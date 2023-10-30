Tuesday, 31 October 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميقاتي: لبنان اليوم في عين العاصفة

10/30/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مساء اليوم الاثنين، أن "لبنان اليوم في عين العاصفة وأنه يعمل على تجنيب البلاد دخول الحرب".

وقال ميقاتي، في مقابلة مع "فرانس برس" إن "لا أحد يمكنه معرفة في أي وقت يمكن أن تتأزم الأمور أكثر وأكثر في المنطقة"، مشيرا إلى أن "قرار السلم بيد لبنان، وبيد الحكومة ولكن اليوم قرار الحرب في يد إسرائيل".

وأضاف: "عندما بدأت الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قمت بكل الاتصالات من أجل تجنيب لبنان أي حرب، والطلب بوقف الاستفزازات الإسرائيلية التي تحصل على الحدود، إضافة إلى الاتصالات المحلية". وكالات

MENAFN30102023000072011014ID1107339627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث