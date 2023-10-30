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أطفال غزة الشهداء في 23 يوما يتجاوزون ضحايا عام كامل حول العالم

10/30/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






كشفت منظمة إنقاذ الطفل العالمية، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا بغزة في 3 أسابيع فقط، تجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قُتلوا في مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019، أي خلال 3 اعوام.
وبينت المنظمة في بيان نشرته ليل الأحد الماضي، بأنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أبلغ عن استشهاد أكثر من 3257 طفلا، بما في ذلك 3195 طفلا - على الأقل في غزة، و33 في الضفة الغربية، و29 في كيان الاحتلال، وفقا لوزارتي الصحة في غزة، والاحتلال على التوالي.
وأكدت أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في 3 أسابيع فقط بغزة، حسبما ورد، هو أكثر من عدد القتلى في النزاعات المسلحة على مستوى العالم - في أكثر من 20 دولة- خلال 3 اعوام مضت كل على حدة.
ويشكل الأطفال، أكثر من 40 % من إجمالي 7703 استشهدوا في غزة، وأكثر من ثلث إجمالي الشهداء في فلسطين المحتلة، وفقا للمنظمة، ومع افتراض وجود 1000 طفل آخرين في عداد المفقودين في غزة، مدفونين تحت الأنقاض، فيرجح بأن يكون عدد الشهداء منهم أعلى من ذلك بكثير.
وأعلنت قوات الاحتلال الجمعة الماضية عن "عمليات برية موسعة" في قطاع غزة، فيما حذرت منظمة إنقاذ الطفولة، من أن هذه الحرب ستؤدي للمزيد من الشهداء والجرحى، بينما دعت لوقف فوري لإطلاق النار.
وقال جيسون لي، المدير القطري للمنظمة في الارض الفلسطينية المحتلة "أدت ثلاثة أسابيع من الحرب الدموية الى انتزاع الأطفال من عائلاتهم، وتمزيق حياتهم بمعدل لا يمكن تصوره. إن الأرقام مروعة، ومع استمرار الحرب وتوسعها في غزة حاليا، ما يزال العديد من الأطفال معرضين لخطر جسيم".
وتفيد التقارير بأن ما لا يقل عن 6,360 طفلاً في غزة أصيبوا أيضًا، بالإضافة لما لا يقل عن 180 طفلاً في الضفة الغربية.
ودعت المنظمة، إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتخاذ خطوات فورية لحماية حياة الأطفال.
وبرغم تحذير منظمات إغاثية وإنسانية دولية من كارثة نفاد الوقود في غزة، مع استمرار حرب الابادة الجماعية للاحتلال على القطاع، إلا أن منظمات عاملة هناك، ما تزال تكابد العناء وخطر الموت لإيصال المساعدات الإنسانية للعائلات والأسر والأطفال في الملاجئ وأماكن التجمعات، معتمدة بتحميلها على أكتاف موظفي الإغاثة، في تحد جديد يواجه العمل الإنساني.
وتدخل الحرب على غزة يومها الخامس والعشرين اليوم، وسط صعوبة وصول المساعدات للقطاع منذ لحظة دخولها معبر رفح، حتى توزيعها في القطاع، الذي يجري في ظروف مأساوية وعالية الخطورة، بحسب غلوريا دونات، مدير تطوير البرامج في المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقول دونات في منشور لها عبر الصفحة الرسمية للمنظمة أمس، بأن ساعات قليلة بقيت فقط أمام نفاذ الوقود في غزة، محذرة من نفاد الطعام قبل نهاية الأسبوع، في وقت يتوافر فيه ما لا يقل عن 600 شاحنة لا يسمح لها بالدخول مرة واحدة، تحمل الإمدادات الحيوية للقطاع، موجودة على بعد ساعة فقط بالسيارة من مصر إلى غزة.
وحيث إن الإمدادات التي وصلت للقطاع، لا تغطي للآن الاحتياجات المطلوبة، يجري إزهاق الأرواح بمعدل مرعب، و"مسح الأجداد والأمهات والآباء والأشقاء وأبناء العمومة والأصدقاء والجيران والزملاء - عائلات بأكملها- من السجل"، كما تجري تسوية مجتمعات بأكملها بالأرض بسبب القصف العنيف، وقالت دونات "ليس هناك وقت للتعامل مع الحزن" في غزة.
وتصف المسؤولة في منشورها، ما قالت إنه فعليا "كفاح" عاملي المنظمة لإيصال المساعدات إلى الأطفال والعائلات في الملاجئ، محمولة على الأكتاف، منوهة إلى أن انقطاع الوقود بالكامل، يدفع للتساؤل حول مدى إمكانية استمرار العاملين بنقل الإمدادات بهذه الطريقة، بينما تتساقط القنابل فوقهم وحولهم.
وأشارت إلى أنه حتى الاتصال بالشركاء والأصدقاء كالبائعين في المحلات داخل الأحياء، للمساعدة على إيصال المعونات للأهالي، لم يعد متاحا غالبا بسبب فقدان العديد منهم في القصف.
وقالت "ويعني ذلك العمل مع زملاء ينامون في الشوارع، أو لم يتمكنوا من الوصول إلى المرحاض منذ أيام حيث اضطروا إلى البحث عن الأمان في ملجأ مكتظ".
وأبدت دونات مخاوفها من ان قدرة المنظمة على القيام بعملها "تتضاءل كل ساعة"، مؤكدة أن السرعة اللازمة لإيصال المساعدات لأطفال غزة، للحفاظ على أرواحهم، ليست بالمستوى المطلوب.
وأضافت "لم نعد نحذّر من أنه لم يتبق سوى دقيقتين حتى منتصف الليل". لا توجد كارثة إنسانية وشيكة "الكارثة هنا"، مجددة التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
إلى ذلك، أعلنت "إنقاذ الطفل" في بيان لها الأحد الماضي، عن وصول شاحنة تحمل 45,000 زجاجة مياه إلى غزة، كجزء من مجموعة صغيرة من شاحنات المساعدات التي ووفق على دخولها عبر معبر رفح، وأنه يرجح بأن تعبر شاحنة أخرى تحمل 45,000 زجاجة مياه أخرى في اليوم المقبل.
ونوهت بأن هاتين الشاحنتين، حملتا مساعدات من المنظمة للعبور إلى غزة منذ 16 تشرين الأول (اكتوبر)، فيما قدّرت الأمم المتحدة بأن الحاجة تصل إلى حوالي 100 شاحنة من الإمدادات الإنسانية يومياً، لتلبية احتياجات أكثر من
مليوني نسمة من سكان غزة.
ونوهت المنظمة في بيانها، بأن 80 % من السكان، كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الاساسية، وذلك قبل التصعيد في غزة.
وكان معبرا بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم ( كيرم شالوم حسب تسمية الاحتلال)، المنفذان اللذان تمر منهما غالبية المساعدات الإنسانية إلى غزة سابقا قبل إغلاقهما، بحسب المنظمة.
وقالت "وحتى لو كانت جميع المعابر مفتوحة، فمن غير المرجح تلبية احتياجات الأطفال والأسر الكبيرة الحجم، لا سيما بالنظر لتأثير الحصار المستمر منذ 16 عامًا على البيئة والبنية التحتية والخدمات وآفاق الحياة الأساسية للأطفال الموجودين في قطاع غزة".
وأكدت المنظمة، ضرورة وجود "ممر آمن ثابت للمساعدات الإنسانية والعاملين، ويجب أن يحدث ذلك الآن. الوقت يكلف الأرواح".

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