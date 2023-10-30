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جيب كوفيتك وادعم قضيتك.. مبادرة رياضية لدعم الأهل في غزة

10/30/2023 11:20:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يواصل الشارع الرياضي الأردني بمختلف شرائحه، التعبير عن تضامنه الكامل مع الأهل في قطاع غزة بالأشكال المتاحة كافة، وذلك مع استمرار العدوان الوحشي الذي يتعرضون له في القطاع من قبل آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 24 يوما، ارتقى معها أكثر من 8 آلاف شهيد وما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا للتحديثات الأخيرة.
"جيب كوفيتك وادعم قضيتك"، شعار حملة رياضية لدعم صمود الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، أعلن مركز "جي اكس جيم جيم" الرياضي عن تنظيمها يوم بعد غد، بدءا من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة مساء، على أن يصل ريع تذاكر المشاركين إلى أهالي قطاع غزة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وتقول ريما عامر، مالكة أكاديمية حركة للياقة البدنية ومركز "جي اكس جيم جيم" صاحبة المبادرة الإنسانية الأخيرة في حديثها الخاص لـ"الغد": "قررنا تنظيم يوم رياضي مفتوح للسيدات والأطفال الراغبين بممارسة الرياضة على إيقاع الأغنيات الثورية والوطنية، مقابل تذكرة يبلغ ثمنها 10 دنانير للشخص الواحد، وسيذهب ريعها كاملا لدعم ومساعدة الأهل في قطاع غزة، ونتوقع أن يكون هناك إقبالا جيدا".
ولا تعد هذه المبادرة الأولى التي تعلن عنها رئيسة اللجنة الفنية للاتحاد العربي للجمباز وعضو اللجنة الفنية في الاتحادين الآسيوي والمحلي، والحكمة الدولي (درجة ثانية)، حيث سبق وأن قامت عامر بخطوة مماثلة في أعقاب معركة "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2008، والتي راح ضحيتها 1400 شهيد ونحو 5450 مصابا.
وتشير في هذا الصدد: "جمعت مبلغا جيدا لدعم أهالي القطاع من مبادرة مماثلة العام 2008، أحاول دائما أن تكون هناك بصمة ورسالة دعم من الميدان الرياضي، وأفتخر بهذا العمل الإنساني"، مبدية فخرها واعتزازها أيضا، بأن برامجها الرياضية تستعمل اللغة العربية في مشهد يجسد اعتزازها بقوميتها ولغتها".
وتتابع: "أتمنى أن ندعم القضية الفلسطينية وصمود أهل غزة من خلال الرياضة، نعجز اليوم عن وصف ما يحدث، ومشاعرنا متأثرة بالمشاهد القاسية لحجم الدمار الذي تخلفه آلة الحرب الإسرائيلية، وأقل شيء يمكننا عمله هو الدعاء لهم ودعم حملات المقاطعة للمنتخبات الغربية الداعمة للكيان الصهيوني وجمع التبرعات لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة وإعادة الإعمار وتقديم المساعدات العاجلة لأشقائنا".
وحول الفكرة من لبس الكوفية، تقول ريما: "نريد أن تكون صورة الدعم موحدة وتعكس حجم الرسالة التي نريد إيصالها، وإذا وجدت هذه المبادرة نجاحا، سنقوم بتنظيم حدث رياضي جديد في ساحة خارجية، ويضمن مشاركة أكبر للعائلات".
وتواصل الاتحادات الأهلية والأندية واللاعبين في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، إعلان تضامنها مع صمود الأهل في قطاع غزة، من خلال إقامة "دقيقة صمت" حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الغاشم، أو من خلال لبس تيشيرت يدعم أهالي غزة، وكذلك عدم الاحتفال في لحظات الفرح.
وأعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، عن استشهاد 7 رياضيين حتى الآن خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة، وهم: لاعبا كرة القدم رشيد دبور ونظير عطا النشاش، لاعب الجودو عبدالحفيظ المبحوح، لاعب كرة السلة باسم النباهين، رئيس اتحاد كرة الطاولة محمد الدلو، عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد الجوجيتسو محمد مطر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثقافة الرياضية عمر أبو شاويش.

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