آية بنت الفيصل- عن عدم المشاركة في البطولة نفسها.
وقال المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران: "إن النادي ومنذ تسلمه كتاب المشاركة أبدى موافقته على خوض غمار المنافسات العربية، مشيرا إلى مسابقات عربية سابقة لفريق دي لاسال، حقق فيها نتائج مميزة للطائرة الأردنية، مبينا أن استعدادات الفريق متواصلة، وسيتم تكثيف التدريبات خلال الأسبوع المقبل، ضمن خطة استعدادية تتخللها خوض العديد من المباريات الودية، في الوقت الذي ستشارك فيه المحترفة التونسية مروة بوغانمي ونرصد تونسية أخرى لتعزيز صفوف الفريق بحثا عن إنجاز خارجي للنادي والرياضة الأردنية.
البقعة ووداي موسى يطاردان بطاقة الصعود الثانية
يطارد فريقا البقعة (4) نقاط ووادي مواسى نقطتين، بطاقة التأهل الثانية إلى الدوري الممتاز لكرة الطائرة، عندما يلتقيان شباب مليح أول المتأهلين والمتصدر برصيد 6 نقاط، وبيت ايدس خالي الرصيد من النقاط، في المباراتين اللتين تقامان تباعا عند الساعة الخامسة والساعة السابعة من مساء اليوم، بصالة قصر الرياضة في ختام الجولة النهائية من مربع صعود الأولى.
ورغم تاهل شباب مليح رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، إلا أن مدرب الفريق خالد سعيفان أكد البحث عن الفوز للظفر بلقب دوري الأولى برصيد كامل من النقاط، مثنيا على أداء لاعبيه أمام وادي موسى، الذي أشار إلى أنهم تفانوا في تطبيق تعليماته، وتجاوزا أخطاء المباراة السابقة وتعاملوا مع نقاط الضعف والقوة بدقة أمام وادي موسى مما قاد الفريق إلى الفوز بنتيجة 3-0، وخطف بطاقة التأهل الأولى قبل جولة من انتهاء المنافسات. وعلى صعيد آخر، أشار مدرب فريق البقعة رزق أبوسردانة، إلى أن فريقه صاحب العراقة في الطائرة الأردنية، يخوض مباراة اليوم برسم الفوز، مؤكدا جاهزية لاعبيه.
ويمثل شباب مليح اللاعبون : فهد نعمان، محمد الحوراني، محمد قاسم، عبدالله سعيفان، محمود النقيب، عودة حسن، محمد جروان وسعيد الشاعر. فيما يمثل البقعة كل من: ياسر عثمان، علي سيف، عفيف سيف، المحترف العراقي أسامة منيف، محمد جمال، زيد الشافعي ومعاذ محمد جميل.
وفي المباراة الثانية، يؤكد مدرب وادي موسى إبراهيم الرفوع أن فريقه يملك فرصة كبيرة للوصول إلى بطاقة التأهل الثانية.
ويمثل فريق وادي موسى كل من: صالح الطهراوي، محمد أبوكويك، مهند جروان، اليمني جمال مفتاح، أحمد الفرجات، ومحمد الشبيلات. فيما يمثل فريق بيت ايدس كل من: يوسف مقدادي، علي مقدادي، محمود عبدالعزيز، باسل أحمد، أثير باسم، محمد عمر، خلف محمد، وأحمد غازي.

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