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الاحتلال يسعى لتقطيع أوصال غزة لثلاث مناطق ليسهل السيطرة عليها

10/30/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






حرمت مجازر الاحتلال الوحشية في قطاع غزة زهاء ألفي طالب فلسطيني، من إجمالي قرابة 3500 طفل، استشهدوا بها، من التعليم كما الحياة، بإزهاق أرواحهم والتنكيل بأجسادهم الصغيرة عبر إلقاء أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات، في مساع صهيونية بائسة لاستهداف الطفولة وكي إرادة الجيل الفلسطيني الجديد الذي لم يختبر "النكبة" ولكنه يعيش مرحلة أكثر نازية في عهد إرهاب المتطرفين.
ولطالما سعى الاحتلال إلى ضرب العملية التعليمية الفلسطينية، فوجد في عدوانه الهمجي على غزة فرصة سانحة لقتل الأطفال وإبعاد الطلبة منهم عن مقاعد الدراسة، وتدمير زهاء 200 مدرسة بشكل كلي، نتيجة القصف الجوي الكثيف الذي دمر البنية التحتية بالكامل، وأدى لاستشهاد أكثر من 8300 فلسطيني، منهم 2136 سيدة، وزهاء 40 % منهم من الأطفال، وإصابة حوالي 21 ألف جريح.
وأمام ما يدعي الاحتلال الصهيوني من أهداف "متحركة" يريد تحقيقها من وراء اعتماده سياسة "الأرض المحروقة" ضد قطاع غزة، فإن ذلك يعني سقوط المزيد من الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء، في ظل استمرار الغارات الجوية والتوغلات البرية الجوية وارتكاب المجازر الوحشية، والتي ارتفع عددها إلى أكثر من 881 مجزرة أسفرت عن أكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود حتى الآن.
ويجد الاحتلال في تقطيع أوصال غزة إلى ثلاث مناطق جزرية منفصلة طريقة أسهل من احتلاله بالكامل في ظل عدم قدرة السيطرة عليه، مما يعني استمرار جرائم الإبادة الجماعية والمحرقة، على مرأى المجتمع الدولي، أسوة بالمجزرة في تل الهوى أمس، حيث ألقى الاحتلال مئات القنابل والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين.
وخلال الساعات الماضية، ارتكب الاحتلال الصهيوني 56 مجزرةً، راح ضحيتها 3002 شهيد فلسطيني، معظمهم من النازحين إلى مناطق جنوب القطاع، التي زعم الاحتلال أنها "مناطق آمنة".
في حين خلف إلقاء الاحتلال الصهيوني لأكثر من 18 ألف طن متفجرات على القطاع دماراً واسعاً، وأكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، حيث تلقى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
ويزداد تفاقم المعاناة الإنسانية في ظل غياب أفق قريب للتهدئة؛ إذ أدى قصف الاحتلال الجوي الكثيف إلى خروج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهداف 25 سيارة إسعاف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وعمدت قوات الاحتلال الإرهابية إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى، وفق "الصحة الفلسطينية"، التي طالبت جميع الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية.
كما ارتكب الاحتلال مجزرة أخرى جديدة في وسط القطاع، وذلك بقصف منزل لعائلة فلسطينية كاملة فوق رؤوس ساكنيها، وتدمير أبنية سكنية، جنوباً، وفي مخيم جباليا بالشمال الشرقي لمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين العُزل.
وفي الأثناء؛ قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه خلافاً لحديث الاحتلال؛ فإنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وذلك في تعليقه على ما أفادت به وسائل إعلام الاحتلال من توغله مئات الأمتار في أراضي قطاع غزة.
وأفاد إعلام الاحتلال بأن آليات جيش الاحتلال معززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مفترق الشهداء بشارع صلاح الدين، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.
وبخلاف ذلك؛ فإن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك، وفق قول المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وأضاف: قامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، مبيناً أنه لا يوجد حالياً أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة الفلسطينيين لطبيعتها عليه.
وأشار الى أن ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، مشيراً أن الجيش يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع.
وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة للاحتلال تستهدف سيارة مدنية كانت متجهة إلى طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، ويبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب، وحتى معبر بيت حانون "إيرز" في الشمال.
من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "العبور البري المحدود في بعض المناطق في قطاع غزة يأتي بعد فشل الاحتلال في تمرير خطته الواسعة ومحاولة ترميم صورته". وأضاف إن "ضربات القسام الجوية من خلف الخطوط وفي أرتال الدبابات يؤكد قدرة المقاومة على إدارة المعركة وتحكمها في مجرياتها".
وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال استمرار توسيع عمليته البرية في غزة، مدعياً بأنه ضرب "أكثر من 600" هدف في القطاع "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".
في حين أن الاحتلال يستفرد بالضفة الغربية التي تشهد تصعيداً غير مسبوق من عدوان الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين، حيث شيعت جماهير فلسطينية غفيرة في محافظات بيت لحم وجنين ونابلس جثامين 6 شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال عليهم.
وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فيما أكدت كتيبة جنين في سرايا القدس، في تصريح لها أمس، "فشل عملية الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، وهناك اصابات وقتلى في صفوف جيش الاحتلال بعد عملية تصد واسعة من الكتيبة".

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