الترجيحية تبتسم للدانة
التاريخ
10/30/2023 11:17:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) حجز الخليج مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على ضيفه ضمك 7 /6، بعد مباراة امتدت إلى ركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 1 /1، في المواجهة التي احتضنها إستاد الأمير محمد بن فهد، سجل للدانة وو يونغ جانغ ((27))، ولفارس الجنوب نيكولاي ستانسيو ((33))، وفي ركلات الترجيح تفوق حارس مرمى الدانة مروان الحيدري، في التصدي للضربة السابعة لضمك، بعدما تمكن زملاؤه من تسجيل 6 ضربات وأهدرت ركلة واحدة فقط، فيما سجل فارس الجنوب 5 ضربات وأهدر ركلتين.
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