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خبيرة تغذية تكشف عن طريقة سهلة لفقد الدهون وتقليل الانتفاخ

10/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- يمكن تحقيق أهداف رائعة لزيادة الطاقة وتقليل الانتفاخ ومشاكل الأمعاء، إضافة إلى التخلص من الدهون عن طريق تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف، وتناول الشاي وممارسة التمارين الخفيفة إلى المعتدلة لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع، وفقا لما نشره موقع "Insider".
بناء العضلات: قالت كلاريسا لينهير، اختصاصية تغذية واختصاصية صحة الأمعاء، إنه من الرائع أن يتم الحفاظ على النشاط والحيوية، ولكن يجب أيضا القيام ببعض تدريبات المقاومة للمساعدة على فقدان الدهون والحفاظ على العضلات، مشيرة إلى أن "وجود المزيد من العضلات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدل الأيض أثناء الراحة، مما يدعم فقدان الدهون".
فيتامين D والكربوهيدرات: من منظور الطاقة، أوصت لينهير بفحص مستوى فيتامين D وعدم انخفاضه، لأنه يمكن أن يمثل مشكلة، خاصة في أشهر الشتاء. وأوضحت لينهير أن تناول المزيد، وخاصة المزيد من الكربوهيدرات، يمكن أن يعزز أيضا مستويات الطاقة.
مسحوق البروتين: وشرحت لينهير، أن مسحوق البروتين ربما يتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي بالنسبة للبعض، مشيرة إلى أنه بالنسبة لوجبة الفطور، يمكن إعداد عصير يتكون من حليب اللوز ومسحوق البروتين والقهوة ونصف موزة.
وأكدت لينهير أنه من المفيد تناول البروتين على مدار اليوم، قائلة "إن البروتين مهم لدعم مستويات الطاقة ويمكن أن يساعد على إبقاء الشعور بالامتلاء والرضا، مما قد يقلل من تناول الوجبات الخفيفة والرغبة الشديدة في تناول السكر، وكلاهما، عند تناولهما بشكل زائد، يمكن أن يجعل فقدان الدهون أكثر صعوبة".
زيادة الألياف تدريجيا: أوصت لينهير بإضافة الخضراوات والتوت وبذور الشيا إلى المشروب الصباحي لتعزيز محتوى الألياف، ولكن من المهم زيادة تناول الألياف تدريجيا، لأن القيام بذلك بسرعة قد يؤدي أحيانا إلى الانتفاخ.
وقالت: "إذا كانت حالات الانتفاخ مرتبطة بالإمساك، فربما يرغب الشخص في زيادة تناول الألياف لدعم زيادة تواتر حركات الأمعاء، والتي بدورها يمكن أن تساعد على تقليل الانتفاخ"، علاوة على أن "الألياف تمنح شعورا بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يسهم في إنقاص الوزن".
مضادات الالتهاب والأكسدة: إن إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى المشروب الصباحي من شأنه أن يزود الجسم أيضا بالبوليفينول الإضافي لتعزيز صحة الأمعاء، إذ تعمل مادة البوليفينول كمضادات للأكسدة وتحارب الجذور الحرة المرتبطة بالحالات الالتهابية مثل السرطان.
الألياف في كل وجبة: في وقت الغداء، تنصح لينهير بتناول شريحتين من الخبز الخالي من الغلوتين مع بعض الأفوكادو والتونة والفلفل الحار، ولإضافة الألياف، يمكن تجربة رش البذور أو المكسرات، إضافة إلى تناول خبز القمح الكامل. وقالت إن إضافة سلطة جانبية، تحتوي على الخضراوات الورقية والفلفل، من شأنها أن تزيد من الألياف وتوفر المزيد من العناصر الغذائية. كما يمكن تناول وجبة خفيفة من الفواكه الغنية بالألياف مثل الكيوي أو كعك الأرز البني أو كعك الشوفان لمزيد من الألياف.
وحذرت لينهير من تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالطاقة مثل زبدة الفول السوداني، لأنها تؤثر على مقدار فقد الدهون، وحددت الزبادي كبديل مناسب لأنه "غني بالبروتين ويمكن أن يُضاف إليه التوت لتوفير المزيد من العناصر المفيدة غذائيا".
شاي الأعشاب: وشرحت لينهير، أن شاي الأعشاب يمكن أن يساعد في عملية الهضم، لذا يمكن تناوله عقب وجبة عشاء تتكون من صدر دجاج مع الفطر والفاصولياء الخضراء، مغطاة ببعض جبنة الشيدر.
وأفادت لينهير بأنها وجبة صلبة غنية بالبروتين، ولكن إضافة مصدر للكربوهيدرات، مثل البطاطا الحلوة أو الأرز البني، من شأنها أن توفر المزيد من الطاقة، مرجحة أن يتم احتساء شاي الأعشاب، مثل النعناع أو الزنجبيل، لتسهيل هضم وجبة العشاء.-(العربية نت)

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