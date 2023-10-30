Tuesday, 31 October 2023 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية والعمل تحذران من تبعات تشغيل العمالة المخالفة

10/30/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذرت وزارتا الداخلية والعمل من خطورة تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية على نحو يخالف القوانين والأنظمة ‏والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.‏
‏وقالت الوزارتان في بيان أمس، إن "العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل ‏عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض ‏الأشخاص، لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول". ‏
وأضاف البيان‏ أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة قد انتهت، ‏ولا نية لإصدار ‏قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاعها.‏
ودعا ‏أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة، خاصة وأن كافة ‏الجهات الرسمية والأمنية بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة؛ ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحق المخالفين.‏

MENAFN30102023000072011014ID1107339642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث