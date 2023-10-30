مندوب الأردن بمجلس الأمن: لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن

مندوب الأردن بمجلس الأمن: لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن
التاريخ
10/30/2023 11:19:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، إنه لم يسمع من قبل بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن.
وطالب الحمود، أمام مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية، نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل كي تتوقف عن المماطلة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
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