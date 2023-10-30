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سكان غزة يضطرون لاستخدام مياه البحر في ظل نقص المياه العذبة

10/30/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قال تقرير لقناة "يورو نيوز" إن سكان غزة يضطرون إلى استخدام مياه البحر للاستحمام والغسيل في ظل شح المياه العذبة؛ بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمصادر المياه والكهرباء بالقطاع المحاصر.
ووثق التقرير مشاهد لبعض السكان أثناء غسيلهم لملابسهم وأوانيهم فيما شوهد الأهالي وهم يغتسلون بمياه البحر الأبيض المتوسط، مثلما أشار التقرير إلى أن سكان غزة يعانون من نقص مياه الشرب العذبة نتيجة الحصار الإسرائيلي. -(بترا)

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