الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بدخول الوقود إلى غزة رغم كل الضغوط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، في مؤتمر صحفي أن إسرائيل لن تسمح بدخول الوقود إلى غزة، على الرغم من طلبات المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، لكي لا تستخدمه "حماس".
وتطالب مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية منذ أسابيع بإيصال الوقود إلى غزة باعتباره السبيل الوحيد لتزويد المستشفيات ومحطات معالجة المياه بالكهرباء.
وقال كونريكوس في مؤتمر صحفي مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة من جمعية ACANU: "لن نسمح بتزويد غزة بالوقود، ولا شيء يجبرنا على القيام بذلك. لا نريد أن تستخدمه حماس ضدنا". وكالات
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