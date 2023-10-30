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تأثيرات الحرب نفسيا على أطفال غزة تخلف ندوبها على سلوكهم وحياتهم ومستقبلهم

10/30/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






في ظل العدوان الصهيوني الوحشي المتصاعد على الفلسطينيين في قطاع غزة، يرى خبراء اجتماعيون ونفسيون متخصصون، بأن اطفال غزة ومراهقيها خاصة، وأمثالهم في الاقليم المحيط بها عموما، بدأوا يعانون اضطرابات بعد الصدمة، جراء معايشتهم الفعلية لوقائع الحرب وجرائمها، أو مشاهدتهم عبر وسائط الاعلام المرئي لها، بما فيها من صور لأشلاء أهلهم وجيرانهم ومعارفهم وابناء قطاعهم، أطفالا ونساء وكهولا ورجالا، وهذا بدوره قد ينعكس على سلوكهم وحالتهم الذهنية والعصبية، وقد يؤدي للإصابة بحالات اكتئاب.
وأشار الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، الى مآلات التأثيرات النفسية والاجتماعية عليهم، جراء ما تحمله من صدمة، والاحساس بفقدان الامان والثقة بالمجتمع، وهذا يتطلب إعداد برامج نفسية واجتماعية، تؤهلهم للعودة الى حياتهم الطبيعية قبل هذا العدوان الوحشي على غزة.
وشدد الخبراء على الانتباه لما لحق بأطفال غزة من تأثيرات نفسية جراء معايشتهم لحظة بلحظة وقائع الحرب على ارضهم، وهذه التأثيرات تتعمق في كيانهم النفسي، وتلقي بتبعاتها السلبية عليهم، لتمتد الى التأثير على مستقبلهم، مخلفة ندوبا في سلوكهم وقيمهم.
وفي هذا السياق، قال استاذ علم الاجتماع د. حمود عليمات، ان للحرب تأثيرات عميقة على الأطفال، سواء على بنائهم النفسي او المشاعري، بالإضافة لما سيلحقهم من تأثيرات نفسية غائرة في كيانهم النفسي، وأخرى تشعرهم بالسلبية جهة مستقبلهم وقيمهم وسلوكهم.
وأشار عليمات إلى أن الأطفال عادة، يتوقعون بيئة صديقة رفيقة بهم وسط عالمهم، تحميهم وتحقق لهم متطلباتهم، وحين يعشون وسط حروب دموية، تسقط القيم التي يحملونها امام وحشية الحرب، لأنهم يشعرون بعدم القيمة أو الاهمية، برغم تشدق العالم بمقولات وادعاءات تتباكى على حقوق الأطفال وحمايتهم، بينما ما يحدث هو عكس ذلك.
وأشار الى ان اطفال غزة، هم الآن في مرمى النيران، لا أحد يعبأ بهم من خارج الدائرة المشتعلة، ويعيشون تجارب تفوق التصور، ستنطبع في نفوسهم فيما يتبقى منهم على قيد الحياة، وبرغم ما يمكن عمله من تدخلات مهنية ومجتمعية لمساندتهم، لكن نفسياتهم وسلوكياتهم ستظل غير طبيعية.
وقال عليمات، ان الدراسات تشير الى ان نسبة كبيرة من الأطفال بخاصة اطفال غزة وبقية فلسطين المحتلة، ممن شهدوا حروبا وانتهاكات مروعة يرتكبها جنود الاحتلال الصهيوني، فقدوا الاحساس بالخوف، لذا فإنهم ينظرون للمستقبل بعدم مبالاة، ويتطلعون لأن يصبحوا مقاتلين وشهداء في المستقبل، جراء ما عايشوه من دمار وموت، فلم يبق ما يخيفهم.
ولفت الى أن مثل هذه التأثيرات ستكون اعظم واكثر خطرا عند الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، او شاهدوا موت أسرهم امام اعينهم، او تعرضوا لإصابات جسدية خطرة، وهذا يشير الى أن الوضع عموما سيكون بائسا وكارثيا، لا قدر الله.
وبين عليمات، أن "الأطفال والمراهقين الذين عايشوا الحرب في بلدان كأفريقيا، كانوا يجيبون عند سؤالهم عن امنياتهم في اعياد الميلاد، انهم يتمنون الموت. نعم يتمنون الموت، كيف لا وهو يحيط بهم من كل جانب".
ودعا ما تبقى من عقلاء في عالمنا لأن يوقفوا ما يتعرض له الغزيون من حرب إبادة جماعية، وجرائم وحشية، اغلب ضحاياها أطفال، عدا ذلك لا بد من إقامة مأتم عالمي تدفن فيه كل اتفاقيات الحقوق والقوانين الإنسانية وما شابهها فهذه الحرب الوحشية خالفت كل المعايير الإنسانية والأخلاقية القانونية، وقبلها الشرائع السماوية، ولا داعي لها.
وقال استاذ علم النفس الاكلينيكي في غزة د. سمير قوته لـ"الغد"، "من المعروف علميا في دراسات علم النفس والدراسات النفسية الاميركية، ان للحرب تأثيراتها الهائلة على العائلات واطفالها، وقد عكف المتخصصون على إنتاج هذه الدراسات بعد الحرب العالمية الثانية، حين وجدوا بأن الاطفال في مناطق الحرب، هم الاكثر تضررا".
واضاف، لقد أجريت مئات الدراسات عن تأثير الخبرات الصادمة في الحروب على الاطفال والعائلات الفلسطينية في غزة وبقية المناطق الفلسطينية، وكثير من الدراسات الفلسطينية، أكان في قطاع غزة او في الضفة الغربية، نفذها برنامج غزة للصحة النفسية وجامعة بيرزيت، وقد وجدت هذه الدراسات، ان مستوى انتشار الخبرات الصادمة بين الاطفال هناك يتراوح
بين 100 % الى 75 %.
وقالت الدراسات، وفقا لقوته، ان "تعرض الاطفال في غزة لخبرات الحرب ذات تأثيرات سابقة، 75 % منهم عايشوا الانتفاضتين الاولى والثانية، ولكننا اليوم، سنجد ان مستوى الحرب يختلف عن الماضي، فنحن لسنا بصدد انتفاضة بل حرب واسعة النطاق، وبالتالي فإن مستوى انتشار الخبرات الصادمة بين الاطفال يصل الى 100 % بين كل الاطفال ممن لديهم بين 3 الى 7 خبرات صادمة".
وأضاف قوته، انه من المعروف علميا بأن الاطفال ممن يتعرضون لخطر، يكونون في حالة صدمة، وغالبا تتطور الاعراض لاضطراب بعد الصدمة، ما يعني بأنهم يبدأون باسترجاع الحدث الصادم، وتتطور لديهم اعراض نفسية، كالاحلام المزعجة والقلق أثناء النوم، واعراض عصبية وعدم قدرة على التركيز، وعدم قدرة على استعادة النشاط اليومي.
واشار قوته، إلى ان ابرز ما في هذه القضية، هو التأثير بعيد المدى على البناء السيكولوجي للطفل، بخاصة في العائلة الفلسطينية، بحيث نجد بأن الطفل يدرك بطبيعة سيكولوجيته على ان الوالدين، هما الامان والقوة ولكنه يشهد الآن، بأن الاب والام غير قادرين على تحقيق الحماية وبالتالي، يشعر بالعجز وعدم القدرة على التوافق، وهذا يؤدي في نهاية المطاف الى تخزين هذه الذكريات المؤلمة في اللاشعور، والتي ستؤثر على نفسيته في المدى البعيد.
وشدد قوته، في النهاية نجد بأن التدخل المبكر الآن يعتبر من اهم الوسائل التي تحمي الاطفال، بمعنى بأن الكثير من البروتوكولات المعتمدة في العالم، بمعنى ان الاطفال الآن خلال الحرب، وبعد نهايتها محتاجين للدعم النفسي، حتى يستطيعوا السيطرة على عدم تطور الأعراض بعد الخبرة الصادمة، بحيث يستطيع التكيف في المستقبل.
وبالنسبه للجانب الاجتماعي، قال قوته، ان العلاقة بعد التعرض للخبرات الصادمة بين الطفل والوالدين تكون صعبة، بحيث يشعر الطفل بأن والديه غير قادرين على توفير الحماية التي يفترض بأن يقدمانها وبانهم عاجزون، وبالتالي يتنامى شعوره بالرفض وعدم الالتزام بالعلاقة الوالدية، وهذا الخلل سيؤثر تأثير كبيرا على سلوكه الاجتماعي بشأن علاقته مع افراد اسرته، وعلاقته ايضا مع اقرانه وزملائه في المدرسة، وبالتالي فإن الجانب الاجتماعي له يتأثر كثيرا بالخبرات الصادمة.
ولفت قوته، الى ان العلاج في هذه الحالات من البداية، يمكنه تطوير العلاقة، قبل وصولها الى السلوك العدواني، بحيث تبدأ مباشرة بعد الحرب بايجاد برامج تقوم بها، سواء الوزارات او جمعيات الاطفال، لتنفيذ "فهرس ايدج انترنشنل" لضبط سلوك الاطفال علميا ومهنيا، وتطوير انماط سلوكهم للتخفيف من اعراض بعد الصدمة، او السلوك العدواني، بحيث لا تتجاوز الفترة شهرا من الحرب،
الخبير النفسي ومدير المركز الوطني للصحة النفسية السابق د. نائل العدوان، اشار الى تأثيرات الحرب في غزة على اهلها، وعلى المنطقة والعالم، مبينا أنه سواء كان هناك كوارث طبيعية أو اصطناعية، فإنها تولد ضغطا نفسيا هائلا على من يشاهدون الاخبار، ويرون جرائم القتل والتدمير وحطام المنازل، وقصف المستشفيات او المدارس.. كل هذا يولد ضغطا نفسيا شديدا، يؤثر في عده اتجاهات، اما من لديهم اصلا مشاكل نفسية ومعرضون للانتكاسة، والاصابة بأمراض ذهانية او عصابية جراء الاكتئاب والقلق، او متلازمة بعد الصدمة، والوسواس القهري.
وأضاف العدوان، إن من يعانون امراضا سابقة، معرضون للانتكاسة والاصابة بمتلازمة بعد الصدمة في الحروب ومشاهدتهم لجرائم القتل وفقدان الاحبة.
وبين ان متلازمة بعد الصدمة، تعني بأن يعيش الإنسان صدمة كبيرة عند معايشته حالة قتل أحد والديه او ابنائه او أقاربه او جيرانه، او حتى أفراد من أبناء منطقته، أو رؤيته لأشلاء متناثرة، فحينها يبدأ بتخيل مناظر الدم والخراب والقتل، ومعايشتها مرة أخرى، ما سيولد لديه اضطرابا في السلوك، والمقدره على التعايش مع الناس، واضطرابا في النوم، وفي كل مسألة في الحياة، وبالتالي قد يقع في براثن الاكتئاب او القلق المزمن.
وأضاف العدوان، إن هذه الامراض يصاب بها الأشخاص، لكنها في الحروب تتفاقم، مضيفا إن ما يميز مرحلة بعد الصدمة، او متلازمتها، او ما بعد الكرب، هو أن الشخص عند مشاهدته لمناظر الخراب والقتل، لأحبائه يعيش مشاعر القلق وفقدان الاحساس بمن حوله، ثم يزيد التحفيز العصبي لديه عند سماع اي خبر او اي صوت، فيتوتر جدا ويخاف حتى قبل حدوث مصيبة او فاجعة، إضافة لما يعانيه أثناء ذلك من مشاكل في النوم وفقدان الشهية.
وتتطلب هذه العلاقات مع الآخرين وفق العدوان، ممن شهدوا هذه المظاهر المؤلمة، الحماية من ارتفاع نسبه القلق العام لديهم، وهو نوع من التوتر والخوف المستمرين من المجهول، والوقوع في الخوف والتوجس من ان يموت او يموت احد احبته، فضلا عن اضطراب المزاج العام وفقدان التكيف، الى جانب الاصابة بالاكتئاب الذي يمكنه ان يتطور لفقدان الامل بالحياه أو فقدان التفاؤل، واحيانا تمني الموت، وقد يصل الامر للانتحار لدى نسبة تتراوح بين 10 و15 % من المرضى.
ولفت العدوان، الى انه بعد نشوب الحروب وانتشار مشاهد القتل والدماء، تغرق الاحياء، بخاصة الاطفال والمراهقين، في حالة ذهنية واوهام واضطرابات ادراكي، وعجز في تقدير الامور، والاصابة بالوساوس والتوجس، خشية سقوط قنابل مثلا عليهم، وغيرها من الحالات النفسية.
وبين أن هذا الحال، يفقد اصحاب هذه الحالات، الشعور بالسعادة، ويتسبب باضطرابات في الشهية والاهتمام والمقدرة على العمل.
وأكد ان من يعيشون كوارث مصطنعة لساعات طويلة، تتولد لديهم اضطرابات نفسية، يحتاجون معها لعلاج نفسي ضمن بروتوكولات وبرامج محددة وبعد الحرب مباشرة.

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