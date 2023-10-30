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أجهضتها سابقا.. أميركا تؤكد تأييدها لهدنة إنسانية في غزة

10/30/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد أن أجهضت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "الفيتو" قبل حوالي 12 يوما مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، عادت أمس لتؤكد أنها تدعم هدنة أنسانية في القطاع.
ويفرض الاحتلال حصارا خانقا على غزة حتى قبل اندلاع العدوان الاخير عليه، اضافت عليه حرمانه من الماء والكهرباء والمواد الطبية منذ أكثر من 123 يوما.
وقد أعلن البيت الأبيض، أمس أنه يؤيد فكرة وقف النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن": "إننا نفكر جديا في مقترح هدنة إنسانية".
ولم يستبعد كيربي أن تدعم واشنطن مشروع قرار أممي أمام مجلس الأمن بدعم هدنة إنسانية في قطاع غزة.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أمس أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وآخرين في محاولة للتوصل إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وقال من مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي "نحتاج إلى زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي تصل لسكان غزة".
وفيما يشتعل القتال بين الجيش الإسرائيلي وحماس، وسط تحذيرات من اتساع الصراع إقليميا، يستعد مجلس الأمن لاجتماع طارئ آخر بشأن غزة، (أمس) والذي يأتي بطلب من الإمارات العربية المتحدة والتي تطالب باستماع المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ومسؤول من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).-(وكالات)

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