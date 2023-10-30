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شلباية يتقدم 6 مراكز ويحتل الصدارة العربية

10/30/2023 11:20:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تقدم لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية 6 مراكز دفعة واحدة على سلم ترتيب رابطة اللاعبين المحترفين الصادر أمس، ليصل للمركز 209 عالميا، وهو المركز الأفضل له تاريخيا منذ دخوله التصنيف في شباط (فبراير) من العام 2020.
ووصل شلباية (19 عاما) للمركز الحالي عقب مشاركاته المتعددة في الفترة الماضية بالبطولات ذات النقاط المرتفعة، حيث شارك في بطولة مدريد للأساتذة قبل عدة أشهر، وخاض تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس، وبطولة قطر المفتوحة، فيما نال بطولة تشارلستون الأميركية، كأصغر لاعب عربي يفوز ببطولة من تلك البطولات.
وخاض اللاعب الأردني مؤخرا بطولة أورتيسي الإيطالية ذات الـ 50 نقطة، حيث ودع من الدور ثمن النهائي على يد الإيطالي إنريكو دالا فال بالخسارة منه بمجموعتين لواحدة، فيما فاز في دور الـ 32 على القبرصي مينيلاوس ايفستاثو بمجموعتين دون رد.
وأصبح شلباية في صدارة اللاعبين العرب على التصنيف العالمي بوصوله للنقطة 294، فيما يتواجد في المركز الثاني على الصعيد العربي اللاعب التونسي عزيز دوقاز (232 عالميا) وبرصيده 261 نقطة.
وعاد شلباية فور نهاية مشواره ببطولة أورتيسي إلى إسبانيا، لتكثيف تدريباته في أكاديمية رافايل نادال تحضيرا للمشاركات المقبلة، حيث من المتوقع أن يشارك ببطولة صوفيا المفتوحة للتنس في بلغاريا الأسبوع المقبل.
وحافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على صدارة التصنيف، فيما بقي الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني، والروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث، والإيطالي يانيك سينر رابعا، والروسي أندريه روبليف في المركز الخامس.
ويعد شلباية أحد أبرز الرياضيين الأردنيين الأكثر نجاحا خلال الأعوام الماضية، حيث حقق العديد من الألقاب قبل دخوله عالم الاحتراف، فيما كانت إنجازات أخرى في العام الماضي بعد دخول رابطة المحترفين، بحصوله على لقب "فيوتشر" في 3 مناسبات.

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