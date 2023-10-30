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المعشر: الإعلام الصهيوني يسعى لتصوير الفلسطينيين في الوسائل الغربية كـ إرهابيين

10/30/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قال وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، إن الإعلام الصهيوني يسعى إلى تصوير الفلسطينيين في وسائل الإعلام الغربية على أنهم "إرهابيون"، وأن حماس "منظمة إرهابية" ترتبط بكل الجماعات الإرهابية الأخرى.
وأكد المعشر، خلال ندوة في نقابة الصحفيين الأردنيين بعنوان: "سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى"، اليوم الاثنين، على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وتحركه على الفور منذ بدء الحرب والعدوان ولقاءاته من أجل وقف الحرب والوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، لافتا إلى دور الأردن في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب على غزة.
وشدد على أن الدور الذي يقع على وسائل الإعلام هو التركيز على أن هناك احتلالا إسرائيليا فاقدا للمعايير الإنسانية وأن المطلوب تحكيم صوت العقل والمنطق في التعامل مع الرأي العام الغربي لأنه لا يعرف على الإطلاق ماذا يحدث فعليا في القطاعين في ظل تشويه صورة المقاومة الفلسطينية بأبشع الصور تجعل العالم ينخدع بما يحدث ويتعاطف مع هذا المحتل.
وبين أن غزة موجودة في سجن كبير منذ 20 عاما والعالم كله يجب أن يتحمل جزءا من المسؤولية تجاه فلسطين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عملت على اختزال الصراعات العربية الإسرائيلية باتفاقيات تطبيعيه لم تشر لفلسطين بصلة، ولم تشر للسلام إلا بكلمات بسيطه أو مبدأ الأرض مقابل السلام.
ونوه إلى أن الكيان المحتل يختزل الصراع العربي الإسرائيلي باتفاقات عربية تطبيعية مع الكثير من دول المنطقة لخلق جو جديد في المنطقة يساعد على التفاوض مع الجانب الفلسطيني مستقبلا، معتبرا أن هذا الكيان يرى عدم الحاجة إلى التفاوض مع الفلسطينيين في ضوء هذه الاتفاقات التطبيعية؛ حيث جرى استبدال أصحاب العلاقة بأطراف أخرى لا شأن لها.
وشدد المعشر على أن العالم بدأ يدرك ما يحدث في فلسطين وغزة وبدأ يفهم حقيقة هذا الكيان، خاصة أن الكيان المحتل لا يريد أغلبية فلسطينية ولا يريد دولة فلسطينية وأصبح أمامه خيار وحيد وهو التهجير.
وأشار إلى أن الموقف الأردني والمصري يصور أمام الغرب من قبل الكيان المحتل أنه موقف لا إنساني يغلق الحدود أمام الفلسطينيين إلى جانب أن نتنياهو لديه مصلحة في إطالة الحرب لاعتبار أن ذلك يطيل عمره السياسي ومصيره إلى العزل كغيره من السياسيين.
وقال إن الإدارة الأميركية لا تريد أي اختلاف بين الأحزاب في أميركا حول رؤيتهم نحو إسرائيل كما أنها لم تقم بأي جهد سياسي لحل الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي قبل 9 سنوات عبر تشجيع ودعم التطبيع الصهيوني مع العرب، كما أن الرأي الأميركي في فلسطين ليس رأيا موحدا فالحزب الديمقراطي مع حل الدولتين ويجد مصلحة أميركا في ذلك، بينما الحزب الجمهوري تغير كثيرا وهو في أشد حالات التطرف والعنصرية لابتلاع إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وبين أن الجهد السياسي العربي يجب أن يكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليكون حقيقيا، خاصة وأن الانقسام الداخلي في إسرائيل يستهدف طرفين أحدهما مؤيد لنتنياهو والآخر معارض له وليس انقساما متعلقا بالسلام مع الفلسطينيين.
واعتبر انه لا يوجد أي مواطن إسرائيلي في مأمن ما دام الاحتلال موجودا، وأن كل إسرائيلي مستهدف طالما أن هناك امتدادا للصراع، مشددا على أن الفلسطينيين لديهم قوة وعزيمة لن تنال منها كل المحاولات الإسرائيلية للتهجير.
ولفت إلى أن إيران لم تخطط لطوفان الأقصى، إنما ساهمت بالمعدات والتدريب لحماس، وهي تفاجأت بهذا الهجوم كما غيرها من الدول، كما أن حزب الله لم يستخدم قوته الحقيقية لمواجهة المحتل وينتظر مصالحه ومعطياته لتتوافق مع بداية صراع مع المحتل لدخول الحرب.
وأكد أن الموقف الاردني متناغم شعبيا ورسميا في التعبير عن رفضه للعدوان على غزة، وكانت هناك تسمية واضحة لهذا الكيان أنه "دولة فصل عنصري"، وهناك جهد أردني واضح في المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال في ضوء محاولة إسرائيل استغلال الظروف لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
وقال المعشر إنه لا يوجد أي حل عسكري لإنهاء الصراع الفلسطيني، إنما الحل بإنهاء الاحتلال الصهيوني، والجيل الجديد من السياسيين الغربيين يقف في صف الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، خاصة وأن كثيرا من القضايا والأحداث فضحت الكيان المحتل كاغتيال الصحفيين والأبرياء مثل شيرين أبو عاقلة واستهداف المستشفيات والمدارس والكنائس بالقصف، وهناك اضطراب في الداخل الأميركي بسبب ازدياد المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، دعا المعشر إلى تبني دورا جماعيا للإعلام في الرد على الدعاية الصهيونية المضللة وعلى حملات التزييف والتشويه للحق الفلسطيني دون تعصب وانفعال والتركيز على المنطق الواضح الذي ينفي أي حقوق لإسرائيل في فلسطين.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين راكان السعايدة أهمية المحافظة على صلابة الجبهة الداخلية للأردن بالتزامن مع العدوان الغاشم على غزة نظرا لمحاولات العدو الصهيوني استهداف جميع الجبهات الداعمة لغزة بالإشاعات والحملات التي تستهدف النسيج الوطني الأردني.
وندد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة وتدمير المنازل والبنى التحتية والاستهداف الممنهج للصحفيين والإعلاميين وأسرهم لإرهابهم وقتل المعنوية لديهم لثنيهم عن نقل الفظائع والمجازر التي يرتكبها لإخفاء الحقيقة وطمس معالم هذه البشاعات التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا.
ودعا الزملاء للمشاركة في الوقفة التضامنية التي ستنفذها النقابة يوم بعد غد الأربعاء للتضامن مع الأشقاء في غزة وإيصال صوت الصحفيين ومدى غضبهم واستنكارهم تجاه ما يجري في غزة.
واشتملت الحوارية التي حضرها عدد من أعضاء المجلس نائب النقيب جمال اشتيوي وعلي فريحات وموفق كمال وسامي الحربي على نقاش حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على غزة وما بعد هذا العدوان.
--(بترا)

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