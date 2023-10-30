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الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بدخول الوقود إلى غزة رغم كل الضغوط

10/30/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، في مؤتمر صحفي أن إسرائيل لن تسمح بدخول الوقود إلى غزة، على الرغم من طلبات المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، لكي لا تستخدمه "حماس".

وتطالب مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية منذ أسابيع بإيصال الوقود إلى غزة باعتباره السبيل الوحيد لتزويد المستشفيات ومحطات معالجة المياه بالكهرباء.

وقال كونريكوس في مؤتمر صحفي مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة من جمعية ACANU: "لن نسمح بتزويد غزة بالوقود، ولا شيء يجبرنا على القيام بذلك. لا نريد أن تستخدمه حماس ضدنا". وكالات



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