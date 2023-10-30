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كارول سماحة: مجازر غزة تثبت للعالم أن الإسرائيليين أسوأ بكثير من النازيين

10/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نددت المطربة اللبنانية كارول سماحة، بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال
الإسرائيلي والمجازر التي يقوم بها على قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الجرائم أثبتت للعالم أجمع أن الإسرائيليين أسوأ بكثير من
النازيين، مشيرة إلى أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة التي تدعي حماية حقوق الإنسان.
وكتبت، عبر حسابه ا على منصة إكس: ((مجازر غزة والجرائم اللي عم ترتكب بحق
الشعب الفلسطيني من سنين أثبتت للعالم كله إن الإسرائيليين أسوأ بكتير من
النازيين، وأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية
المتصهينة اللي بتدعي حماية حقوق الإنسان.. تحت أعين الجميع وللأبد)).

وتغص مواقع الفنانين اللبنانيين هذه الأيام بنشاطات هؤلاء الداعمة لنضال أشقائهم الفلسطينيين بشتى الوسائل الممكنة.

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