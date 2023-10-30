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تمديد فترة طلبات الاشتراك في تكميلية التوجيهي

10/30/2023 11:20:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






أعلنت وزارة التربية والتعليم، تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2023 ليومين، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد شحادة.
وقال شحاده في تصريح لـ"الغد" أمس، إن الوزارة قررت منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي للراغبين بالتقدم للامتحان، ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، وذلك لـيومين، بدءا من غد الأربعاء، مضيفا أن الدفع الإلكتروني ما يزال متاحا لمن سجلوا في الفترة الماضية ولم يستكملوا الدفع.
وأوضح أن التسجيل يجري عن طريق الموقع الإلكتروني gov، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، حيث يتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة، وفقط عن طريق "إي فواتيركم".
وأشار شحاده إلى أن المشترك غير الأردني، عليه مراجعة قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم، مصطحبا معه صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله التسجيل والدفع، لافتا الى أن رسوم الاشتراك للمشتركين المسجلين هي: (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.
وأكد أن الوزارة ستعلن عن جدول الدورة التكميلية خلال الأسبوعين المقبلين كحد أقصى، لافتًا إلى أن الامتحان سيعقد في نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وجدد تأكيده بأن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام، وبالتالي سيطبق ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، على الدورة التكميلية أيضا.

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