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أخطاء التنظيم بالكرك القديمة تمتد للأحياء الجديدة

10/30/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






يبدي سكان في مختلف مناطق محافظة الكرك وخاصة بالمدينة الرئيسة، مخاوف من أن يستمر ارتكاب الأخطاء التنظيمية في الأحياء الجديدة التي تشهد توسعا لافتا، ما يكرس معاناة ضيق الشوارع وتجاوزات الأبنية والتعديات على الأرصفة التي تعاني منها الكرك القديمة.
ويشكل ضيق الشوارع بالكرك، معاناة حقيقية لمستخدمي المركبات و المشاة وحتى أصحاب المنازل القريبة منها، نتيجة الاختناقات المرورية، وعدم القدرة على المسير فيها بشكل سلس وغياب المصفات والتعدي على الأرصفة.
حالة الفوضى التي تعاني منها غالبية شوارع مدينة الكرك القديمة، أفرزتها الأخطاء التنظيمية المتراكمة على مدار سنوات طويلة حتى وصلت الأوضاع الى حد لا يطاق، وفق سكان بالكرك.
ويقول سكان، إن الأوضاع التنظيمية غير السليمة التي تعاني منها الكرك القديمة ناتجة عن تعديات الأبنية التي حدثت على مدار سنوات والتي أدت الى ما وصفوها بـ "حالة الاختناق".
ويؤكد سكان في أحياء الكرك الجديدة في الثنية والمرج والمنشية ومؤتة والقصر من أن مشهد الشوارع الضيقة بات يتكرر في الأحياء التي عملت البلديات على تنظيمها حديثا والتي يفترض أن تكون سعتها جيدة ولا تواجه أي مشاكل تنظيمية كالتي وقعت بشوارع وأحياء الكرك القديمة.
ووفق مواطنين بالكرك، فإن مخالفات البناء وعدم الالتزام بالمساحات التنظيمية مقابل دفع رسوم المخالفة تسبب بعشوائية البناء وغياب التنظيم في العديد من الأحياء وخصوصا الجديدة منها والتي وضعت فيها سعة الشوارع بشكل جيد، فيما تزداد المشاكل بين المواطنين مع استمرار ارتكاب مخالفات البناء والتي عادة ما تقع في الشوارع الضيقة بين أحياء القرى والبلدات، في حين يتم التعدي على الشوارع ذات السعة الكبيرة في مناطق بلدية الكرك، مقابل دفع المتعدي رسوم المخالفة فقط بدون أي إجراءات أخرى.
ويؤكد طارق المبيضين من سكان ضاحية الثنية بالكرك أن مشاكل تعدي الأبنية على سعة الشوارع في الأحياء الجديدة أصبحت مماثلة لما حدث في الكرك القديمة التي يعاني السكان فيها من ضيق الشوارع.
وقال: "تتكرر وعلى نطاق واسع التعدي على الشوارع أثناء عمليات البناء، حيث إن العديد من السكان يقومون ببناء منازلهم وعقاراتهم وخصوصا التجارية منها بدون أي ارتدادات تنظيمية، ما جعل العديد من الشوارع بسعة متواضعة لا تزيد على 5 أمتار ولا يمكن توسعتها مستقبلا".
وبين أن أغلبية الشوارع في المنطقة كانت وفقا للمخططات جيدة وذات سعة مقبولة، إلا أنه وبعد بدء التوسع العمراني وخصوصا التجاري، بنيت العديد من العقارات على حدود الصفر دون ترك أي مساحة للارتداد، ويتم استغلال مساحة متر وأكثر من سعة الشارع أحيانا لإنشاء رصيف لتصبح مساحة الشارع المتبقية قليلة ولا تخدم حركة المرور.
وقال هيثم هلسا من سكان بلدة المنشية، إن ما جرى في شوارع أحياء مدينة الكرك والأحياء القديمة منها بات يتكرر في الأحياء الجديدة وهو الذي أصبح مزعجا جدا ويؤدي إلى حدوث مشاكل يومية بين السكان. وأشار إلى أن قرارات المجالس البلدية يجب أن تكون صارمة في هذا الخصوص، وتمنع أي عمليات تعد تتسبب بتقليص سعة الشوارع وخصوصا بالأحياء الجديدة حرصا على مصالح المواطنين وجمالية المدينة.
بدوره، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية تحرص على تخصيص سعة جيدة للشوارع وفق نظام التنظيم المعتمد، بحيث تكون السعة مناسبة لاحتياجات المواطنين والتطورات المستقبلية، مؤكدا أن هناك تجاوزات من قبل البعض وفي مختلف المواقع.
ولفت إلى أن البلدية هي جهة تطبق الأنظمة الرسمية ولا تصيغها، مقرا بوجود تجاوزات كثيرة على مساحات الارتدادات وتقوم البلدية بمخالفة المتجاوز من المواطنين وفقا لرسوم الأبنية بالنظام المذكور.

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