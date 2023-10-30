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الاحتلال يقذف كل غزي بـ6 كيلوغرامات متفجرات

10/30/2023 11:20:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سيف السيد






منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بلغ حجم المتفجرات التي قذف بها الاحتلال 18 ألف طن استقبلتها بقعة من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان.
ومن خلال تحليل أجرته الغد اعتمد مساحة قطاع غزة البالغة 365 كيلومترا مربعا، وعدد سكان يبلغ 2.2 مليون إنسان، يتضح أن حصة كل كيلو متر مربع بلغت 50 طنا من المتفجرات.
وإذا علمنا أن كل كيلو متر مربع يقطنه 8 آلاف إنسان، وأن كل طن يساوي 1000 كيلو غرام، يتضح أن الاحتلال خصص حتى الآن ما يزيد على 6 كيلو غرامات من المتفجرات لكل غزي.
وبحسب واشنطن بوست الأميركية فإن المتفجرات المستخدمة بقصف غزة مصنوعة من مادة RDX، التي تعادل قوتها الانفجارية زهاء مرة ونصف مقابل القوة الانفجارية لمادة الـ"تي أن تي" ما يجعل قوتها الانفجارية تعادل أكثر من 24 ألف طن من الـ"تي أن تي" على أقل تقدير.
القنبلة النووية التي قذفت بها هيروشيما توازي قوتها التدميرية 15 ألف طن من الـ"تي أن تي"، والقوة التدميرية لقنبلة ناغازاكي تساوي 21 ألف طن من الـ"تي أن تي"، بحسب الرابطة النووية العالمية.
ويتضح مما سبق أن القوة التدميرية للمتفجرات التي سقطت على غزة حتى الآن تفوق نظيرتها في هيروشيما وناغازاكي.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية استخدام "إسرائيل" عدداً مهولاً من القنابل بـ6000 قنبلة خلال الأسبوع الأول من بدء الحرب على غزة وهو ما يعادل ما استخدمته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام كامل.
قصف الاحتلال على غزة يعد من الضربات الأكثر كثافة خلال القرن الحالي، وتجاوز في أسبوع، من ناحية الكثافة، الضربات التي نفذها التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة على الموصل عام 2017 (خلال شهر كامل)، بحسب نيويورك تايمز الأميركية.
واستمر قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم أمس لمواقع مختلفة في غزة، وكانت أعنف فترات القصف مساء حيث نفذ طيران الاحتلال سلسلة هجمات متتالية في أحياء التفاح والزيتون والشجاعية.
ويبلغ متوسط عدد السكان في غزة 8.121 نسمة لكل كيلومتر مربع، وفقا لتقرير الديموغرافيا لعام 2023.
وتجاوز عدد الشهداء في القطاع 8300، منهم 3500 طفل، ويعاني حوالي 21 ألفا من إصابات مختلفة.
وبدأ العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بعد عملية طوفان الأقصى التي اقتحمت فيها المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة وهاجمت فرقة غزة التابعة للاحتلال الإسرائيلي وأخرجتها عن الخدمة من خلال قتل عدد كبير منها وأسر عدد آخر.
وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على سياسات الاحتلال المتطرفة في القدس والضفة الغربية واستفزازاته المستمرة في باحات المسجد الأقصى وإجراءاته التي تتعارض والاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.

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