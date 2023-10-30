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جلسة طارئة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

10/30/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التأم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة، الليلة، بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتقدم بمشروع القرار، الدول الأعضاء العشرة الحاليين المنتخبون في مجلس الأمن.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، في إحاطته، إن القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي لقطاع غزة صادم، وأن مستوى التدمير غير مسبوق، وأن المعاناة البشرية التي يراها لا يمكن لأحد تحملها.

وأضاف أن نصف سكان غزة قد دُفع من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال ثلاثة أسابيع، وأن جنوب غزة لم يكن بمنأى عن القصف، حيث قتل الكثيرون جراء ذلك، مبينا أنه لا مكان آمن في غزة، وأن المدنيين الذين يتواجدون في الشمال يحصلون على إخطارات بالإجلاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي، علما أن الكثير منهم من المعاقين والجرحى والمرضى وغير قادرين على الحركة، مؤكدا أن ما يحدث ولا يزال يحدث عبارة عن تهجير قسري.

وأوضح أن أكثر من 670 ألفا من النازحين باتوا يقبعون في المدارس والمباني التابعة للأمم المتحدة، التي باتت مكدسة، حيث يعيشون في ظروف غير صحية، ولا يحصلون على الغذاء والماء الكافيين، ويفترشون الأرض أو ينامون في العراء، وأن الجوع واليأس باتا يتحولان إلى غضب من المجتمع الدولي.

وبين لازاريني أن قرابة 70% ممن قتلوا هم من الأطفال، وأنه لا يمكن اعتبار ذلك مجرد أضرار جانبية، وأن المساجد والكنائس ومنشآت "الأونروا"، حيث يبحث النازحون عن الملجأ، لم تكن بمنأى عن القصف، وأن هناك الكثيرون قتلوا أو جرحوا وهم يبحثون عن ملاذ في المناطق التي يحميها القانون الدولي الإنساني.

وقال إن الحصار الحالي المفروض على قطاع غزة هو عبارة عن عقاب جماعي، ما يعني أن الخدمات الأساسية تنهار، وأن الأدوية والمياه والغذاء والوقود تنفذ، وأن شوارع غزة باتت ممتلئة بمياه المجاري، ما يمثل خطرا صحيا في القريب العاجل، إلى جانب انقطاع الاتصالات الذي يعني أن سكان غزة لن يتمكنوا من التواصل مع أحبائهم داخل وخارج غزة حتى يعرفوا أنهم على قيد الحياة، وهم لا يعرفون إن كانوا سيحصلون على الخبز، وشعروا أنه قد تم التخلي عنهم وقد قطعوا عن العالم.

وشدد لازاريني على ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، الذي يعني أن المدنيين والبنى التحتية المدنية لا بد أن يحظوا بالحماية في كل مكان ووقت، وأنهم بحاجة إلى تقديم المساعدة بشكل حقيقي دون عراقيل بما يشمل الوقود الذي يجب أن يصل إلى قطاع غزة إلى جانب الموارد الأخرى، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار إنساني آني، والعمل على التوصل لحل سياسي قبل فوات الأوان.

ودعت ممثلة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة لوقف إطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والكهرباء، والماء، وعودة خدمات الاتصالات والانترنت.

وأشارت إلى أن مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات والمدارس أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويصعد من أزمة النازحين الذي لجئوا إلى هذه المناطق التي تعتبر محمية وفقا للشرائع الدولية.

ولفتت إلى أن استمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، حتى يتم إنقاذ الوضع الكارثي الذي يعاني منه أهالي قطاع غزة.

كما طالبت بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هجمات المستعمرين بحق المواطنين في الضفة، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل، إن 420 طفلا في قطاع غزة يقتلون يوميا منذ بدء العدوان، فيما قتل 37 طفلا في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر.

وأضافت أن جيش الاحتلال الاسرائيلي شن هجمات ضد 21 مركزا للرعاية الصحية، فيما أصبح 12 مستشفى من أصل 35 في غزة خارج الخدمة، إضافة إلى تعرض 221 مدرسة للقصف، وتعرض نحو 177 ألف وحدة سكنية للتدمير الكلي أو الجزئي.

ولفتت راسل إلى أن هناك ندرة في المياه القابلة للشرب جراء العدوان، كما أصبحت نحو 55% من البنى التحتية الخاصة بالمياه بحاجة إلى إعادة التأهيل والإصلاح، كما أن المنشآت التي تعمل على تحلية المياه أصبحت قدرتها لا تتجاوز الــ5%.

وأكدت أن نقص المياه سيؤدي إلى إصابة المدنيين بمن فيهم الأطفال بالعديد من الأمراض نتيجة تناولهم للمياه غير الصالحة للشرب.

وأشارت إلى أن استمرار العدوان سيؤثر على الأطفال على المدى القصير والطويل، وسيحد من تطور قدراتهم العقلية والجسدية.

وناشدت راسل، مجلس الأمن بضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والمياه، والكهرباء، الوقود.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية لدولة البرازيل ماورو فييرا عن قلقه إزاء ما يحدث في قطاع غزة، وأنه لا يمكن لأي إنسان أن يدافع عنه في إطار القانون الدولي، مبيناً أن آلاف المدنيين بما في ذلك أطفال يعاقبون، حيث وصل عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة إلى أكثر من 3000.

وأشار إلى أن المسؤولية ملقاة على مجلس الأمن لأن فاتورة عدم التصرف باهظة، منوهاً أن الخطوات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها لا تذهب إلى الحد الذي نحتاج إليه، حيث إن تصعيد النزاع يجعل الوضع أصعب مع مرور الوقت، مؤكداً على الحاجة لتوصيل المساعدة الإنسانية بشكل متواصل.

وأكد ضرورة تصرف المجلس بشكل عاجل، وإنهاء العنف، حتى يتم التمكن من توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، مشيراً إلى أن الجراحات تجرى الآن دون تخدير وأن الأرواح تزهق بسبب نقص الطاقة، إلى جانب ندرة المياه والغذاء في غزة. وفا

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