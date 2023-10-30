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إعلان قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس الرئيس للتايكواندو

10/30/2023 11:20:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن مشاركة قرابة 530 لاعبا في بطولة كأس الرئيس الخامسة (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا، والتي ستنطلق منافساتها بالفترة من 9 إلى 12 الشهر المقبل.
وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الأردن إحدى بطولات كأس الرئيس، وستقام على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم فئات: الكبار، الناشئين والبارالمبيك.
وتضم تشكيلة المنتخب الوطني وفقا للاتحاد الدولي للكبار كلا من: جوليانا الصادق، ونتالي الحميدي وصالح الشرباتي، وأنس الصادق، وزيد مصطفى، وزيد الحلواني، ويزن يوسف، وفهد عمار، ومحمود الطرايرة.
فيما يضم المنتخب الوطني للناشئين كلا من: لين الجعافرة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر، وفادية خرفان، رزان الرواشدة، سدين حمزة، سارة أبو جيش، جنى عبد الله، حلا ملكاوي، آية هاني عبد الله، إيمان إبراهيم، أحمد الخلايلة، وأنس الحسامي، عماد الجرس، جعفر الداوود، ومؤمن عصفور، محمد أبو غزال، محمد أيمن، راشد حمدان، ينال الزاهري.
وتشارك في البطولة 29 دولة ممثلة بالمنتخبات الوطنية والأندية، وهذه الدول هي: أذربيجان والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية وتركيا وسورية وأفغانستان والهند وجزيرة اندروس وهايتي وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا والكويت ولبنان والصين تايبيه وقطر وفرنسا والصين والعراق واليابان وأوزبكستان والبرازيل وعُمان والولايات المتحدة وليسوتو وألمانيا والمغرب ومصر، إضافة إلى فريق اللاجئين العالمي.
وتعد بطولة كأس الرئيس مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين فرصة تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.
ووفقا لتعليمات البطولة، تم تحديد يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعدا لإقامة عملية التوزين، وستنطلق يومي 9 و10 من الشهر نفسه، منافسات الكبار وستقام منافسات الناشئين يوم 11 من الشهر نفسه، في حين ستقام منافسات البارالمبيك يوم 12 منه.
كما سيتم في البطولة استخدام بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2024 المؤهلة للأولمبياد المقبل، كما أنها تتيح الفرصة أمام اللاعبين الذين أنهوا عقد الـ 40 نقطة، لإضافة 20 نقطة أخرى على تصنيفهم الأولمبي، من خلال نيلهم الميدالية الذهبية، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على 12 نقطة، وصاحب الميدالية البرونزية على 7.5 نقطة.

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