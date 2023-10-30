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المعشر: دول العالم تتصرف وكأن الاحتلال في فلسطين أمر طبيعي

10/30/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






قال وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر، إن "العالم بمختلف مكوناته، مسؤول عما يجري في غزة الآن"، فالعالم "يتصرف وكأن الاحتلال أمر طبيعي، وكأن وجود الفلسطينيين في سجن كبير لا يشكل مشكلة".
وأشار المعشر في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين الأردنيين مساء أمس بعنوان "سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى"، قدمه فيها الزميل نقيب الصحفيين راكان السعايدة، إلى أن العالم العربي تجاهل القضية الفلسطينية، ما عدا الأردن ومصر، اللتان عملتا بصدق نحو الوصول للعملية السلمية، وأن الموقف الأردني كان واضحا منذ وقت طويل بشأنها، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني حذر في أكثر من مناسبة من مغبة انفجار الوضع في المنطقة.
وأكد أن جلالته أطلق على الاحتلال مسمى "دولة فصل عنصري"، مشيرا إلى أن الجهود الأردنية الإيجابية في الأمم المتحدة واضحة للعيان.
وقال "لا نريد تحميل الأردن أكثر من طاقته، إلا أنه كيف لنا تبرير اتفاقية الغاز؟ أو اتفاقية المياه؟ على الأقل، يجب وقف الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل".
وبشأن حركة "حماس"، اعتبر أن إنهاء قدرتها العسكرية مستحيل، لأن حضورها أصبح إيديولوجيا، ولو استطاع الاحتلال إنهاءها، فإن أكثر من حماس ستخرج بعدها".
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي "الأطول في التاريخ الحديث. وضع الفلسطينيين في سجن كبير لا يمكن لأحد أن يتحمله"، فقطاع "غزة موجود في سجن كبير عمره 20 عاما. الإعلام الإسرائيلي يقول إن الجيش انسحب من غزة في عام 2005. نعم لقد انسحبتم، لكنكم حاصرتموها بسياج وأسوار وحولتموها إلى سجن كبير".
وكشف المعشر عن أن "هناك جهودا تبذل الآن ليقوم الاحتلال بعملية جراحية، يقتل خلالها أو يأسر قادة من حماس، ثم يعلن بعدها انتصاره".
واستبعد دخول حزب الله اللبناني في الصراع، وفقا للمعطيات الحالية، لأن للحزب "حسابات خاصة ولا يريد أن تفرض الحرب عليه ليدخلها"، لافتا إلى أن غزة تعرضت لـ4 حروب، لم يشارك فيها الحزب نهائيا، وأن ما يجري في الجنوب اللبناني حاليا، يندرج تحت مسمى "المناوشات العسكرية" ولا ترقى لإعلان حرب. وأكد المعشر أن عملية "طوفان الأقصى"، قتلت منطق التطبيع العربي مع الاحتلال، وأنه بدون الوصول لاتفاقية مع الفلسطينيين، فلن تفيد أي تطبيع مع الدول العربية. وحول الحرب الحالية، قال المعشر إن الاحتلال يعمل بنفس طويل، وكان ينتظر اللحظة ليطرح تهجير الفلسطينيين وجاءت الفرصة له من غزة.
وقال إن "60 % من جيش الاحتلال في الضفة بقيادة مستوطنين"، مشددا على أن "هناك تطهيرا عرقيا في المناطق (ج) بالضفة يجري في اليومين الماضيين".
واعتبر بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقد شعبيته وكرسيه، ولم يعد له سوى أشهر في العمل السياسي، مبينا أن له مصلحة في إدامة الحرب لأنه مع نهاية الحرب ستنتهي مسيرته.
واعتبر المعشر أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يريد أي اختلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول الاحتلال، مبينا أنه "لا أحد مقتنع بأي عملية تفاوضية سياسية في المرحلة الحالية، إلا بعد إنهاء الاحتلال".

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