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فعاليات التضامن تدعم الصمود والمقاومة بغزة وتندد بجرائم الاحتلال

10/30/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فريق الغد






انطلقت بعد صلاة العشاء في مدينة العقبة أمس، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الكبير وسط مدينة العقبة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ونصرة للمقاومة في فلسطين.
وجال المشاركون في المسيرة شوارع العقبة مرددين هتافات ورافعين شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية وتندد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وتطالب بكسر الحصار عن قطاع غزة.
وحيا المشاركون في المسيرة صمود الأهل في قطاع غزة ضد آلة الحرب الصهيونية مطالبين المقاومة بالإثخان بالعدو الصهيوني.
وأكد المشاركون بالمسيرة وقوف الأردن بمختلف مكوناته مع الأشقاء في فلسطين، لافتين إلى أن الأردن هو الرئة الثانية للأهل في فلسطين، وطالب المشاركون قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر.
وتخلل المسيرة أناشيد وكلمات وفقرات شعرية حيت صمود المقاومة في فلسطين.
وتعهد المشاركون بالمسيرة بمواصلة الفعاليات والوقفات لحين انتهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة .
وابتهل المشاركون بالمسيرة بالدعاء إلى الله بأن يحفظ الأهل في فلسطين
وفي عجلون، شهدت القاعة الهاشمية في المحافظة مهرجانا خطابيا حاشدا نصرة لأهل غزة، وتحدث خلاله عدد من أبناء المحافظة منددين بهذا العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، ومشيدين بصمود الأهل هناك رغم المآسي والقصف العنيف الذي يستهدف الأطفال والنساء والمدنيين.
وقال رئيس منتدى جبل عوف الثقافي الذي دعا للمهرجان معاذ الغرايبة إن فلسطين وتاجها القدس ستبقى بوصلتنا وفي قلوب الأردنيين قيادة وشعبا، مؤكدا أن من واجبنا جميعا نصرة أهلنا في غزة وفلسطين والتنديد بهذا العدوان الغاشم والوقوف وراء القيادة الهاشمية ودور وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دفاعه و مواقفه المشرفة اتجاه القضية الفلسطينة وقضايا الأمة، وتصديه الجازم والحازم ضد الاعتداء الغاشم على المدنيين والأبرياء في غزة.
وبين أن الحضور والمشاركين في المهرجان وقفوا دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
وتحدث في المهرجان القاضي العشائري الشيخ مازن المومني، مشيرا لموقف الأردن قيادة وشعبا عبر الماضي والحاضر مع إخواننا الفلسطينين، منددا بالعدوان الغاشم، داعيا جميع الشعب الأردني الالتفاف حول الراية الهاشمية ودعم موقف سيد البلاد.
كما تحدث عميد كلية عجلون الجامعية الأستاذ الدكتور وائل الربضي، مستنكرا الهجوم الوحشي على المدنيين العزل، داعيا دول العالم إلى الإسراع بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال على مدار الساعة منذ أكثر من 3 أسابيع.
وتحدث في المهرجان النائب السابق محمد فريحات ومدير التربية أسعد الشرع واللواء المتقاعد إسماعيل العرود والعميد الدكتور راكز الزعارير والدكتور منتصر القضاة والدكتورة سميرة الصمادي والسيدة إيمان بني سلمان والدكتور يعرب شويات، حيث استنكر جميع المتحدثون هذا العدوان الغاشم، وأشادوا بموقف جلالة سيد البلاد وحكمته.
وأكدوا أنهم احتشدوا في هذا المهرجان للتعبير عن شجبهم وتنديدهم بهذا العدوان الغاشم، وللتأكيد على أن علاقة الأردن و فلسطين كانت دوما ممزوجة تاريخيا بدم واحد، فدماء شهداء الأردن مكتوبة بباب الواد واللطرون وأسوار القدس، وأن فلسطين عقيدة دينية وسياسية واجتماعية وقومية في وجدان كل أردني، وأن نردد ونسير على نهج سيد البلاد والقيادة الهاشمية حينما قال ستبقى فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس.
واشتمل المهرجان على قصائد أشادت بصمود الغزيين الأسطوري قدمها الشاعر صالح الجعافرة والشاعر محمد الآغوات فايزة المومني والطالبة شيما المومني.

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