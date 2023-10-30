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معرض نصرة غزة يجسد مشاهد مريرة في قطاع غزة

10/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار: "إن الفنان الأردني على تماس واضح بالقضايا الوطنية والإنسانية؛ ويستجيب برهافة حسه واستخدام أدواته ومواهبه الفنية والإبداعية ليعكس مشاهد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة".
وأضافت النجار خلال رعايتها افتتاح معرض مخيم ضانا الإبداعي الثامن تحت شعار "نصرة لغزة هاشم"، بحضور محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، أن هذا المخيم الإبداعي الذي جاء تضامنا ودعما لغزة هاشم يعتبر تجديدا للعمل الثقافي في ظل ظروف استثنائية، حيث يتعرض أهل غزة لاعتداء آثم من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الفنانين في هذا المعرض عبروا عن حالة الغضب والاستنكار من خلال لوحاتهم انسجاما مع الموقف الأردني المناصر والداعم بكل الوسائل للشعب الفلسطيني وأهل غزة.
وأوضحت، أن استجابة الأردن للحاجات الإنسانية في قطاع غزة نابعة من الموقف التاريخي لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرة الى أن لوحات المعرض تعبر وبشكل مبتكر عن الوضع الإنساني في قطاع غزة وتجسد الانتهاك الإنساني لأبناء غزة، ويجسد الموقف الأردني الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.
وأشارت النجار خلال لقائها رؤساء بلديات الطفيلة وبصيرا والقادسية والحسا ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، إلى أن مساهمات البلديات ومجلس المحافظة في دعم الشأن الثقافي لها مساحات نوعية تستوجب التقدير، مشيرة إلى أن الفنانين من كلا الجنسين من أبناء الطفيلة والمشاركين في المخيم الإبداعي الذي أقيم في مخيم لحظة السياحي أبدعوا بتجسيد الواقع المرير الذي يعانيه الأهل في غزة من خلال إنتاجاتهم الفنية في هذا المعرض، سواء بلوحات فنية أو استخدام الخط العربي.
وأكد المحافظ الشورة، دعم الإدارة المحلية في الطفيلة للشأن الثقافي؛ إذ تضم الطفيلة نخبة ثقافية وإبداعية تتطلب رعايتها من الجهات ذات العلاقة كافة، لافتا إلى أن منظمة السياحة العالمية اختارت قرية السلع الأردنية، ضمن أفضل القرى السياحية للعام الحالي، في تكريم عالمي يمنح للقرى المميزة والرائدة في مجال المحافظة على المناطق الريفية، والمناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية، وتقاليد الطهي.
ولفت الشورة، إلى أن فعاليات هذا المخيم التي ركزت على مشاهد العدوان الآثم على غزة، تؤكد الوقوف والتضامن مع الأشقاء في غزة.
بدوره، بين مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير أن المخيم ضم العام الحالب، نخبة من الفنانين التشكليين والخطاطين الذين أسهموا بإنتاج مجموعة من الأعمال الفنية التي جسدت المشاهد المريرة والمؤلمة في قطاع غزة، مشيدا بدعم مجلس المحافظة لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تقيمها مديرية الثقافة. -(بترا).

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