سكان غزة يضطرون لاستخدام مياه البحر في ظل نقص المياه العذبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- قال تقرير لقناة "يورو نيوز" إن سكان غزة يضطرون إلى استخدام مياه البحر للاستحمام والغسيل في ظل شح المياه العذبة؛ بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمصادر المياه والكهرباء بالقطاع المحاصر.
ووثق التقرير مشاهد لبعض السكان أثناء غسيلهم لملابسهم وأوانيهم فيما شوهد الأهالي وهم يغتسلون بمياه البحر الأبيض المتوسط، مثلما أشار التقرير إلى أن سكان غزة يعانون من نقص مياه الشرب العذبة نتيجة الحصار الإسرائيلي. -(بترا)
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