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على من يقع اللوم؟‏

10/30/2023 11:19:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏






سلافوي جيجك*‏
(ذا نيو ستيتسمان) 19/10/2023
‏إنها كارثة أخلاقية أن يرفض الناس النظر في ظروف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.‏ كتب ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل: "يمكن للجميع أن يروا ثقل المشاكل في العلاقات بين العرب واليهود. ولكن، لا أحد يرى أنه لا يوجد حل لهذه المشاكل... نحن كشعب نريد أن تكون هذه الأرض لنا. والعرب كشعب يريدون أن تكون هذه الأرض لهم".
* * *
ثمة تطور غريب ومثير للفضول يحدث في العديد من ردود الفعل التي تصدر على هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر): بمجرد أن يذكُر المرء الحاجة إلى فهم الظروف التي وقع فيها الهجوم -احتلال ‏‏إسرائيل‏‏ للضفة الغربية وتطويقها الحديدي لقطاع غزة- يكون رد الفعل السائد هو اتهامه بدعم أو تبرير عنف ‏‏حماس‏‏. هل نحن على وعي بمدى غرابة هذا الحظر؟ أنا أعتبره كارثة أخلاقية.‏
‏لا أعني بفهم الظروف تلك السخافة المطلقة التي تتنكر في شكل حكمة عميقة: "العدو هو شخص لم تسمع قصته". هل نحن مستعدون أيضًا للتأكيد أن هتلر كان عدوا، فقط لأننا لم نسمع قصته؟ أليس الأمر أنه كلما عرفتُ عن هتلر و"فهمتُه" أكثر، أصبح هتلر عدوي؟ ناهيك عن حقيقة أن القصص التي نرويها لأنفسنا ليست حقيقة -إنها، كقاعدة عامة، كذبة ملفقة لتبرير الفظائع التي نرتكبها في حق الآخرين في الواقع. إن الحقيقة موجودة هناك، في ما نفعله في الواقع. في جميع عمليات التطهير العرقي، يقدم كل مُعتدٍ نفسه كضحية ترد على عدوان. وعندما قال يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل تحارب "حيوانات بشرية"، فقَدَ هو إنسانيته.‏
يوم الهجوم، قال إسماعيل هنية، زعيم "حماس" الذي يعيش بشكل مريح في قطر: "قولاً واحدًا، اخرجوا من أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، لا نريد أن نراكم فوق هذه الأرض".
بيان ‏واضح، ومقلِق. ولكن، ألم تقل الحكومة الإسرائيلية شيئًا مماثلاً عن الفلسطينيين في ‏‏غزة‏‏، وإن كان ذلك بطريقة أقل مباشرة وقسوة؟ إليكم أول "المبادئ الأساسية" الرسمية للحكومة الإسرائيلية الحالية: "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أجزاء أرض إسرائيل. وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل -في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة". أو كما قال ‏‏بنيامين نتنياهو‏‏، رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها". إنها دولة "للشعب اليهودي -وله فقط".‏
مع وجود مثل هذا "المبدأ" المشفر في قانونها الوطني، كيف يمكن لإسرائيل أن تلوم الفلسطينيين على رفضهم التفاوض معها؟ ألا يستبعد هذا "المبدأ" أي مفاوضات جادة؟ أليس الأمر أنه لا يُترك للفلسطينيين أي شيء آخر سوى خيار المقاومة العنيفة؟ لم تقدم دولة إسرائيل للفلسطينيين في أي وقت أي أمل أو رؤية إيجابية بخصوص وضعهم في المجتمع. ويتم التعامل معهم دائما بصرامة كمشكلة يجب التعامل معها بالقوة والقانون.‏
وإذن، من الذي ينبغي أن يُلام عن احتمال حدوث نكبة ثانية؟ هل يجب أن نلوم جيش الدفاع الإسرائيلي أو أجهزته السرية؟ يضم فيلم المخرج درور موريه، ‏‏"حراس البوابة"‏ (2012)، الوثائقي مقابلات مع ستة رؤساء سابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وجميعهم يحذرون من مدى الخطورة التي يمكن أن يكون عليها السياسيون. بعد إجراء المقابلات مع قادة الشاباك، قال موريه لمجلة ‏‏"الإيكونوميست"‏‏ إنه خلص إلى استنتاج أن نتنياهو "يشكل تهديدًا كبيرًا لوجود دولة إسرائيل". وتابع: "رأيت من عيونهم كيف أن قادتنا لا يريدون حقا حل هذه المشكلة. ليست لديهم الجرأة، الصلابة، الإرادة والجسارة التي نحتاجها من القائد. ولا أضع اللوم على القادة الإسرائيليين فقط. أعتقد أن القادة الفلسطينيين يعانون من المرض الرهيب نفسه. أعتقد أن ما قاله أبا إيبان عن كيف أن الفلسطينيين لا يفوِّتون فرصة لتفويت فرصة ينطبق على كلا الجانبين". والأمر نفسه ينطبق على جيش الدفاع الإسرائيلي -تذكروا الإدانة لـ"الرافضين" الذين لم يرغبوا في الخدمة في الضفة الغربية. إن ما يحدث في إسرائيل مع حكومة نتنياهو الأخيرة هو عملية سياسية في أنقى صورها، جزء من الكفاح القومي الأصولي العالمي؛ شعبوية تنقلب حتى على الدولة الشرعية.‏
‏في العام 1989، كتب الناجي من المحرقة النازية، سيمون فيزنتال: "لا يمكن لدولة إسرائيل المنتصرة باستمرار أن تعتمد إلى الأبد على التعاطف الذي يناله الضحايا". وعبر آرثر كوستلر، المتحول العظيم المناهض للشيوعية، عن الفكرة بطريقة أخرى: "إذا كانت السلطة تُفسد، فإن العكس صحيح أيضًا؛ الاضطهاد يُفسد الضحايا، ولو كان ذلك بطرق أكثر وحشية ومأساوية". وهذا ينطبق على كلا الجانبين في الحرب الجارية. فقد اعترف الجيل الأول من القادة الإسرائيليين علنًا بأن مطالباتهم بأرض فلسطين لم يكن يمكن أن ترتكز على العدالة العالمية، وأنها في أواخر الأربعينيات وفي خمسينيات القرن العشرين كانت حرب احتلال بسيطة بين مجموعتين من دون أي أفق للوساطة. وكتب ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل: "يمكن للجميع أن يروا ثقل المشاكل في العلاقات بين العرب واليهود. ولكن، لا أحد يرى أنه لا يوجد حل لهذه المشاكل. لا يوجد حل! ثمة هاوية هنا، ولا شيء يمكن أن يصل بين جانبيها... نحن كشعب نريد أن تكون هذه الأرض لنا. والعرب كشعب يريدون أن تكون هذه الأرض لهم".‏
‏في 29 نيسان (أبريل) 1956، عبرت مجموعة من الفلسطينيين من غزة الحدود للاستيلاء على الحصاد في حقول كيبوتس ناحال عوز. وأسرع إليهم روي؛ شاب يهودي من الكيبوتس كان يقوم بدوريات في الحقول، على ظهر حصانه ملوحًا بعصًا ليطردهم. لكن الفلسطينيين قبضوا عليه ونقلوه إلى قطاع غزة. وعندما أعادت الأمم المتحدة جثته في اليوم نفسه كانت جثته قد شوهت.‏
‏في ذلك الوقت، ألقى موشيه ديان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينذاك، كلمة التأبين في جنازته في اليوم التالي: "دعونا لا نلقي اللوم على القتلة اليوم. ما الذي ندَّعي أنه لدينا مقابل كراهيتهم المميتة لنا؟ لقد عاشوا في مخيمات اللاجئين في غزة على مدى السنوات الثماني الماضية، بينما قمنا أمام أعينهم مباشرة بتحويل الأرض والقرى التي عاشوا فيها هم وأسلافهم إلى ميراث خاص بنا. ليس بين عرب غزة، ولكن في وسطنا نحن يجب أن نسعى إلى البحث عن دم روي. كيف أغمضنا أعيننا ورفضنا أن ننظر مباشرة إلى مصيرنا ونرى مصير جيلنا بكل وحشيته. هل نسينا أن هذه المجموعة من الشباب الذين يعيشون في ناحال عوز تحمل عبء بوابات غزة على أكتافها؟‏".
‏هل يستطيع المرء أن يتخيل بيانًا مشابهًا اليوم؟ تذكروا فقط كم نحن بعيدون عن الوضع الذي كان ماثلاً قبل عقدين من الزمن عندما كنا نتحدث عن اتفاق "الأرض مقابل السلام"؛ عن حل الدولتين، عندما كان حتى أقوى مؤيدي إسرائيل اليوم يضغطون عليها لعدم بناء المستوطنات في الضفة الغربية؟ في العام 1994، بنت إسرائيل جدارًا يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل كما كان الوضع قبل حرب الأيام الستة في العام 1967، معترفة بذلك بالضفة الغربية ككيان خاص.‏
‏هذا التقدم، مهما كان محدودًا، اختفى الآن وتحول إلى هواء. يتعين على أوروبا أن تجد صوتها الخاص مرة أخرى هنا، وليس مجرد الانضمام إلى الاحتجاج العالمي. ويمكنها أن تفعل لأنها كانت قادرة على فعله لعقود، وكانت مستعدة دائمًا لرؤية الوضع بتعقيداته والاستماع إلى جميع الأطراف. سيكون من العار ترك هذا الدور لبوتين والصين.‏

*سلافوي جيجيك Slavoj Žižek: فيلسوف، ومؤلف، ومنظر ثقافي ومفكر. يشغل حاليا مناصب أكاديمية في جامعة لندن، وجامعة نيويورك، وجامعة ليوبليانا. قام بتأليف أو شارك في تأليف أكثر من 50 كتابا حول مواضيع تتراوح من السياسة إلى الفلسفة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Who is to blame?

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