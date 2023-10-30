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تحضيرات لقمة عربية طارئة حول غزة

10/30/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من كل من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية التي ترأس الدورة الحالية ((32))، في الرياض 11 نوفمبر المقبل.


وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت اليوم طلبا رسميًا من فلسطين والمملكة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.


وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عمّمت المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء. وكالات




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