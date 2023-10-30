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عجلون.. مداخل مهملة لمدن سياحية وانطباعات سلبية عند الزيارة

10/30/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






ما تزال مداخل مدن ذات أهمية سياحية في محافظة عجلون ويرتادها آلاف الزوار سنويا، تعاني من الإهمال وبحاجة إلى تحسين صورتها وإبرازها بشكل يليق بقيمتها من حيث عمل بوابات وإعادة تعبيدها وتوسعتها وإنارتها بالشكل الكافي، وعمل الأرصفة والجزر الوسطية وزراعة أشجار الزينة.
ووفق سكان ومعنيين بالشأن السياحي، فإن مداخل مدن رئيسة بالمحافظة كمدينة عجلون وكفرنجة والجنيد تعطي عند وصول الزائر اليها انطباعا بأنه على أعتاب مناطق صناعية أو أسواق شعبية، رغم أنها مدن سياحية ويأتيها الزوار من كافة المحافظات الأخرى إضافة الى سياح من دول عربية وأجنبية.
يقول أحمد أبو عناب من سكان المحافظة، إن مداخل المدن تعد هي الواجهة الحضارية لكل مدينة وعنوانها، ما يستدعي العمل على أن تكون بأحسن حال وأجمل صورة، وذلك من خلال التأهيل والنظافة والتنظيم، مؤكدا أن الاهتمام والتخطيط الجيد لمداخل المدن شيء أساسي في برامج التطوير والتنمية بحيث يشمل التخطيط استخدامات الأراضي في مداخل المدن.
ويقول علي الصمادي إن القادم إلى عجلون، يلحظ وجود الملوثات البيئية والبصرية على مداخلها المختلفة، بحيث يشاهد ورش صناعية ومحلات مواد البناء وبسطات الخضار وورش ميكانيك وكهرباء السيارات ومحلات البناشر وغسيل السيارات والنتافات.
وطالب علي القضاة بتحسين مداخل المدن في المحافظة والتخلص من العشوائية وعدم التنظيم، وذلك بمشاركة كافة الجهات، داعيا لأن تكون هناك موازنة خاصة لتحسين مداخل المدن وصيانتها وتجديدها مع وجود فريق عمل دائم لذلك، فبوابات ومداخل المدن باتت مطلبا ملحا في ظل التوجه لتنشيط السياحة.
وأكد رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني أن البلديات تحرص على الارتقاء بمداخل المدن وتعمل على تطويرها لأنها أول ما تقع عليه عين السائح والزائر وعلى ضوئها يرسم الانطباع الأولي عن المدينة، لافتا إلى أن تحسين مداخل المدن وعمل البوابات يحتاج إلى تشاركية وتنسيق مسبق مع وزارة الأشغال العامة.
ويؤكد مدير الأشغال المهندس زهير أبو زعرور، أن مداخل المحافظة بحاجة إلى تحديث وتطوير مستمر، مؤكدا أن العمل فيها يجري وفق الإمكانات المتوفرة، ويحتاج إلى توفير المخصصات الكافية.
ويقول رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن المجلس يولي مداخل المحافظة والمدن أهمية بالغة، مؤكدا أنه يتم تخصيص مبالغ سنوية لتأهيلها وتجويدها من خلال الإنارة والتعبيد.
وبين أن العمل يجري حاليا في مدخل بلدة أم الينابيع وطريق عين جنا / عبين الزراعي، اللتان يجري عمل بهما من مخصصات مجلس المحافظة ضمن موازنة 2023.
وزاد أن مدخل بلدة أم الينابيع الذي يجري العمل على توسعته بعرض (13) مترا، يعتبر من الطرق الحيوية كونه طريقا سياحيا، إذ من خلاله يتم الوصول إلى محمية غابات عجلون التي تشهد حركة سياحة وتنزه على مدار العام، حيث العبارة الهوائية والمرجيحة وألعاب المغامرة، بالإضافة إلى وجود أكواخ تسع نحو 90 شخصا.
وأشار إلى أن طريق عين جنا / عبين الزراعي يعتبر هو الآخر طريقا زراعيا وسياحيا بامتياز، وطريقا بديلا في حال تم إغلاق طريق عجلون لأعمال توسعة او إعادة تأهيل، لافتا الى أن كلفة العطاء للمرحلة الأولى تبلغ 87 الف دينار وفي موازنة العام القادم سيتم استكمال توسعة الطريق وإزالة كافة العوائق.
يشار إلى أن المخطط الشمولي للمحافظة يولي أهمية قصوى للبنية التحتية ولمداخل ومخارج المحافظة، خصوصا وأن المشاريع السياحية والاستثمار بشكل عام في المحافظة يحتاج الى بنية تحتية مناسبة وخاصة في مجال مداخل المحافظة التي تحتاج الى إعادة تأهيل كاملة، حيث اقترح المخطط أن يتم تخصيص 35 مليون دينار للبنية التحتية على المدى المتوسط، و24 مليون دينار على المدى البعيد.

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