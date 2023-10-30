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السفير البرازيلي: الموقف الأردني الداعم لغزة مشرف ونسعى لإجلاء مواطنينا من القطاع

10/30/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






أكد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشددا على إدانته الأحداث الدامية التي طاولت المستشفيات والمدارس ودور العبادة، إضافة إلى منازل المدنيين في قطاع غزة.
وأشاد دو ناسيمنتو، في تصريحات لـ"الغد"، بالموقف الأردني الداعم للفلسطينيين، لافتا إلى أهمية المحاولات الأخيرة للأردن نحو حشد الدعم لمشروع القرار العربي في الأمم المتحدة.
وأكد السفير أن حكومة البرازيل أعلنت استمرارية تضامنها مع الغزيين، وسط تأكيدات بضرورة تسهيل توصيل وإدخال المساعدات الإنسانية لهم، مشيرا إلى دور الأردن الريادي الحاشد والداعم نحو الوصول إلى "هدنة إنسانية دائمة مستدامة"، من خلال مشروع القرار العربي، الذي بادر به وحاز تصويتا بالأغلبية من قبل معظم الدول الأخرى.
وقال إن "تعامل الأردن مع قضية الحرب الحالية ليس مفاجئا لنا، حيث يعد الموقف الأردني وتاريخيا؛ الأكثر توازنا"، مؤكدا تأييده لموقف الأردن الداعي لـ"إرساء السلام في المنطقة، باعتباره الحل السياسي الوحيد الممكن لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في الوقت الحالي، وصولا لإتمام النقاشات حول مستقبل المنطقة بأكملها".
ولفت السفير إلى دعم حكومة البرازيل سائر الجهود التي تدعو لها المملكة الأردنية الهاشمية، مبينا أن السفارات والجهات الدبلوماسية البرازيلية في كامل المنطقة، تحترم جهود الأردن، وتحاول دعمها في موقفها، وذلك توازيا وتصويت البرازيل لصالح مشروع الحل المقترح، وهو مشروع القرار العربي في الأمم المتحدة.
وأضاف: "لدينا الكثير لنتشارك فيه مع الأردن إزاء كيف يتعامل مع هذه القضية المعقدة، بالإضافة للكثير مما يمكن تعلمه من الدبلوماسية الأردنية والمواقف الثابتة والداعمة للسلام في المنطقة".
وأكد أن حكومة بلاده على قرب كبير من الجالية الفلسطينية البرازيلية، ممن يحملون الجنسية الفلسطينية والبرازيلية، سواء في قطاع غزة أو ممن يقطنون مع عائلاتهم في الضفة الغربية، موضحا أنها تنتظر "الضوء الأخضر" من قبل مصر، لإجلاء المقيمين منهم في قطاع غزة، وذلك من خلال معبر رفح، لافتا إلى تجهيز طائرة عسكرية برازيلية لعملية الإجلاء المنتظرة نحو البرازيل.
ودانت الحكومة البرازيلية بشدّة، في بيان حول قصف المستشفى في غزة، وصدر عن وزارة الخارجية البرازيلية في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، القصف الذي تعرّض له المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، في اليوم ذاته، وأسفر عن استشهاد المئات، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتضامنها مع شعب فلسطين.
وقالت: "تدين البرازيل بأشد العبارات الهجمات على الأهداف المدنية، لا سيما المرافق الصحية"، مجددة تأكيدها "دعوتها للإنشاء الفوري لممرات إنسانية وعمل فترات هدنة تسمح بالعمل الإنساني الآمن وبتزويد المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء لغزة".
وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا هاجم الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، قائلا: "هذه ليست حربا.. هذه إبادة جماعية، فقد قتل ما يقارب ألفي طفل".
وأضاف دا سيلفا في وقت سابق، أن الغارة التي أسفرت عن مقتل المئات في مستشفى في غزة، في إشارة إلى المستشفى المعمداني، وما جرى فيها، كانت "مأساة لا يمكن تبريرها"، مجددا دعوته إلى التدخل الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار في المنطقة.
ومساء الجمعة الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية دائمة ومستدامة" فورية في قطاع غزة، فيما أعلن الاحتلال رفض تطبيقها.
وكانت 120 دولة صوتت لصالح مشروع القرار العربي الذي طرحه الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقابل 14 دولة عارضت القرار، و45 دولة امتنعت عن التصويت.
ويدعو مشروع القرار العربي إلى هدنة إنسانية دائمة ومستدامة في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما يرفض أي محاولات للترحيل القسري للفلسطينيين.
ويؤكد ضرورة الإسراع بإنشاء آلية لضمان حماية الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وكانت أبرز الدول التي صوتت ضد هذا القرار، النمسا، كرواتيا، الولايات المتحدة، هنغاريا، غواتيمالا، باراغواي اضافة إلى دولة الاحتلال وعدد من الدول الأخرى.

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