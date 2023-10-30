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بوتين: العين تدمع لصور الأطفال القتلى في غزة

10/30/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، إن "الأحداث المروعة" في قطاع غزة "لا يمكن تبريرها"، وأضاف أن "العيون تدمع" عندما ترى صور "أطفال قتلى وملطخين بالدماء".

وقرر بوتين عقد اجتماع موسع مساء الاثنين لبحث الوضع في داغستان عقب اقتحام مطار محج قلعة، وما وصفه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بـ"التدخل الخارجي".

بدأ بوتين حديثه بالحديث عن الوضع في إسرائيل وغزة، قائلاً: "نرى أنه في الشرق الأوسط، بدلاً من معاقبة الإرهابيين والمجرمين، بدأوا في الانتقام على مبدأ المسؤولية الجماعية".

وأضاف بوتين: "إننا نرى أحداثًا مروعة في قطاع غزة حيث يُقتل مئات الآلاف من الأبرياء، وليس لديهم مكان يهربون إليه للاختباء من القصف. إن هذا لا يمكن تبريره".

وتابع: "عندما تنظر إلى الأطفال القتلى والدماء ومعاناة كبار السن والنساء وموت الأطباء - تنقبض قبضات يدك وتدمع عيونك. لكن العواطف غير مقبولة، علينا أن نفهم من يقف وراء المأساة في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم، ومن ينظم الفوضى القاتلة، ومن يستفيد منها".

وقال الرئيس الروسي إنه يعتقد أن السبيل لحل الصراع بين إسرائيل وغزة هو إنشاء "دولة فلسطينية كاملة السيادة".

وأضاف: "مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة". وكالات

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