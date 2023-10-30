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مسنون في ساحات الاعتصام.. صوت الأمل للأجيال المقبلة

10/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سديل السعايدة






عمان- يخرج الحاج أبو موسى، وهو رجل مسن في العقد السابع من عمره، الى ساحة الاعتصامات القريبة من بيته. يجلس على رصيف الشارع، وبجانبه عكازته، يهتف بصوته بعبارات وكلمات تنبع من قلبه بألم وحرقة: "غزة حرة!.. القدس عربية!".
كان صوت أبو موسى يرتفع وتزداد وتيرته مع آلاف المعتصمين المنادين بالحرية لفلسطين المحتلة، ليسمع صدى صوته كل مكان، ويردد "قتلوا أطفالنا، شردوا عائلاتنا، دمروا منازلنا.. لن نتوقف يوما حتى تتوقف الحرب على غزة، وينال الشعب الفلسطيني حقوقه".
في ظل القصف العنيف والعدوان الوحشي للاحتلال على قطاع غزة وما خلفه من دمار وضحايا وجرحى، يشارك كبار السن في المظاهرات بكل ما في قلوبهم من حب تجاه فلسطين، فهم عاشوا الحروب العربية الإسرائيلية وعانوا من غدر الاحتلال، وبالمقابل ذاقوا نشوة النصر.
في زمن تكاد تتلاشى فيه الذاكرة، يبرز دور المسنين كخزان للتاريخ، في جعبتهم روايات لا تنضب، ولا تنتهي التفاصيل التي يروونها للأجيال الجديدة والشباب، يزرعون الأمل في قلوب الشباب، ويعرفونهم بملكية أرضهم وأرض أجدادهم، وتعزيز مبدأ عدم التخلي عن الأرض والمقاومة بكل أشكالها والدفاع عن الحق عنها بكل ما أوتوا من قوة.
"عشنا أيام باص خط (نابلس-السلط) حافظين الأرض شبرا شبرا، حاربنا الاحتلال وعشنا غدرهم"، بهذه الكلمات تحدث الحاج مبارك الذي كان محاربا في الجيش العربي وشارك في معركة الكرامة واستلذ بطعم النصر، كما عاصر الحروب والمواجهات العربية الإسرائيلية في تلك الفترة. فهو اليوم، ومزامنة مع الحرب على غزة، يعيش تلك التجارب والأيام ويتذكرها بتفاصيلها، ويرويها لأبنائه وأحفاده.
يقول خبير التراث نايف النوايسة "لقد عايشت كبار السن الذين لهم علاقة بثورة الكرك 1910 ومن له علاقة بالقضية الفلسطينية منذ وعد بلفور سنة 1917، وبعد ذلك ثورة 1936 في فلسطين، وعرفت الذين كانوا يحملون السلاح والعتاد من مناطق الأردن كافة ويسلمونها للثوار الفلسطينيين في المدن الفلسطينية كافة".
ويبين النوايسة، أن أكثر ما كان يخشاه المجاهدون من شرقي الأردن، هو أن يراهم جنود الجيش الإنجليزي ويلقون القبض عليهم ويزجونهم في السجون التي كان يطلق عليها (القشلة)، كانوا يتخفون بالنهار ويسيرون بالليل، ويعبرون إلى فلسطين بصفة أنهم عمال.
وعزز النوايسة قوله "إننا ملازمون للهم الفلسطيني، فهذا الوطن السليب هو الوطن الروحي لكل العرب والمسلمين.. والقضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى ولن يكون للأمة عزة ومجد إلا بتحرير كامل التراب الفلسطيني وإعادته لأهله".
محمد عدنان شاب في الثالثة والعشرين من عمره، يقول "عند خروجي كل يوم الى المظاهرات، أجد مجموعة من الشيوخ وكبار السن، رجالا وسيدات، مجتمعين.. منهم يهتفون بأصواتهم التي صرخت بوجه العدو المحتل في الستينيات، ومنهم من يروي للشباب في ساحة المظاهرة قصص وأحداث حروبهم مع الاحتلال وتفاصيل الهزيمة والنصر.. إن وجودهم معنا في كل مرة وروايتهم وقصصهم تزيد من همة الشباب وحماسهم وإبقاء القضية الفلسطينية القضية الأولى عندهم دائماً".
الباحثة والاختصاصية الاجتماعية الدكتورة فادية الإبراهيم، تذهب إلى أن وجود كبار السن في ساحة المظاهرات له معنى كبير، هؤلاء الأشخاص لديهم الشهادة الكاملة على ما حدث من ظلم واحتلال أرض فلسطين، فهم يعرفون حجم المعاناة الطويلة التي لم تنته بعد، لافتة إلى أن هناك من ولد على أرض فلسطين وعاش فيها ليشهد على عظمتها وروعتها وجمالها، هو شاهد على النزوح والتهجير ومعنى أن يُظلم الإنسان ويخرج من أرضه قسرا وقهرا.
وتضيف الإبراهيم "عمر القضية الفلسطينية من أعمارهم، هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا بيننا في تجمعاتنا ونصرتنا لإخواننا في فلسطين، يحدثوننا معنى أن يمضي العمر ونحن ننتظر الأمل، معنى مهما كبرنا بالعمر وضعفت أجسادنا، إلا أن قلوبنا تتجه نحو الحق والحرية".
قد يكون خروج كبار السن فرصة لكي لا ينسى الأبناء والأحفاد قضيتهم، ورغم ما يعيشه الشباب في عصر العولمة والحياة العصرية والتي قد تكون غيرت القشور، إلا أنها لم تغير الجوهر (جوهر العروبة) والانتماء للوطن والإخلاص للقضية، وفرصة للشباب لكي يستلموا راية الحق والدفاع والنصرة لفلسطين من هذا الجيل الذي سبقهم، ويستشعروا الحماس والثقة والأمان من وجودهم.
ووفق الإبراهيم "لا بد أن يكون هناك تأثير نفسي كبير على جميع فئات المجتمع صغارا كانوا أم كبارا، يتمثل في وجع وألم كبيرين؛ نتيجة لفقد قريب أو صديق، أو نتيجة لمنظر جسد ممزق أو بيت مدمر، الأمر الذي يطبع في القلب قبل العقل صورة مؤلمة لا يمكن نسيانها عبر الزمن".
الباحث في علم النفس الدكتور علي الغزو، ينوه إلى أن هناك تأثيرا نفسيا، خصوصا لدى كبار السن، فنجد أن الأمر أشد ألما ومعاناة، لا سيما أنهم ولدوا في رحم المعاناة، وضاقوا وتجرعوا مرارة كأس الحروب وما خلفه المحتل من شتات ودمار، وربما كان الزمن الماضي أكثر ألما، لقلة الحيلة، والضعف الذي أصاب الكثيرين.
إلى ذلك، يبين الغزو، أنه ورغم مرارة الحرب، ما يزال كبار السن يقصون رواياتهم على الأولاد والأحفاد والتي أثقلت كاهلهم وأكلت من أجسادهم، إلا أنه في داخلهم قوة جبارة تشعرهم بنشوة النصر أحياناً، وبنسيان المعاناة أحياناً أخرى، نتيجة لسماع قصة بطولة وتضحية هنا وهناك.
ويلفت الغزو الى أن دورنا تجاه أفراد هذه الفئة، أن نقف بجانبهم، وأن نعزز لديهم ذلك الشعور الذي يراودهم بالنصر في "أن الأمة فيها خير كثير وأن الحق سيظهر في يوم من الأيام، وستكون الغلبة لتلك الفئة العزيزة".
كل ذلك يسهم في شحذ همم كبار السن وتقوية عزيمتهم، ولا تتوقف أمانيهم بأن يعود بهم الزمن ليلعبوا دورا بطوليا كما لم يلعبوه من قبل. وأكد الغزو ضرورة الابتعاد عن الأخبار التي من شأنها أن تدخل الوهن في النفوس، والحرص على نقل كل ما من شأنه تقوية العزيمة.
ويبقى كبار السن رمزا للمقاومة والأمل، هم ذاكرة مليئة بالقصص والحكايات البطولية.. يحملون قصص الماضي، وينقلونها للأجيال الجديدة لمواصلة النضال حتى تحقيق النصر المنشود.

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