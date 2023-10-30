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مندوب الأردن بمجلس الأمن: لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن

10/30/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، إنه لم يسمع من قبل بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن.

وطالب الحمود، أمام مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية، نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل كي تتوقف عن المماطلة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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