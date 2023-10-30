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بمنسوجات سلكية هندسية.. التشكيلية زواتي تصوغ الواقع وتحاكي الإنسان

10/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا أبو الخير






عمان- بأناملها المبدعة ورؤيتها الهندسية الواسعة، الفنانة لينا زواتي تطوع الأسلاك المعدنية في إنتاج قطعا فنية ومنسوجات سلكية تحاكي بها الإنسان وتجسد نشاطاته اليومية، لتحول الأسلاك إلى تحف ومجوهرات بطابع فريد غاية في الجمال.
زواتي الحاصلة على شهادة جامعية في الهندسة المعمارية والتصميم من الجامعة الأميركية في بيروت، برعت في توظيف موهبتها الفنية وعلمها في التصميم، في "فن الأسلاك المعدنية"، وهو فن قديم حديث يقوم على لف الأسلاك المعدنية وربطها ببعضها البعض لتحويلها إلى نمط هندسي معين أو تشكيل صورة محددة.
ويستخدم هذا الفن الذي يمتاز ببساطته وجماليته ودقته، في إنشاء تشكيلات ومجسمات وديكورات وإكسسورات مصنوعة يدويا، ويشتهر هذا الفن في أوروبا وفقا لزواتي، وهناك تعرفت عليه وبدأت في تعلمه بشكل ذاتي، ومارسته منذ ما يقارب العشر سنوات والتي ابتكرت خلالها مجموعة من الأعمال المميزة.
في حديث المهندسة الفنانة مع "الغد" تقول:"الهندسة نوع من أنواع الفن.. وتمزج ما بين الخط واللون والشكل، كما يمكن للفنان من خلالها أن يعبر عن رؤيته ويجسدها".
وتعود إلى بدايتها مع هذا الفن حيث كانت تنسج "الزرديات" أو ما يعرف بالدوائر السلكية الفضية والبرونزية والنحاسية، وتشكلها معا لتصنع الحلي المعدنية والمجوهرات اليدوية، باستخدام التقنيات التقليدية لتسلسل "الزراد" المتصلة مع بعضها البعض على هيئة خطوط معدنية، تشبه في تكوينها الدرع الواقي الذي كان يرتديه الجنود قديما في ساحات المعركة.
ومن ثم طورت زواتي عملها في الزرديات الدائرية المتشابكة التي تتكون في هيئتها على شكل دوائر متداخلة في شكل هندسي جميل، والتي تضيف عليها بعض اللمسات الجمالية وتضمنها في القطع مثل الخرز الملون، لتصنع قلائد وأساور وأقراطا مميزة لمن ترتديها.
تصمم زواتي المجسمات التي تجسد نشاطات الفرد اليومية، منها ما يظهر وهو يمارس الرياضة برشاقة، وآخر يتأمل بهدوء وسلام، وأيضا هناك من يقوم بعمل يومي، وآخر يقرأ الجريدة، وأم تحمل طفلها وتلاعبه بمحبة وغيرها من المشاهد التي تضفي شعورا في الحركة والحياة.
وفي السياق ذاته، تشير إلى تركيزها على استخدام "الخط البسيط" في أعمالها كافة، لخلق شعور في الحركة وإضفاء عنصر الحياة على المجسمات الجامدة.
ويعد الخط البسيط من أشكال الفن والهندسة المستخدم في إضافة تأثيرات متنوعة، لخلق شعور معين أو إيصال فكرة ما للمشاهد، ومنها تأثيرات الحركة وتأثيرات الحجم وتأثيرات الاتجاه وغيرها.
وتعتمد زواتي في النحت السلكي، على استخدام السلك البسيط البارد (أي من دون حرارة أو لحام) وعلى مجموعة من الأدوات البسيطة كالمقص و"الزرادية".
وتوضح، "أكون من الأسلاك طبقات متعددة وخطوطا متداخلة، من خلال لف السلك المعدني بشكل يدوي، حتى أحصل على الشكل المرغوب". مبينة أنها في بعض الحالات تستعين بـ"الزرادية" للثني، والمقص لقص بعض الأجزاء وقطعها.
وكذلك الحال بالنسبة للإضافات الجمالية التي تضيفها على القطع، جميعها مصنوعة من الخامة المعدنية ذاتها وبالطريقة ذاتها بحسب زواتي، على سبيل المثال الجريدة تم تشكيلها من سلك "المنخل" المتعارف عليه.
وإلى جانب التشكيل السلكي وفي خضم السعي نحو إيجاد وسائل جديدة وأدوات مختلفة للتعبير، اتجهت زواتي إلى الرسم الزيتي، والذي وجدت في إنتاجه موهبة فنية نمت من خلال الممارسة، وقدمت العديد من اللوحات الفنية التي جسدت العمق الإنساني وعبرت عن المرأة على مدى سنوات.
وتبين، "يأتي إلهامي من الحياة اليومية، ومن الأنثى في تكوينها والتي تستحوذ على جزء كبير في كل ما أنتجه، وتأثري بالأسلوب الأنثوي، يعود لقربي من بناتي وأخواتي، إلى جانب الطاقة الأنثوية ودعم النساء المقربات الذي كان دائما يحوطني، وأحظى به بشكل مستمر".
وتعود للقول: "أحببت الرسم منذ الصغر وهو يجمع اللون والخط والتصميم أيضا، وله خصوصيته في التعبير، ولكن تفرغي الفعلي له جاء بعد انضمامي إلى مجموعة من الزملاء في القطاع الفني ومن خلال الورشات الفنية التي ساعدتني على اكتشاف جوانب فنية لم أكن اكتشفتها بعد".
وهنا تشير إلى مجموعة الفنان الأردني التشكيلي فريد فخر الدين، والتي يقدم من خلالها الدعم والمساعدة لذوي المواهب لتطوير مهاراتهم ورؤيتهم الفنية، والتي يوظف فيها ثمرة علمه ورحلته الفنية الطويلة في هذا المسعى.
يذكر أن للفنانة التشكيلية لينا الزواتي، مشاركات عدة في معارض فنية في الأردن وفي لبنان، وصرحت لـ"الغد"، أنها تعمل في الوقت الحالي على التجهيز لمعرض فردي للرسم في العاصمة عمان، ينطلق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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