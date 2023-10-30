Tuesday, 31 October 2023 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة خارج الصندوق.. طرق جديدة للتضامن العالمي بلمسات فنية

10/30/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






يقال إن أجمل الإبداعات تكون تلك التي تخرج من رحم المعاناة، ولأن الحرب الحالية على غزة هي أقسى أشكال المعاناة الإنسانية في الزمن الحالي، فلا شك أن ما تولده أرحام هذه الحرب من إبداعات ستكون مميزة، مختلفة، وأكثر صدقاً عن أي شكل إبداعي مألوف.
كل ما في الحرب الحالية على غزة مختلف، عداد الشهداء، تصميم الغزي على البقاء داخل أرضه المحروقة، الأمل الذي ينسجه صوت أبو عبيدة في خطاباته، وأشكال التضامن الشعبي العالمي الذي أنجبته أرحام قلوب إنسانية ثكلى على ما يحدث من إبادة جماعية على غزة، أدت إلى ابتكار طرق جديدة لفنون التضامن وتحديداً فنون التظاهر.
ومن يتابع التظاهرات في الساحات العربية المتضامنة مع غزة، يرَ مشاهد ألفتها الأبصار واعتادت الآذان على سماعها، لدرجة قد تصل بك إلى ترديد هتافات التظاهرات وأنت تتابعها على الشاشة حتى وأنت لست على أرض المظاهرة.
لكن من يتابع المسيرات والتظاهرات والوقفات التضامنية مع غزة في دول أوروبية وولايات أميركية يتعرف على فنون احتجاجية جديدة لم تألفها العين العربية من قبل، وتسببت في خلق الشعور بالدهشة، مثل الذي نشعره عندما نتابع لوحة فنية كسرت كل قواعد الرسم، وتحررت من قيود الصندوق وحلقت إلى خارجه.
ومن أشكال فنون التظاهرات المبتكرة التي ولدت مع الحرب الحالية على غزة، ذلك الناشط في بريطانيا الذي خرج عن "صندوق" التظاهرة الشعبية في لندن التي جرت قبل أكثر من أسبوع، وحلق بالعلم الفلسطيني فوق جسر "هولم آرت"، تلك الحركة العفوية التي نجحت في استقطاب عيون العالم.
وكذلك ما حدث أمام منظمة "الفاو" في إيطاليا قبل يومين، عندما فاجأ ناشط حشود المتظاهرين المتضامنين مع غزة في تظاهرة أمام المنظمة، وقفز بسرعة لينزع العلم الإسرائيلي عن المبنى.
وهناك ابتكارات أخرى أنتجتها الحرب الهولوكوسيتية الواقعة على غزة من المتعاطفين معها خارج القطر العربي، إذ قام ناشطون في ولايات أميركية ودول أوروبية باتباع أسلوب الصمت في التضامن والاستغناء عن الكلام والهتاف، ولف أجسادهم بأشرطة بيضاء كناية عن أكفان شهداء غزة، وكتابة عبارات تضامنية على الأشرطة بلون أحمر كناية عن سيل الدم المسفوح جراء المجازر التي يقترفها الاحتلال.
وهناك ناشط أوروبي آخر، أخذ على عاتقه ابتداع فكرة خارج الصندوق، وذلك بوضع عصبة على عينيه، وحمل لافتة مكتوبا عليها باللغة الإنجليزية: "أنا متضامن مع غزة، إذا كنت متضامنا أيضا احضني"، وتوسط أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، الذين تفاجأوا أنه ليس ناشطا عربيا، حيث مرت سيدة عربية مع ابنها أمامه وطلبت منه أن يحضنه ويتحدث معه بالعربية، وكان جواب الناشط: "أعتذر أنا لست عربياً".

MENAFN30102023000072011014ID1107339647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث