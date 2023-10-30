ميقاتي: لبنان اليوم في عين العاصفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مساء اليوم الاثنين، أن "لبنان اليوم في عين العاصفة وأنه يعمل على تجنيب البلاد دخول الحرب".
وقال ميقاتي، في مقابلة مع "فرانس برس" إن "لا أحد يمكنه معرفة في أي وقت يمكن أن تتأزم الأمور أكثر وأكثر في المنطقة"، مشيرا إلى أن "قرار السلم بيد لبنان، وبيد الحكومة ولكن اليوم قرار الحرب في يد إسرائيل".
وأضاف: "عندما بدأت الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قمت بكل الاتصالات من أجل تجنيب لبنان أي حرب، والطلب بوقف الاستفزازات الإسرائيلية التي تحصل على الحدود، إضافة إلى الاتصالات المحلية". وكالات
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