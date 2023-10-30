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المآخذ على شرح التبريزي لديوان المتنبي إصدار لعدنان عبيدات

10/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






بدعم من وزارة الثقافة، صدر عن دار النشر عالم الكتب الحديث، كتاب بعنوان "المآخذ على شرح التبريزي لديوان المتنبي الموسوم بـ(الموضح)"، لأحمد بن معقل الأزدي، حققه الدكتور عدنان محمود عبيدات من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
يقول عبيدات، في مقدمته للكتاب، إن هذا جزء من مأخذ الأزدي على بعض من شرحوا ديوان المتنبي، وهذا مما أخذه الأزدي على التبريزي في شرحه للديوان الموسوم بـ"الموضح"، وكنت قد اطلعت في مكتبة كلية الآداب في جامعة بغداد على مخطوط قيل إنه شرح التبريزي لديوان المتنبي، وعندما عرضت هذه المخطوطة على العلامة هلال ناجي رحمه الله، أخرج لي من مكتبته الخاصة المخطوط الحقيقي وأطلعني عليه، ويقع في ثلاثة مجلدات، وهو من مقتنيات المكتبة الوطنية في باريس، وثبت بالدليل القاطع أن مخطوط جامعة بغداد منسوب للتبريزي وليس له، أما بالنسبة لهذا المخطوط، فسأتكئ في التقديم لمنصفه الأزادي وإلى ما كتبه هلال ناجي في تقديمه لـ"مآخذ الآزدي على شرح الكندي"، الذي نشره في مجلة المورد العراقية، المجلد السادس، العدد الثالث في العام 1977، لأنني لن أضيف جديدا إلى ما كتب.
في كلمة على غلاف الكتاب، يشير فيها المؤلف إلى أن "المأخذ على شرح التبريزي لديوان شعر المتنبي هو الجزء الرابع من مأخذ أحمد بن معقل الأزدي المهلبي 644م"، على بعض من شرحوا ديوان المتنبي، والمأخذ تقع في غير جزء، هي: مآخذ الأزدي على شرح ابنجني الموسوم بـ"الفسر"، ومأخذ الأزدي على شرح أبي العلاء المعري الموسوم بـ"اللامع العزيزي"، ومأخذ الأزدي على شرح الواحدي، ومأخذ الأزدي على شرح التبريزي الموسوم بـ"الموضح"، ومأخذ الأزدي على شرح أبي اليمن الكندي الموسوم بـ"الصفوة في معاني شعر المتنبي"، وشرحه.
ويضيف "وقد قام غير باحث في التحقيق ببعض أجزاء هذا المخطوط، كما ذكر عبدالعزيز بن ناصر المانع، منهم: هلال ناجي؛ إذ حقق "مأخذ الأزدي على الكندي، د.جميل المغربي، وحقق مأخذ الأزدي على شرح ابن جني ومأخذ الأزدي على شرح المعري "رسالة ماجستير"، وقام محقق هذا الكتاب بتحقيق المأخذ على شرح ابن جني ونشره، وهذا المخطوط الذي أحققه، أقصد المأخذ على التبريزي، جزء من الأجزاء الخمسة، وذكر عبدالعزيز المانع في مقدمة كتابه "المأخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي"، أن الدكتور عدنان عبيدات قد حقق بعض أجزاء المخطوط، وكان الدكتور المانع قد حقق المخطوط بأجزائه الكاملة، وصدر في طبعته الأولى عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض العام 2001.

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