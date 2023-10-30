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حرب الصورة.. فبركات الاحتلال تتساقط تباعا برصاص الرواية الحقيقية

10/30/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






ما بين الحقيقة والوهم والزيف كانت الصور ومقاطع الفيديوهات التي تناقلتها وسائل الإعلام الغربية، وجماهير وسائل التواصل الاجتماعي، سلاحا جديدا استخدمه الكيان الصهيوني في بداية حربه على قطاع غزة.
وكانت الصور المفبركة من قبل الاحتلال، تجد منافذ لها في وسائل الإعلام الغربية، التي التقطت هذه المواد الدعائية دون تحقق من تشويه الرواية الحقيقية حول الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الأهالي في قطاع غزة.
وفي المقابل، فإن الصور والفيديوهات التي تعكس الواقع المأساوي لأهالي قطاع غزة تعد وسيلة يجري تداولها في وسائل الإعلام العربية، ومن قبل العديد من المواطنين الداعمين للقضية الفلسطينية في العالم لتوثيق هذه الجرائم، وإظهار حقيقة العدوان الوحشي الذي يمارس بحق المدنيين الغزاويين.
و"تبرز أهمية الصورة بشكل خطير تحديداً في الحرب على غزة، بمعنى أن وسائل الإعلام الغربية حاولت تكريس مفهوم الرواية الصهيونية من خلال الصور التي اعتمدتها في البداية، وإن كانت وهمية وغير موجودة"، وفق رسام الكريكاتير ناصر الجعفري.
وبين لـ"الغد" أن "الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لفبركة الصور بات سلاحا يستخدم من وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية لتشويه الرواية الحقيقية، واختلاق أخرى بديلة عنها تخفي حقيقة المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة نتيجة العدوان".
وهنالك "حرب ضارية تشن ضد المحتوى العربي الذي يسعى لتقديم صورة حقيقية لمجريات الأحداث، كما أن هنالك تضييقا يمارس حالياً على رسامي الكاريكاتير بشكل خاص، كون هذه المادة سريعة النفاذ والانتشار"، وفق قوله.
وضرب مثلاً على ذلك التقييد "بإغلاق الحسابات الشخصية للرسامين على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاج سياسة خفض نسب انتشار المواد المرئية التي يتم إنتاجها من قبلهم".
وهنالك أكثر من دور يلعبه الكاريكاتير خلال الحرب الحالية على غزة، إذ "لجأ العديد من جماهير وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة نشر كاريكاتير من الأرشيف الخاص بالشهيد ناجي العلي من 1985، خلال اليوم من الحرب"، بحسبه.
وذلك يدلل، وفق الجعفري، أن "القراء يبحثون عن صورة تنقل انفعالاتهم تجاه العدوان على غزة، لذلك فإنهم يتبادلون الكثير من الرسومات غير المعروف رساميها من الوطن العربي لهذه الغاية".
والكاريكاتير "يوثق كافة التفاصيل التاريخية لهذا العدوان، إلى جانب محاولته رفع المعنويات بشأن الانتصار، ومقاومة مشروع التهجير، لكنه يؤدي دورا تحريضيا في الوقت ذاته"، تبعا له.
وأضاف: "لكن ومن الملاحظ في الحرب على غزة حالياً أنه لا توجد رسومات كاريكاتيرية صهيونية، وذلك يعود إلى أن الكاريكاتير يحتاج الى رواية حقيقية، ولا يمكن فبركته".
ويقتصر ما صدر من جانب الاحتلال على "مجرد كاريكاتير يمعن في التوظيف الديني البغيض، والذي يتحدث عن أن الدبابة التي تقصف غزة يتم تعبئتها من التوراة، إذ إن كل ما يستطيع تقديمه للقارئ يعكس حقده"، وفقا له.
وشدد على أن "الصورة البصرية تبقى عالقة في ذهن المتلقي، وتؤثر فيه حتى يبلغ عمر الأربعين عاما، لذلك يتم توظيف الصور كأداة من أدوات الحرب في العدوان على غزة".
وفي رأي الخبير القانوني في التشريعات الإعلامية د. صخر الخصاونة، فإن "ما يحدث في النزاعات المسلحة والحروب من نشر للصور يعد خرقا للقاعدة الأخلاقية من قبل الأطراف، والمواطنين، ووسائل الإعلام".
ومن وجهة نظره، فإن "اللجوء إلى نشر الصور خلال فترة الحروب ناجم عن الحاجة لإثبات واقع الحال، مثلما حدث عند نشر صورة طفلة خلال حرب فيتنام، والتي كانت بمثابة توثيق لمجرياتها".
ولذلك رغم أن "نشر الصور خلال الحروب يعد خرقا لقواعد أخلاقيات العمل المهني الإعلامي، لكنها وجدت مبررا لدى الكثير ممن يعملون في هذا الشأن من أجل استقطاب التعاطف، أو وقف الحرب، أو تقديم المساعدات إلى الجانب المتضرر العدوان".
كما أن "العالم بحاجة الى أن يشاهد الحقيقة كما هي، على الرغم من أن هذه الصور تحتوي في مضامينها على مناظر عنف وقتل والكثير من الدماء، وقد تؤدي أو تلحق الوصم في المستقبل بعائلات الضحايا"، بحسبه.
وأضاف إن "ما نشهده في حرب غزة الأخيرة من نقل مباشر للأحداث، وتكثيف المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعادة نشر مشاهد قتل الأطفال والنساء، وإلحاق الدمار بالقطاع، كان نتيجة قطع قوات الاحتلال للاتصالات".
ولعبت تلك الصور "دورا مهما في إيصال رسائل الى الدول الغربية حول حقيقة ما يحدث في القطاع، والدفع باتجاه فتح المعابر لنقل المساعدات"، وفق الجعفري.
وشدد على أن "هذه الصور ومقاطع الفيديوهات التي تبث من الحرب على غزة يمكن توثيقها، والاستناد إليها كأدلة أمام المحاكم الجنائية الدولية لما حدث من دمار، وقتل ارتكبه الكيان المحتل".
و"تشكل الصور أداة حربية نفسية على المشاهدين لها، والقراء، والتي تدفعهم لتشكيل رأي إزاء ما يحدث الآن، سواء أكان ذلك من خلال إبداء حالة التعاطف والتضامن مع أهالي غزة، أو دعم الاحتلال".
ولفت إلى أن "الحرب الآن تشن على جبهتين، إحداهما عسكرية، والأخرى إعلامية، لتصبح أداة نفسية يتم استخدامها من قبل الأطراف المتنازعة، لتوجيه الرأي العام العالمي لمصلحته".
وتابع: "العالم الغربي اليوم تفاجأ بكمية هذه الصور والفيديوهات، وما تتضمنه من عنف وقتل ودمار، مع أنه غير مهيأ لاستقبال هذا الكم، والذي أدى كله إلى انقسام كبير في الرأي العام العالمي في أوروبا وأميركا، ما بين مؤيد ومعارض للعدوان بناء على تلك المواد المرئية الإعلامية".
وللإعلام التقليدي دور مهم في تغطية الحروب ومآسيها، حيث أشارت وثيقة لاهاي الدولية العام 1907 إلى كلمة "المراسل"، وفق الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير.
وقال شقير: "عندما جاءت اتفاقيات جنيف لعام 1949، نصت المادة 79 على أن الصحفي الذي يقوم بواجبه في تغطية النزاعات المسلحة هو شخص مدني، تجب حمايته وعدم استهدافه".
ومع تراجع الإعلام التقليدي، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائل التكنولوجيا، أصبحت هناك سهولة أكبر في نشر المعلومات، حيث أصبح الصحفي والمواطن على حد سواء، قادرين على تغطية الحروب وما ينجم عنها من مآس، بحسبه.
وبين أن "الدعاية والبروباغندا استخدمها عدد من الدول، مثل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، واليهود في حربي 1948 و1976، وفي العدوان الأخير على غزة، لفبركة أو تصنيع الصور السالبة للفلسطينيين".
وللأسف، بحسبه، فإن "محتوى تلك الصور تم الأخذ به كما هو من قبل بعض قادة دول العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي استخدم على إثرها عبارة أن المقاومة الفلسطينية قطعت رؤوس أطفال إسرائيليين".
ولكن "في ظل الطلب الكبير على المعلومات في الحروب والأزمات، فمن السهل أن ينطلي على المواطن هذا النوع من الدعايات، ومن بينها الصور المفبركة والمصنعة، بل حتى يمكن أن تنطلي على الكثير من وسائل الإعلام الاميركية، رغم امتلاكها أنظمة متخصصة للتحقق"، في رأي شقير.
وأكد أن "وسائل الإعلام الجديدة، وعلى رأسها الفيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، وسناب شات وغيرها، المستخدمة من فئة الشباب، خرجت بمنشورات توضيحية مضادة لتلك الصور المفبركة، وكذلك من بعض النشطاء في أميركا ودول أوروبية".
وقال: "في بداية العدوان على غزة، تولد لدي شعور بأن الدعاية الإسرائيلية تفوقت على نظيرتها الفلسطينية والعربية، لكن مع استمرار العدوان أشار العديد من الدراسات إلى تراجع مصداقية هذه الصور المفبركة لدى المشاهدين في العالم، وبالأخص في الولايات المتحدة الأميركية".

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