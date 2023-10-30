كارول سماحة: مجازر غزة تثبت للعالم أن الإسرائيليين أسوأ بكثير من النازيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نددت المطربة اللبنانية كارول سماحة، بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال
الإسرائيلي والمجازر التي يقوم بها على قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الجرائم أثبتت للعالم أجمع أن الإسرائيليين أسوأ بكثير من
النازيين، مشيرة إلى أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة التي تدعي حماية حقوق الإنسان.
وكتبت، عبر حسابه ا على منصة إكس: ((مجازر غزة والجرائم اللي عم ترتكب بحق
الشعب الفلسطيني من سنين أثبتت للعالم كله إن الإسرائيليين أسوأ بكتير من
النازيين، وأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية
المتصهينة اللي بتدعي حماية حقوق الإنسان.. تحت أعين الجميع وللأبد)).
وتغص مواقع الفنانين اللبنانيين هذه الأيام بنشاطات هؤلاء الداعمة لنضال أشقائهم الفلسطينيين بشتى الوسائل الممكنة.
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