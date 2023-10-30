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حملة لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة

10/30/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونقيب النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية ورئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين، وبحضور الأمين العام، مذكرة تفاهم للحملة الوطنية التسويقية لزيت الزيتون الأردني، والتي من شأنها توفير مادة زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأكد الحنيفات أن هذه الحملة هي سلسلة من مصفوفة العمل التي تنظمها وزارة الزراعة بخصوص حماية زيت الزيتون الأردني وأحد أهداف الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك بالحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.

وأضاف أنه ومن خلال هذه الحملة الوطنية التسويقية سيكون لدينا سلسلة من الإجراءات الفنية والعلمية والتي من خلالها يتم إجراء الفحوصات الكيميائية والحسية والتي ستتم في مختبرات معتمدة والتي نضمن من خلالها سير عملية الحملة بصورة دقيقة.

وأوضح الحنيفات أهمية التشاركية وتحديد المسؤوليات مع القطاع الخاص ودور الاتحاد العام المزارعين الأردنيين والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية.

من جهته، ثمن رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة ونقيب النقابة العامة لإصحاب المعاصر تيسير النجداوي ومنتجي الزيتون الأردنية، الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون الأردني والإجراءات المتبعة في حماية زيت الزيتون الأردني وزيتون المائدة، مؤكدين أهمية الإجراءات التي تقوم بها الوزارة.

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