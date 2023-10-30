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الترجيحية تبتسم للدانة

10/30/2023 11:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) حجز الخليج مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على ضيفه ضمك 7 /6، بعد مباراة امتدت إلى ركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 1 /1، في المواجهة التي احتضنها إستاد الأمير محمد بن فهد، سجل للدانة وو يونغ جانغ ((27))، ولفارس الجنوب نيكولاي ستانسيو ((33))، وفي ركلات الترجيح تفوق حارس مرمى الدانة مروان الحيدري، في التصدي للضربة السابعة لضمك، بعدما تمكن زملاؤه من تسجيل 6 ضربات وأهدرت ركلة واحدة فقط، فيما سجل فارس الجنوب 5 ضربات وأهدر ركلتين.

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